Tiktok trendi: İki dakikada uykuya dalmak

Herkesin çok yorgun olmasına rağmen uykuya dalmakta zorlandığı bazı geceler olmuştur. Zihniniz düşünceden düşünceye atlarken uykuya dalmaya çalışmak çok sinir bozucu bir paradoks haline gelebilir. İkinci Dünya Savaşı döneminde askeri pilotların gerektiğinde iki dakika içerisinde uykuya dalmalarını sağlamak için geliştirilen bu yöntem, işinize yarayabilir.

Meditasyon yapanların çok da uzak olmayacağı bu yöntemde başınızdan başlayarak vücudunuzun her bir bölümünü gevşeterek başlıyorsunuz. Kaşlarınızı gevşetmeye, başınızın yastığa daha derine battığını hissetmeye ve alnınızdaki, gözlerinizdeki ve dudaklarınızdaki gerginliği gidermeye odaklanın. Ardından, her bir uzuv ve eklemi gevşeterek vücudunuzda aşağı doğru hareket edin ve ayaklarınıza gelin. Vücudunuzun her bir parçasını gevşetirken, nefesinize odaklanın.

Bunu yaparken, zihninizi tüm streslerden arındırmak gerçekten önemli. Bunu yapmak için, iki senaryodan birini düşünmeye başlayın: ilk olarak, sakin bir gölün üzerinde bir kanoda uzanıyorsunuz ve masmavi bir gökyüzü görüyorsunuz. Diğer senaryo ise zifiri karanlık bir odada siyah kadife bir hamakta uzanıyor olmanızdır. Düşünceler ortaya çıktığında, kendinize 10 saniye boyunca "Düşünme, düşünme, düşünme" diye tekrar edin.

Bir yoga dersinin sonunda uyuyakaldıysanız, bu tür kas gevşemesinin ne kadar güçlü olabileceğini bilirsiniz. Bu tekniğin yogadaki savasana veya ceset pozunu andırdığını fark edebilirsiniz. Temel olarak, savasana, her seferinde bir vücut parçasını, her seferinde bir kas ve her seferinde bir düşünceyi kademeli olarak gevşetme uygulamasıdır. Dikkat uygularken yapılan vücut taraması da oldukça benzer. Bu yöntemin yaptığı şey de aslında bu.

Bu yöntem aslında geliştirilebilir bir pratik olarak kabul edilmelidir ve vücudunuza istemsiz uykuya dalma alışkanlığı kazandırmak için altı hafta boyunca pratik yapmaya çalışmanız yardımcı olur. Bu tekniği her gece uyguladığınızda, vücudu stresi atmaya hazırlar ve hatta fiziksel ve duygusal esenlik duygunuzu iyileştirebilir. Bu da muhtemelen normalden daha kısa bir süre içinde uykuya neden olacaktır.

Rahatlamak pratik gerektiren bir beceridir, bu yüzden ilk denemenizde hızlı uykuya dalmanıza neden olmazsa cesaretiniz kırılmasın. Gevşeme sanatı göründüğünden daha zordur, bu yüzden değişimin bir gecede gerçekleşen bir dönüşüm değil, bir süreç olduğunu hatırlamak önemlidir. Dikkat, derin nefes alma egzersizleri, yoga ve meditasyon gibi derin gevşemeyi teşvik eden teknikler, çoğu insanın uykuya dalmasına yardımcı olabilir.

Uykuya dalma sürecinizi kolaylaştırmak için, bunu nispeten daha serin bir odada veya yatmadan önce ılık bir banyo veya duş almak gibi diğer tekniklerle beraber deneyebilirsiniz.

