Türkiye'nin ilk turistik mağarası: İnsuyu

Yer altı yapısı ve güneş ışığının mağaraya ulaşamaması nedeniyle dışarıdaki sıcaklık içeriyi etkilemediği için yaz aylarında hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği Burdur'da mağara içi sıcaklık 14 derecelere kadar düşüyor.