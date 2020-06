Ünlü astrologlardan 5 Haziran Ay tutulması yorumları

Dinçer Güner Tutulma; elimizde ki işleri büyütmek, genişletmek için daha azimli ve hırslı olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Başımıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli oluruz. Bu dönem, başımıza gelen olaylara iyimser, daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz. Bu tutulma zamanı riskler almaya, gözü kapalı bir şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya daha yatkın oluruz. Bu dönem spora başlamak, spor konusunda profesyonel destek almak için idealdir. İnandığımız tüm değerler, değer yargılarını tek tek sorgulayabiliriz de. Bu tutulma zamanı küçük şeylerden çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Optimist olmakta bir dünya markası olabilirsiniz mesela bu tutulma. Çocuk gibi her şeye çok kolay bir şekilde inanabilir, çabuk kandırılabiliriz, dikkatli olun. Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin, sadece tutabileceğiniz sözler verin ve alın. Yeni felsefeler, dinsel konular, farklı hayat görüşleri, farklı inançların olduğu ortamlara ve konulara çok rahat bir şekilde çekilebiliriz. İnançlar ve fikirler için yapılan mücadele daha agresif ve sert olabilir, mücadelelerden pek kaçınmayız. Bu dönem "Hayır" mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir, buna dikkat etmek gerekir, her gelen teklife evet demeyin, biraz seçici olun. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın ortalarda. Bu dönem patavatsızlıklara dikkat, kaş yapayım derken göz çıkarmayın arkadaşlar. Eğitimle ilgili işleriniz var ise eğer, bu dönem bunları halledebilirsiniz, özellikle akademik çalışmalar yapacaksanız.