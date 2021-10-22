22 Ekim 2021 Cuma

Uzun Süreli Bellek’i ne kadar tanıyoruz?

13 soruda, hayatta kalmak için gereken bilgileri sakladığımız Uzun Süreli Bellek.

Perihan Özcan Chocardelle ozcanperi@gmail.com
1. Uzun Süreli Bellek, sınırsız sayıda bilgiyi yaşam boyu korumaya izin verir.
Doğru
Yanlış.
2. Kısa Süreli Bellek’te depolanan bilgiler unutulur ya da işlenerek uzun süreli belleğe yerleşir.
Doğru.
Yanlış.
3. Hangisi doğru?
Bir şifreyi, telefon numarasını akılda tutmak için Uzun Süreli Bellek’i kullanırız.
Bir şifreyi, telefon numarasını akılda tutmak için Kısa Süreli Bellek’i kullanırız.
4. Uzun Süreli Bellek’in iki ana türü vardır:
Yanlış.
«Açık bellek» ve «örtük bellek»
5. Açık Bellek’te yer alan bilgileri bilinçli olarak hatırlarız. Bunlar, gerçekliğini herkesin kabul ettiği dış dünyaya dair bilgiler ve kişisel deneyimlerdir.
Doğru. Mesela Cumhuriyet’in ilânı ve arkadaşlarla kutlanan ilk doğum günü.
Yanlış.
6. Beynin hangi bölümü Açık Bellek ile ilişkilidir ?
Hipofiz, hipokamp
Hipokamp, amigdala
7. Bilgileri uzun süreli belleğe yerleştirmek, Kısa Süreli Hafıza’yı kullanmayı gerektirir. Örneğin ders çalışan öğrenci, bilgileri önce Kısa Süreli Bellek’te depolar ve:
uzun süreli belleğe yerleştirebilmesi için, ödev yaparak veya özet çıkararak bunları kullanması gerekir.
ezberleyerek uzun süreli belleğe gönderir.
8. Örtük Bellek’te depoladığımız bilgileri bilinçsiz olarak kullanırız. Otomobil kullanmak buna bir örnektir.
Doğru.
Yanlış.
9. Örtük Bellek içinde tanımlanan İşlemsel bellek, bir işi hangi sırayla yapacağımızı gösterir. Meselâ bilgisayarı kullanmak için önce aç tuşuna basarız.
Doğru.
Yanlış.
10. Klasik Koşullanma Belleği’nde, otomatik tepkiler vermemize neden olan bilgiler yer alır. Köpekten korkup kaçmamıza, sıcak bir tencereye dokunan elimizi hemen geri çekmemize neden olan bilgiler gibi.
Doğru.
Yanlış.
11. Klasik Koşullanma Belleği, beynin hangi bölümleri ile ilgilidir?
Hipokamp ve hipofiz.
Amigdala ve beyincik.
12. Tekrarlanan uyaranlara alışırız ve verdiğimiz tepki farklılaşır. Uyarana verdiğimiz tepkinin zaman içinde değişmesine sebep olan bilgi, Örtük Bellek’te yer alır.
Doğru. Yangın alarmı ilk çaldığında, öğrencilerin verdiği ilk tepki dışarı çıkmaktır. Yangın çıkmadığı halde alarm tekrarladığında ise oturmayı sürdürürler.
Yanlış.
13. Bir işi yaparken edindiğimiz bilgileri, farkında olmadan bir sonraki işi yaparken kullanırız. Meselâ bir kelime listesine baktıktan sonra, başlangıç ve bitiş harfi verilerek yeni bir kelime türetmemiz istendiğinde, hatırladığımızın farkında bile olmadan b
İşlemsel.
Örtük Bellek

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