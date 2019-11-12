Ünlü astrologlardan Boğa Dolunay'ı yorumu

İlkay Çıkla: Gergin enerjilere dikkat

Boğa burcundaki Dolunay 12 kasım salı saat 16.30 civarında olacak. Öncesinde ve sonrasındaki birkaç saati meditasyon, olumlama, dua, dilek gibi ruhsal çalışmalar için kullanabilirsiniz. Bu dolunay, her ne kadar güzel bir dolunay olsa da; bazı gergin enerjileri de barındırıyor. Akrep burcundaki Merkür ve akrep burcunun zehirli etkileri nedeniyle… ihanetler, dedikodular, aslı olmayan söylentiler, gizli olayların ortaya çıkması, düşmanlıklar, kötü niyetli kişiler, laf anlamayan kişiler ve tuhaf durumlar gibi temaların hafta boyunca etrafımızda olacağını söylüyor. 19 kasımda Mars akrep burcuna geçince durumlar daha içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Ne yapmalıyız? İlk olarak güdüsel-duygusal davranmak yerine aklımızla ve mantığımızla karar almamız gerekli. Güdüsel tepkiler, hırsla, kinle, bencillikle yapılan davranışlar sert şekilde geri tepebilir. Karşı taraftan ciddi bir savunma ve hatta saldırı gelebilir. Bu yüzden gergin ortamlardan uzak kalmaya özen gösterelim. Duyduğumuz dedikoduların birçoğu gerçeği yansıtmayan, hatta kasıtlı olarak çıkartılan durumlardır, 23 kasıma kadar duyduklarımıza inanmayalım, gerçekler düşündüğümüzden çok farklı olabilir. En önemlisi isteklerimiz konusunda takıntılı/saplantılı olmadan sonuca varabilmeyi başarmak önemli. Akrep burcunun gölge yönü olan: “ya hep ya hiç” mantığı bu dönemde iyi sonuç vermez. Akrep burcu bir şeyi ‘fazlaca ister’ ve ‘bedeli ne olursa olsun’ ödeme taraftarıdır. Bu ise ‘ölçülülük’ erdemine zıt bir tutumdur ve uzun vadede insanı hırpalayan ve tüketen bir tutuma dönüşür. Mars’ın terazi burcundaki konumu bize orta yolu bulmayı, makul ve ölçülü olmayı, ‘illa benim istediğim gibi olacak’ diye diretmemeyi ve diğer seçenekleri de gözden geçirmeyi öğütlüyor. Bazı olayların beklediğimiz gibi gitmemesi, çevremizdekilerden gelen tepkiler vs. sinirlerimizi gerebilir ancak olaylara veya kişilere takılmadan uzaktan bir bakış açısıyla olayları yönetmek gerek. Gözünüzü kapatın ve 20 yıl sonraya gidin, bu olay hala önemli mi? Hayatınızda var mı? Yoksa, üzerine düşünüp moralinizi bozmayın.