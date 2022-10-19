Tüm detaylarıyla idrar yolu taşları

"İdrar yolu taşları neden olur?", "İdrar yollarında taş olduğu nasıl anlaşılır?", "İdrar yolu taşı nasıl düşürülür?" idrar yollarında bulunan taşlar hakkında merak ettiğimiz soruların yanıtını Doç. Dr. Fatih Yanaral verdi.

Tüm detaylarıyla idrar yolu taşları
Sağlık
19 Ekim 2022 14:17 Güncelleme: 19 Ekim 2022 14:19
ABONE OL

Bu içerik Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, tarafından kaleme alınmıştır.


Böbrekler, kanı süzerek içindeki fazla veya zararlı maddeleri vücuttan atan organlardır. Süzülen maddelerin (tuzlar, kimyasal maddeler) bir kısmı kristaller olarak idrar ile atılır. Bu kristallerin belirli bir seviyeyi aşması veya atılamaması durumunda kristaller çöker. Bu süreç devam ederse kristaller birleşerek idrar yolu taşlarını oluşturur. İdrar yolu taşlarının sıklığı yaş, cinsiyet ve coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de her 8 kişiden biri hayatının bir döneminde idrar yolu taşı ile karşılaşmaktadır. En sık 30’lu ve 60’lı yaşlarda görülen idrar yolu taşları, erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla saptanır.


Birçok faktör idrar yolu taş oluşum riskini artırabilir. Bunlar:

- Yetersiz sıvı alımı

- Yüksek karbonhidrat ve hayvansal protein tüketimi

- Düşük lif içeren gıdalar ile beslenme

- Hareketsizlik

- Fazla kilolu olma

- Fazla miktarda tuz tüketimi

- Ailesel (genetik) faktörler

- Bazı takviyeler ve ilaçlar

- Doğumsal böbrek ve idrar yolu hastalıkları

- Sindirim sistemi bozuklukları

- Bazı hormonal faktörler


Yüksek miktarda tuz içeren kuruyemiş, salamura yiyecekler ve fast-food ürünleri, oksalattan zengin çay, kola, çilek, çikolata, ıspanak, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişler ve kakao, kalsiyum içeriği yüksek süt ürünleri ve et, balık, tavuk gibi proteini yüksek hayvansal besinlerin fazla tüketilmesi böbrek taşı oluşum riskini artırmaktadır.


İdrar yollarında taş olduğu nasıl anlaşılır, belirtileri nedir? Özellikle hangi şikayetiniz varsa beklemeden doktora gidilmeli?

İdrar yolu taşları genellikle şu bulgularla kendini gösterir:

– Kaburgaların altında, yan ve bel bölgesinde ağrı

– Alt karın ve kasığa yayılan ağrı

– İdrar yaparken ağrı, yanma hissi

– Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar

– Bulanık veya kötü kokulu idrar

– Mide bulantısı ve kusma

– Sık idrara çıkma

– Enfeksiyon varsa ateş ve titreme

– İdrar miktarının azalması


Özellikle idrar şikayetleri ve ağrı olduğunda zaman kaybetmeden bir hekim kontrolüne gitmek gerekir. İdrar yolu taşı ertelenmemesi gereken bir durumdur. Geçen zamanda böbreklerde hasar bırakma ihtimali artacağından taştan şüphelenilen durumlarda ertelemeden kontrole gidilmeli ve gerekli tedavi başlanmalıdır. Zamanında başlanan tedavi sonrası idrar yolu taşlarının tamamıyla tedavi edilebilen bir durum olduğu unutulmamalıdır.


İdrar yolu taşlarının tedavi şekilleri nedir? İdrar yolu taşı nasıl düşürülür?

İdrar yolu taşlarının tedavisi taşın bulunduğu yere, taş boyutuna ve tipine göre farklılık gösterir. Herhangi bir rahatsızlığa sebep olmayan küçük boyuttaki taşlar için genellikle aktif tedavi uygulanmaz, bu taşların çoğu idrar yolu ile vücuttan atılabilirler. Bol sıvı alınması ve taşın idrarla atılmasını kolaylaştıracak ilaçlar genellikle yeterlidir. İdrar yollarından geçemeyecek büyüklükteki taşlar için ise aktif tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Kabaca 10 mm’den büyük taşların düşme ihtimali düşüktür ve tespit edildiklerinde tedavi edilmelidir.


Taş tedavileri arasında; ses dalgaları ile vücut dışından taşın kırılması (ESWL), lazer ile taşın idrar yolundan girilerek kırılması (URS, flexible URS) ve bel bölgesinden böbrek içine girilerek taşın kırılması (perkütan nefrolitotomi, PNL) seçenekleri vardır. Taşın büyüklüğü, yerleşimi, taşın yapısı, hastanın yaşı ve ek hastalıkları tedaviye karar vermede değerlendirilen önemli bileşenlerdir.


Ameliyat hangi durumlarda yapılır?

Taş boyutu büyükse, taşın büyüklüğünden bağımsız şiddetli ağrı olması ve böbrek çalışması etkilenmesi durumunda, enfeksiyon ve kanama varlığında ameliyat gerekir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte taş ameliyatları endoskopik (kapalı) yöntemler ile yapılmakta ve hastaların hastanede kısa süreli kalış ve hızlı şekilde normal hayatlarına dönüşleri sağlanabilmektedir. Hastada herhangi bir kesi yapılmayan kapalı yöntemler ile 1-2 gün hastanede yatış sonrası 4-5 gün içinde sosyal yaşama dönüş sağlanabilmektedir.


Taş hastalığından korunmak ve tekrar oluşma riskini azaltmak için bazı hayat tarzı düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Her gün 2- 3 litre arası sıvı tüketilmesi, dengeli diyet uygulanması, bol miktarda sebze, lifli gıda ve meyve özellikle turunçgiller tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Diyetteki tuz miktarı azaltılmalı, hayvansal protein çok fazla tüketilmemeli, fazla kilolu olmaktan kaçınmalı ve düzenli egzersiz yapılmalıdır.


Sağlıklı böbrekler için...
Sağlıklı böbrekler için...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.