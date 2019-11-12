Ünlü astrologlardan Boğa Dolunay'ı yorumu

Ünlü astrologlar Instagram hesaplarında bugün saat 16.20'de gerçekleşen Boğa Dolunay'ına dair yorumlar paylaştı...

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    Hande Kazanova: Sabır ve iyi niyet!

    Tüm haftaya Boğa burcunda oluşan Dolunay damgasını vurabilir. Bu Dolunay’da ilişkilerimizde attığımız adımların bize geri dönüşünü göreceğiz! Güvende olmak için ruhsal ve duygusal olarak yenilenmeye başlamadan önce dünyevi olarak nelere sahip olduğumuzu görmeye ihtiyacımız var! Merkür’le karşıt şekilde oluşan Dolunay iletişim sıkıntılarını, kararsızlıkları ve bocalamaları karşımıza getirebilir. Duygularımızı nasıl ifade ettiğimiz önemli olacak! Diğer yandan enerjimizi, şans ve fırsatlarla yenileyebilir, kötü alışkanlıklarımızdan kurtulabiliriz. Dengesizlikler yaşasak bile sabır ve iyi niyetle sorunlarımızı aşabiliriz. Kendimize ve iç dünyamıza odaklandığımızda sözlerimizi tutmak ve organize olmak kolay olabilir. Dolunay’ın yöneticisi Venüs’ün Neptün’le olumsuz kontağı Perşembe günü ilişkilerimizde ve parasal konularda sorunları ve hayalkırıklıklarını karşımıza getirebilir. İyi bir hikaye anlatıcısı olacağımız bu hafta kendi yalanlarımıza, kandırmacalarımıza başkalarını alet etmeyelim! İyi niyet, dürüstlük ve kaçak oynamadan yapılan yüzleşmeler hayatımızı kurtarabilir.

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    Dinçer Güner: 10 - 12 gün kadar etkili

    Merkür retrosuna denk gelmesi açısından önemli bir Dolunay. Boğa burcu Dolunay'ı zamanında daha dingin, sakin ilerlemek isteriz. Parasal konular gündemimizde olabilir. Verimli işlerimizi ortaya koyabiliriz. Merkür akrep burcunda retroda olduğu için para ile ilgili hareketlere dikkat etmekte fayda var, bu konularda sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu konularda yeni bir imza atacaksanız eğer 22 kasıma kadar ertelemekte fayda var.

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    İlkay Akbay: Huzura, dünyaya geri çağrı dolunayı

    Toparlanın bu gece akrepten gidiyoruz. Yetti bu derinlikler, sular, okyanuslar. Karanlık olacak demiştim ama sahiden zorlayıcı oldu bu ağır konular. Neyi dönüştük, neyi öldürdük, nerede neyi gördük göremedik, buradaki mânâ ne derken bu derinliklerden bir miktar fenalık geldi. Ben ki ileride boğa kocamın restoran hayali gerçek olursa adı Mânâ olsun diyen insanım, “Bence mânâ falan yok hiçbir şeyde, kapatın şu konuyu rica edeceğim” kafasına varacağım az kaldı. Neyse yine de gökyüzünün düzenini seviyorum. Bizi bu mânâlı, dönüşümlü, doğum sancılı denizin ortasında karaya çekiyor bir miktar. Akrep derinlikse, ruhsallıksa boğa da eliyle tutabildiği, gözüyle görebildiği, kulağıyla duyabildiğiyle ilgilenir. Huşuyu, akrep gibi ruhun derinliklerinde değil, güneş batışının güzelliğinde, damakta eriyen bir lezzette, doğanın kokusunda, dokusunda bulur. 5 duyusuyla hisseder varoluşu. Ötesini berisini sorgulamaz. İçindekini, arkasındakini akrep gibi iğdiş etmez. Bizim de şimdi, biraz böyle nefeslenmeye ihtiyacımız var. Etrafımızdaki dünyanın güzelliklerini görmeye, tadını çıkarmaya ihtiyacımız var. Nefesinizi dinleyin. Nefes alıyorsun. Demek ki hayattasın ve güvendesin. Şükredelim, başımızdaki çatı için, soframızdaki yemek için, su için, her gün binbir renk cümbüşüyle uğurladığımız ve karşıladığımız güneşimiz için, ışığıyla büyüleyen ayımız için. Ruhumuzu besleyen müzik için, kitaplar için, onları yaratanlar için. Bugün, iki dakikalığına bile olsa bir ağacın yamacına gidin, bir sarılın. Bir hayvanın başını okşayın. Sonbahar yapraklarının güzelliğini görün. Güneşin batışını içinize çekin. Güzel bir yemek pişirin, güzel bir sofra kurun. Güzellikler düşünün, bolluk, iyilik, güzellik içinde olduğunuza şükredin. Bugün hatırlama günü; Hayat güzeldir.

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