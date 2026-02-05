HTHAYAT
Seyahat

Toronto'da kartpostallık manzaralar

Toronto'da etkili olan aşırı soğuklar, Ontario Gölü'nü buzla kapladı; kent sakinleri donan gölde paten keyfi yaşadı.

Toronto&#039;da kartpostallık manzaralar
Giriş: 05 Şubat 2026, Perşembe 11:00
Güncelleme: 05 Şubat 2026, Perşembe 11:26
Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde dondurucu soğukların etkisini sürdürmesiyle birlikte, vatandaşlar Toronto Adası çevresinde yüzeyi donan Ontario Gölü'nde buz pateni yaptı.

* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir. 

