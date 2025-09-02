Türkiye'nin ilk turistik mağarası: İnsuyu

Burdur'un önemli turizm merkezlerinden İnsuyu Mağarası, yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçilerine doğal bir serinlik sunuyor.

Giriş: 02 Eylül 2025 13:20
  • Burdur - Antalya kara yolunda yer alan İnsuyu Mağarası, kalsit (Bileşiminde kalsiyum karbonat bulunan bir mineral) kristal doğal oluşumlarıyla Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor.

  • Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamacında bulunan mağara 1952'de Dr. Temuçin Aygen'in yaptığı çalışmaların ardından 1966'da turizme açıldı.

  • Türkiye'nin turizme kazandırılan ilk mağaralarından olan İnsuyu Mağarası'nın bugün 600 metrelik bölümü ziyarete açık tutuluyor.

  • Binlerce yılda oluşan sarkıt, dikit ve sütunları görme imkanı bulan ziyaretçiler aynı zamanda mağarada yer alan "Dilek Gölü" ve "Büyük Göl"ü geziyor.

  • Bilim insanlarının araştırmalarına göre, mağaranın kapalı bölümlerinde başka tatlı su gölleri daha bulunuyor.

  • Ayrıca yapılan su altı dalışlarıyla 21 metre derinlikte 3 doğal tünel keşfedildi.

  • Yer altı yapısı ve güneş ışığının mağaraya ulaşamaması nedeniyle dışarıdaki sıcaklık içeriyi etkilemediği için yaz aylarında hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği Burdur'da mağara içi sıcaklık 14 derecelere kadar düşüyor.

  Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

