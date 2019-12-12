Ünlü astrologlardan İkizler Dolunay'ı yorumu

Ünlü astrologlar Instagram hesaplarında bugün saat 08.12’de 19. derecede gerçekleşen İkizler Dolunay'ına dair yorumlar paylaştı...

+ Sonra Oku
İlkay Akbay Konumuz kalpten kalbe iletişim kurmak. Anlatmak, anlamak, anlaşılmak, dinlemek, iletişim kurmak, paylaşmak &uuml;st&uuml;nde d&uuml;ş&uuml;neceğimiz konular; kendimi ifade ediyor muyum? Ediyorsam nasıl ediyorum? Sevgi dilini mi, korku dilini mi kullanıyorum? S&ouml;zc&uuml;klerim nazik mi? &Ouml;zenli mi? A&ccedil;ık mı? Net mi? Kendi ger&ccedil;eklerimi anlatıyor muyum? Yoksa nasılsa anlaşılmayacağımı d&uuml;ş&uuml;nerek i&ccedil;imde mi biriktiriyorum ? Anlatmadan anlaşılmayı mı istiyorum? Dinliyor muyu? Yargısız, varsayımsız ? Anlatılanı tahmin etmeye &ccedil;alışmadan? Ne cevap vereceğime değil de duyacağıma odaklanarak? Fkirlerimi, farkındalıklarımı, bilgimi al&ccedil;akg&ouml;n&uuml;ll&uuml; bir şekilde paylaşıyor muyum? Başkalarındaki &ouml;ğretiyi almaya a&ccedil;ık mıyım? Yoksa bendeki bilginin zaten &uuml;stte olduğunu mu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum? İkizler akılcı bir enerjidir. İletişim kurma şeklimizi objektif ve samimi olarak masaya yatıralım, iyileştirmeye g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olalım.
Kategori : Astroloji
1/5

İlkay Akbay

Konumuz kalpten kalbe iletişim kurmak. Anlatmak, anlamak, anlaşılmak, dinlemek, iletişim kurmak, paylaşmak üstünde düşüneceğimiz konular; kendimi ifade ediyor muyum? Ediyorsam nasıl ediyorum? Sevgi dilini mi, korku dilini mi kullanıyorum? Sözcüklerim nazik mi? Özenli mi? Açık mı? Net mi? Kendi gerçeklerimi anlatıyor muyum? Yoksa nasılsa anlaşılmayacağımı düşünerek içimde mi biriktiriyorum ? Anlatmadan anlaşılmayı mı istiyorum? Dinliyor muyu? Yargısız, varsayımsız ? Anlatılanı tahmin etmeye çalışmadan? Ne cevap vereceğime değil de duyacağıma odaklanarak? Fkirlerimi, farkındalıklarımı, bilgimi alçakgönüllü bir şekilde paylaşıyor muyum? Başkalarındaki öğretiyi almaya açık mıyım? Yoksa bendeki bilginin zaten üstte olduğunu mu düşünüyorum? İkizler akılcı bir enerjidir. İletişim kurma şeklimizi objektif ve samimi olarak masaya yatıralım, iyileştirmeye gönüllü olalım.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Bana arkadaşını söyle sana burcunu söyleyeyim!

Bana arkadaşını söyle sana burcunu söyleyeyim!

Kedili zodyak takvimi

Kedili zodyak takvimi

Aslan erkeğine aşık olmak için 6 neden

Aslan erkeğine aşık olmak için 6 neden

Akrep burcunun garip takıntıları

Akrep burcunun garip takıntıları

Ünlü astrologlardan Boğa Dolunay'ı yorumu

Ünlü astrologlardan Boğa Dolunay'ı yorumu

Merkür Gerilerken Doğmak: “Pratik mükemmelleştirir”

Merkür Gerilerken Doğmak: “Pratik mükemmelleştirir”

Burçlara göre yatak odası hataları

Burçlara göre yatak odası hataları

Akrep Burcunda Yeniay: Dönüşüm çemberi

Akrep Burcunda Yeniay: Dönüşüm çemberi

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X