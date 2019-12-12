Ünlü astrologlardan İkizler Dolunay'ı yorumu

İlkay Akbay

Konumuz kalpten kalbe iletişim kurmak. Anlatmak, anlamak, anlaşılmak, dinlemek, iletişim kurmak, paylaşmak üstünde düşüneceğimiz konular; kendimi ifade ediyor muyum? Ediyorsam nasıl ediyorum? Sevgi dilini mi, korku dilini mi kullanıyorum? Sözcüklerim nazik mi? Özenli mi? Açık mı? Net mi? Kendi gerçeklerimi anlatıyor muyum? Yoksa nasılsa anlaşılmayacağımı düşünerek içimde mi biriktiriyorum ? Anlatmadan anlaşılmayı mı istiyorum? Dinliyor muyu? Yargısız, varsayımsız ? Anlatılanı tahmin etmeye çalışmadan? Ne cevap vereceğime değil de duyacağıma odaklanarak? Fkirlerimi, farkındalıklarımı, bilgimi alçakgönüllü bir şekilde paylaşıyor muyum? Başkalarındaki öğretiyi almaya açık mıyım? Yoksa bendeki bilginin zaten üstte olduğunu mu düşünüyorum? İkizler akılcı bir enerjidir. İletişim kurma şeklimizi objektif ve samimi olarak masaya yatıralım, iyileştirmeye gönüllü olalım.