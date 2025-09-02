Türkiye'nin ilk turistik mağarası: İnsuyu

Burdur - Antalya kara yolunda yer alan \u0130nsuyu Ma\u011faras\u0131, kalsit (Bile\u015fiminde kalsiyum karbonat bulunan bir mineral) kristal do\u011fal olu\u015fumlar\u0131yla T\u00fcrkiye'nin do\u011fal g\u00fczellikleri aras\u0131nda \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. . Kent merkezine 13 kilometre uzakl\u0131kta Sarpg\u00fcney Tepesi'nin kalkerli yamac\u0131nda bulunan ma\u011fara 1952'de Dr. Temu\u00e7in Aygen'in yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan 1966'da turizme a\u00e7\u0131ld\u0131.. T\u00fcrkiye'nin turizme kazand\u0131r\u0131lan ilk ma\u011faralar\u0131ndan olan \u0130nsuyu Ma\u011faras\u0131'n\u0131n bug\u00fcn 600 metrelik b\u00f6l\u00fcm\u00fc ziyarete a\u00e7\u0131k tutuluyor. . Binlerce y\u0131lda olu\u015fan sark\u0131t, dikit ve s\u00fctunlar\u0131 g\u00f6rme imkan\u0131 bulan ziyaret\u00e7iler ayn\u0131 zamanda ma\u011farada yer alan "Dilek G\u00f6l\u00fc" ve "B\u00fcy\u00fck G\u00f6l"\u00fc geziyor. . Bilim insanlar\u0131n\u0131n ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na g\u00f6re, ma\u011faran\u0131n kapal\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinde ba\u015fka tatl\u0131 su g\u00f6lleri daha bulunuyor. . Ayr\u0131ca yap\u0131lan su alt\u0131 dal\u0131\u015flar\u0131yla 21 metre derinlikte 3 do\u011fal t\u00fcnel ke\u015ffedildi. . Yer alt\u0131 yap\u0131s\u0131 ve g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n ma\u011faraya ula\u015famamas\u0131 nedeniyle d\u0131\u015far\u0131daki s\u0131cakl\u0131k i\u00e7eriyi etkilemedi\u011fi i\u00e7in yaz aylar\u0131nda hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 35 derecelerde seyretti\u011fi Burdur'da ma\u011fara i\u00e7i s\u0131cakl\u0131k 14 derecelere kadar d\u00fc\u015f\u00fcyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
