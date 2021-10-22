Uzun Süreli Bellek’i ne kadar tanıyoruz?

Otorite kurma biçiminiz sizi ve çevrenizi nasıl etkiliyor?

Manipülatör müsünüz, buyurgan mı? İşbirlikçi misiniz yoksa ket vuran mı? 13 soruda gücününüzü diğerleri üzerinde kullanma biçminizin siz ve diğerleri üzerindeki etkisi.