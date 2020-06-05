Ünlü astrologlardan 5 Haziran Ay tutulması yorumları

Hande Kazanova
Bu Ay tutulması Afrika, Güney Asya, Güney Avrupa, Avustralya, Ortadoğu üzerinde etkili olacak çünkü oralardan gözlemlenecek. İyi hava koşullarında 3 saat 18 dakika sürecek olan bu tutulmayı Ay ufkun üstünde gerçekleştiği için Türkiye'den de izleyeceğiz. Yay burcu Klasik astrolojide yön olarak doğunun güneyini gösterir. Yabancıların bulunduğu yerler, dini mekanlar, uluslararası işlerle bağlantılıdır. Ayrıca dini konular, inançlar, uzak seyahatler, yüksek eğitim, üniversiteler, profesörler, hukuki konular, uluslararası hukuk, savcı, barolar, uluslarası ticaret, eğitim sistemi, medya, yayıncılık sektörü, misyonerlik faaliyetleri, fanatizm, mülteciler Yay burcuyla ilişkilendirilir. Havayolları şirketleri, turizm, seyahat sektörüyle yakından bağlantılıdır. Bu saydığım alanlar bu ay tutulmasının konuları arasında yer alacak. Bu alanlarda hızlı, ani gelişmeler, dengede olması gereken konular, eksenden kayma, tamamlanma, geride bırakmak zorunda olduklarımız önem kazanacak.
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