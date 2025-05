Trend: Kahverengi göz makyajı

Bu sezon en çok ilgi gören göz makyajı trendlerinde kahverengi, siyahın yerini aldı. İster hafif kahverengi maskara, ister parıldayan bronz far, isterse dağılmış espresso eyeliner olsun, bu renk herkeste gerçekten harika görünüyor.

Kahverengi göz makyajının en güzel yanı, ünlü makyaj sanatçısı Sam Fine'a göre kusursuz bir ton olması: “Çok kolay çalışılabilir çünkü oldukça hoş, doğal ve karıştırılabilir, bu yüzden her zaman güzel görünüyor."

Makyaj sanatçısı Tobi Henney de "Bu renk, fazla cesur ya da baskın olmadan doğal özellikleri vurgulamak için mükemmel bir ton yelpazesi sunuyor" diyor ve siyaha göre daha yumuşak olduğu için her zaman çok fazla kahverengi tonları kullandığını söylüyor. Ona göre göz makyajında kahverengi tonlar, gündüz ya da gece için de uygun. Kahverengi, aynı zamanda çok yönlü. Kahverengi, biraz ışıltı ve katlanma bölgesine ekstra gölgeleme ekleyerek tamamen şık hale gelebilir ya da mat bir bitişle ve neredeyse hiç maskara kullanmadan sade kalabilir.

Kahverengi göz makyajının oldukça popüler olması şaşırtıcı değil. Aşağıda, profesyonel makyaj sanatçıları, bunu denemenin iki harika yolunu anlatıyor; birincisi daha yumuşak şekilde belirginleştirilmiş hatlar için mat bir bitişe sahip, ikincisi ise metalik, güneş öpücüğü değmiş bir ışıltı için.

Kahverengi göz makyajına hazırlık

Göz kapaklarınızı makyaja hazırlamanın en kolay yolu, makyaj süngerinizde veya fırçanızda kalan fondötenin birazını kullanmaktır. “Bu, farın düzgün bir şekilde tutunmasına yardımcı olacak kadar bir dokunuş ekler,” diyor Fine. Bazı kişilerin farın daha iyi yapışması ve kırışmayı önlemesi için primer kullanması da harika bir seçenektir; sadece farı uygulamadan önce tamamen kurumasını beklediğinizden emin olun, diye ekliyor.

Göz kremi veya nemlendirici kullanarak hazırlığı tercih edenler için Fine, göz çevresini yumuşakça bulanıklaştırmak ve sabitlemek için gevşek bir pudra da uygulamayı öneriyor. “Bu, oje üstü katmanı gibidir,” diyor. “Göz kalemi veya maskaranın gün boyunca bulaşmasını, dökülmesini veya akmasını engelleyen bir bariyer ekler.”

“Espresso Gözler” nasıl yapılır?

Göz makyajında espresso trendini uygularken daha çekici bir dokunuş uygulamak isterseniz; daha koyu, espresso kahverengi tonlarını tercih edin. Mat, dağılmış ve hafif dumanlı bir görünümün anahtarı, farklı kahverengi tonlarını katmanlaştırmak, diye açıklıyor Henney. “Çikolata tonları ve doğal görünümlü eyeliner, gözlere seksi, makyajsız makyaj etkisiyle zarif bir derinlik verir,” diyor.

1. İlk olarak, gözlerinizin üst ve altını kahverengi bir eyeliner ile çizin ve istediğiniz dumanlı etkiyi elde etmek için nazikçe dağıtın. “Göz çevresini kahverengi ile sarmak, göz renginizi gerçekten öne çıkarır,” diyor Fine. Pürüzsüz bir jel eyeliner veya kalem eyeliner tercih edebilirsiniz. En önemli kısım, eyeliner’ı nazikçe çalıştırmak ve kararlı hatları yumuşatmak için karıştırmak.

2. Sonrasında, Henney göz kapağınızın üzerine krem renginde bir farı sürmeyi ve üstüne mat bir çikolata tonunda far eklemeyi seviyor. "Düz, yoğun bir fırça ile farı bastırarak ve uygulayarak sürün. Ardından, pofuduk bir fırça ile farı düzgünce yayarak karıştırın. Farın kapağa yerleştirilmesi ilk adımdır. Sonra, sert çizgileri dağıtarak daha doğal ve yumuşak görünmesini sağlamak için karıştırın. Mat kahverengi bir far seçerken ton da önemlidir. Çok sıcak veya çok soğuk olmayan, biraz kontrastı olan bir şey arayın,” diyor Fine.

3. Tanımlama ve hacim için bir kat maskara sürün. Kahverengi maskara her zamankinden daha popüler olsa da bu görünüm için siyah maskara, daha koyu tonlu farla daha iyi denge sağlar. “Kahverengi maskara, gözlerinizi fark edilmeyecek şekilde belirginleştirip, kaldırır; ‘kirpiklerim zaten böyle’ havası yaratır,” diyor Fine. “Siyahın sahip olduğu kontrast veya yoğunluğa sahip değildir.”

4. Makyajınızın geri kalanını basit tutun. “Biraz parlaklık ve sıcaklık eklemek için aydınlatıcı ve pudra bronzlaştırıcı kullanmayı seviyorum,” diyor Henney. Son olarak doğal, pembe tonlarında bir rujla bitirin. Bronz, güneş ışığı değmiş gibi gözler nasıl yapılır? diye soruyorsanız, işte cevap; Daha sıcak ve metalik bir kahverengi göz makyajı yorumu için bu görünüm, ışıltıyı vurguluyor. “Biraz sim, gözü ısıtarak yansıma ekler, bu da çok ilginç ve güzel bir etki yaratır,” diyor Fine. “Ayrıca fazla çaba harcamadan derinlik katar.”

1. İlk olarak, farı uygulayın. “Simli far için yerleştirme konusunda gerçek bir kural yok,” diyor Fine. “Farı kapağa uygulayın, sonra bir fırça veya parmakla karıştırın.” Ayrıca, gölgede altın ışıltıları veya sedefliefektleri olan bir far arayın. Sim/parıltı, biraz daha eğlenceli ve oyuncu bir hava katar.

2. Farı tamamlamak için üst göz kapağınızda biraz tanımlama yapmak adına eyeliner ekleyebilirsiniz, ancak Fine, göz altına sim eklemekten kaçınmanızı öneriyor. “Genellikle parlama eklemek istemeyeceğiniz bir yer olabilir,” “Bu, göz altını vurgulayabilir ve aslında alt gözlerinizi şişkin gösterebilir.” Ayrıca eyeliner’ı atlayarak doğrudan maskaraya geçebilirsiniz.

3. Herkes kahverengi tonlarını giyebilir, ancak maskara söz konusu olduğunda, Fine doğal olarak daha açık kirpikleri olanlara, örneğin sarışınlara kahverengi maskara öneriyor. “Doğal olarak koyu kirpikleriniz varsa, kahverengi maskara kirpiklerinizi daha açık ve daha az doğal gösterebilir,” diye ekliyor. “Neredeyse kirpiklerinizi daha açık renkte boyamışsınız gibi görünebilir.” Bunun yerine, siyah maskaranın farklı tonlarıyla oynamayı öneriyor; siyah-kahverengi, gri-kahverengi veya mat-siyah gibi…

4. Görünümü, cildinizde bronzlaştırıcı ile tamamlayarak tüm vücuda yayılmış bir güneş ışığı etkisi elde edin. “Farın yalnız başına durmasını istemezsiniz,” diyor Fine. “Bronz tonlarında gözlerinizi çevreleyen daha fazla kahverengi, her şeyi daha doğal bir hisle bir araya getirir.”

