Türkiye'de çalışan kadınlar neden mutsuz?

Türkiye'de çalışan kadınlar neden mutsuz?
Hayatın Sesi
Giriş: 25 Temmuz 2024 23:03
ABONE OL
Zeynep Erkmen

Kadınlar eski çağlardan beri emekleriyle varlıklarını ortaya sermişlerdir ve ücretli iş-çi olarak çalışma hayatına girmişlerdir. Özellikle eğitim sektörü bunların başında geliyor. Ancak iş hayatı bir yandan kadının verimliliğini arttırırken diğer yandan da birtakım ayrımcılık sorunlarını ortaya çıkarıyor.


Dünya nüfusunun yaklaşık yarısından çoğunu oluşturan kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılım oranları daha düşük denir her zaman. Önceden Türkiye’de de ataerkillik daha ön plandaydı. Ama artık Türkiye'de durum gelişen teknoloji ile de daha farklı. Eskiden erkek egemen bir devlet iken artık kadınlarda üretebiliyor ve çoğu şeyde kadınların emeği büyük. Türkiye'de son zamanlarda özellikle İstanbul'da insanların yüzlerinden mutsuzluk akıyor. Halk araçlarında, iş yerlerinde, tatil beldelerinde, kısaca her yerde. Özellikle de çoğunlukla çalışan kadınlar mutsuz. Bunun birçok nedeni var en başta çalışma koşulları geliyor.


Çalışmak, kendi ayakları üzerinde durmak kadınların da en büyük hakkıdır. Ancak Türkiye'de özellikle de biraz daha metropol illerde bu çok daha sıkıntılı ve zor. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Hatta dezavantajları çok daha fazla. Öldürülen, şiddete uğrayan mobbinge uğrayan kadın sayısını saymıyorum bile. Şiddet derken, şiddetin her türlüsü kadına yapılıyor. Çalışan çoğu kadın iş yerlerinde şiddetin her türlüsüne ve tacize uğrayabiliyor. Bazıları ise sözlü mobbinge maruz kalıyor.


Kadınlar bir yandan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğruyor öte yandan da psikolojik ve sözlü tacizin her türlüsüne maruz kalıyorlar. En önemli mutsuzluk sebebi budur. Başka bir önemli sorun ise iş ve aile dengesini bir arada yürütememeleridir. Ev içi sorumlulukları ile iş dengesini kuramadıkları için de çoğu kadın mutsuz. Bu da araştırmalara göre işlerinden memnun ancak ev ve iş dengesini kuramadıkları için çalışmanın kendileri için dezavantaj olduğunu gösteriyor.


Pek çok iş alanında erkek tercih ediliyor. İşe alımlarda kadın evli ise zaten direk olumsuz bakılıyor. Hamile kadınların reddedilmesi... Çoğu iş yerinde süt veren anneler için emzirme alanının bulunmaması ya da izin sırasında yerine başkasının konması gibi durumlarda çalışan kadınların mutsuzluğu için yeterli nedenler.


Kadın olmak avantaj veya dezavantaj sayılmamalı, tersine bilgi donanım ve çalışkanlığın dikkate alınması gerekiyor.


Ne demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; "Dünyada her şey kadının eseridir".

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.