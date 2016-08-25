Yiyeceklerin kalorileri hakkında bunları biliyor musunuz?

Ay, kova burcunda ilerliyor. Yaşamın olağan akışının dışına çıkma arzularını, yaratıcılık ve hayalpereset tutumları tetikliyor. Bugün farklı konuları bir araya getirip analiz ederek verimli işler yapabiliriz. Merkür, ...
Ay, kova burcunda ilerliyor. Yaşamın olağan akışının dışına çıkma arzularını, yaratıcılık ve hayalpereset tutumları tetikliyor. Bugün farklı konuları bir araya getirip analiz ederek verimli işler yapabiliriz. Merkür, ...
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