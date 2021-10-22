Uzun Süreli Bellek’i ne kadar tanıyoruz?

10. Klasik Koşullanma Belleği’nde, otomatik tepkiler vermemize neden olan bilgiler yer alır. Köpekten korkup kaçmamıza, sıcak bir tencereye dokunan elimizi hemen geri çekmemize neden olan bilgiler gibi.
13. Bir işi yaparken edindiğimiz bilgileri, farkında olmadan bir sonraki işi yaparken kullanırız. Meselâ bir kelime listesine baktıktan sonra, başlangıç ve bitiş harfi verilerek yeni bir kelime türetmemiz istendiğinde, hatırladığımızın farkında bile olmadan b
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