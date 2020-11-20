Doğumda antibiyotik kullanılma nedenleri

Doğum sürecinde gerçekleşen bazı durumlar ya da annenin medikal durumu, antibiyotik ile müdahale edilmesini gerektirebilir.

Doğumda antibiyotik kullanılma nedenleri
Hamilelik
20 Kasım 2020 Cuma

Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşmak için verilen antibiyotik ilaçlar, bazı durumlarda doğum sırasında da kullanılıyor. Hekiminizden neden antibiyotik almanız gerektiğini öğrenebilir, öncesinde bilgilenerek kendinizi sürece hazırlayabilirsiniz.


Grup B Streptokok (GBS)

Grup B Streptokok (GBS), hamilelerde vajen ve rektumda bulunabilen ve vajinal doğum sırasında bebeğe de bulaşabilen bir bakteriyel enfeksiyondur. Gebeliğin son haftalarında GBS testi yapılır, eğer annede bu bakteriye rastlanırsa doğum sırasında antibiyotik takviyesi verilir. Doğumda olası antibiyotik ihtiyacını değerlendirmek ve bakteriye bağlı hastalık oluşumunun önüne geçmek için gebelikte GBS testinin aksatılmaması çok önemlidir.


Korunmak için antibiyotik

Bazen de olası enfeskiyonlardan korunmak için rutin profilaktik antibiyotik uygulaması yapılır. Özellikle sezaryen doğumlardan önce operasyon sırasında oluşabilecek enfeksiyon riskinin azaltılması için antibiyotik uygulanması yaygındır.


Erken doğumda antibiyotik

Doğum beklenenden çok önce başladığında, bunun bir enfeksiyondan kaynaklı olup olmadığından şüphelenilir ve bu olası enfeksiyonla baş etmek için antibiyotik uygulanır. Bazen bu durumda verilen antibiyotik erken doğumu sağlıklı bir şekilde durdurabilir, bazı durumlarda ise doğum devam eder ancak enfeksiyonun artma riski önemli ölçüde azaltılmış olur.


Su kesesinin erken açılması

Genellikle su kesesi açıldıktan sonra en geç 24 saat içinde doğumun gerçekleşmesi beklenir. Çünkü amniyon kesesinin açılmış olması, bebek için enfeksiyon riskini artıran bir durumdur. Birçok hastanede su kesesi açıldıktan sonra en fazla 18 saat sonra, bebekte oluşabilecek enfeksiyon riskine karşı koruma sağlaması için antibiyotik uygulanır.


Doğumda ateş

Doğum sırasında vücut ısınız beklenmedik şekilde yükselirse, bu da bir enfeksiyon işareti olabileceğinden dolayı korunma maksatlı antibiyotik uygulanabilir. Ateşin nedeni anlaşılamasa bile, anne ve bebek olası bir enfeksiyon riskinden korunmuş olur.


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Referanslar:

Robin Elise Weiss. "Why You Might Need Antibiotics in Labor". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/why-you-might-need-antibiotics-in-labor-2759056. (20.10.2019)



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