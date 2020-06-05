Ünlü astrologlardan 5 Haziran Ay tutulması yorumları

Ünlü astrologlar 5 Haziran'daki Ay tutulmasını yorumladı...

Astroloji
05 Haziran 2020 Cuma

  • Hande Kazanova Bu Ay tutulması Afrika, Güney Asya, Güney Avrupa, Avustralya, Ortadoğu üzerinde etkili olacak çünkü oralardan gözlemlenecek. İyi hava koşullarında 3 saat 18 dakika sürecek olan bu tutulmayı Ay ufkun üstünde gerçekleştiği için Türkiye'den de izleyeceğiz. Yay burcu Klasik astrolojide yön olarak doğunun güneyini gösterir. Yabancıların bulunduğu yerler, dini mekanlar, uluslararası işlerle bağlantılıdır. Ayrıca dini konular, inançlar, uzak seyahatler, yüksek eğitim, üniversiteler, profesörler, hukuki konular, uluslararası hukuk, savcı, barolar, uluslarası ticaret, eğitim sistemi, medya, yayıncılık sektörü, misyonerlik faaliyetleri, fanatizm, mülteciler Yay burcuyla ilişkilendirilir. Havayolları şirketleri, turizm, seyahat sektörüyle yakından bağlantılıdır. Bu saydığım alanlar bu ay tutulmasının konuları arasında yer alacak. Bu alanlarda hızlı, ani gelişmeler, dengede olması gereken konular, eksenden kayma, tamamlanma, geride bırakmak zorunda olduklarımız önem kazanacak.

  • Dinçer Güner Tutulma; elimizde ki işleri büyütmek, genişletmek için daha azimli ve hırslı olabiliriz. Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Başımıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli oluruz. Bu dönem, başımıza gelen olaylara iyimser, daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz. Bu tutulma zamanı riskler almaya, gözü kapalı bir şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya daha yatkın oluruz. Bu dönem spora başlamak, spor konusunda profesyonel destek almak için idealdir. İnandığımız tüm değerler, değer yargılarını tek tek sorgulayabiliriz de. Bu tutulma zamanı küçük şeylerden çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Optimist olmakta bir dünya markası olabilirsiniz mesela bu tutulma. Çocuk gibi her şeye çok kolay bir şekilde inanabilir, çabuk kandırılabiliriz, dikkatli olun. Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin, sadece tutabileceğiniz sözler verin ve alın. Yeni felsefeler, dinsel konular, farklı hayat görüşleri, farklı inançların olduğu ortamlara ve konulara çok rahat bir şekilde çekilebiliriz. İnançlar ve fikirler için yapılan mücadele daha agresif ve sert olabilir, mücadelelerden pek kaçınmayız. Bu dönem "Hayır" mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir, buna dikkat etmek gerekir, her gelen teklife evet demeyin, biraz seçici olun. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın ortalarda. Bu dönem patavatsızlıklara dikkat, kaş yapayım derken göz çıkarmayın arkadaşlar. Eğitimle ilgili işleriniz var ise eğer, bu dönem bunları halledebilirsiniz, özellikle akademik çalışmalar yapacaksanız.

  • İlkay Çıkla Tutulma konumu oldukça sert, gökyüzünden retro Venüs enerjileri buram buram Dünya'nın manyetik alana iniyor. Aşırı konuşma ve iletişim isteği- veya tam tersi içine kapanma, iletişim sorunları, kin, umutsuzluk, odaklanma sorunları, zihin karmaşası gibi duygular yaratıyor. Kendimizi tuhaf hissedebiliriz, uyku hali, keyifsizlik ve yorgunluk belirtileri olabilir. Yeni konularala ilgilenmek, girişimler ve kararlar için hiç uygun bir hafta değil, hafta boyunca öncelikli amacımız dingin ve keyifli kalmaya yönelik şeyler olmalı. Kalp çakramızı büyüten gül kokusu en pratik çözüm olabilir. Şahsen ben gül yağı kullanıyorum. Ayrıca günlük yaptığım ikizkalpler meditasyonu da kalp ve taç çakralarını aktive etmeye yönelik.

  • Zeynep Turan Yarın Ay, Yay burcunda tutulurken, doğru bilginin, doğru fikirlerin ve doğru davranmanın önemine vurgu yapacak. Teknolojinin çığır açtığı bir çağdan geçerken, bilgi kirliliğinin çok büyük kırılmaları da beraberinde getirebildiğini hesaba katarsak, bilginin ne denli değerli olduğunu da kavrayabiliriz. Bu doğrultuda manevi değerlerden kopmadan, sezgilerimize, analitik düşünen tarafımıza odaklanmamızda fayda var. Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulmasında aceleci ve sabırsız tarafımızı iyi yönetmemiz gerekiyor. Diğer yandan meraklı tarafımızı da kontrol etmemiz avantajımıza olacaktır. Fazla sorgulayıcı bir tutum sergilemek hiç olmadık bir profil çizmemize neden olabilir. Tutulma sürecinde enerjimizi doğru şekilde kanalize etmemiz, daha esnek düşünceler beslememiz, pişman olacağımız çıkışlar yapmamızın da önüne geçebilir.

  • Öner Döşer Tutulma 15 derece Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcu uluslararası işler, eğitim, yayıncılık, uzak seyahatler, yabancılar, hukuk sistemi ve hukukçular, dini kişilikler ve mekanlar, inançlarla alakalıdır. Tutulmaların genel karakteristiği üzerinden gidersek, bu konularda stresler oluşur. Tabii başa çıkma uğraşları neticesinde de önemli gelişmeler, ilerlemeler görülür. Her stres ve problem bir inkişaf doğurur! Yay burcundan geçişlerin yoğun olduğu ve tutulmaların da bunu desteklediği dönemlerde yeni yerler, yenidünyalar keşfedilebilir. Dünya dışı yaşam dendiğinde akla gelen burçlardan biri Yay'dır. Havayolları şirketleri bu burcun kapsamındadır. Eğitim ve yayıncılık alanlarında köklü ve önemli değişimlerin olduğu zamanlar İkizler/Yay burcu ekseninde tutulmalar ile çakışmaktadır. Yeni öğrenme sistemlerinin ortaya konulması, eski sistemlerin çözülmesi ve değişmesi, yeniden yapılandırılması, Yay burcundan geçişlerle ilişkilidir. Eğitim sistemleri farklı yönde şekillenmeye başlayabilir. Üniversitelerde müfredatlar değişebilir. İthalat, ihracat, turizm temalarında vurgu artar.

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