Trend: Pinterest tokaları

Son zamanlarda pinterest'te s\u0131k\u00e7a rastlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z plaka lastik tokalar hem metal hem de alt\u0131n renkleri ile trend haline geldi. . Sa\u00e7lar\u0131n\u0131zda minimalist bir tarz yakalamak istiyorsan\u0131z, bu tokalar tam sizlik.. \u0130ster k\u0131sa sa\u00e7 ister uzun sa\u00e7lar\u0131n\u0131z da rahatl\u0131kla kullanabilirsiniz.. Bu tokalar hem topuz hem de atkuyru\u011fu modellerinde olduk\u00e7a \u015f\u0131k g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.. Plaka tokalar\u0131n, lastik ve mandal olarak \u00e7e\u015fitleri mevcut.. . . . . .
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