Yiyeceklerin kalorileri hakkında bunları biliyor musunuz?

Doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları öğrenmek için soruları cevaplamanız yeterli.

1. Karpuz, kalorisi en düşük yaz meyveleri arasındadır. Doğru. Yanlış.

2. Izgaralar, genellikle yağsız etten yapılırlar. Doğru. Yanlış.

3. Bir bardak asitli içecek ortalama 100 kalori içerir. Doğru. Yanlış.

4. Az yağlı sos kullanarak yapılan marul salatası, yağsız yeşil salatanın en az iki katı kalori içerir. Doğru. Yanlış.

5. Limon veya vişne gibi meyvelerle hazırlanan şerbetler, yapıldıkları miktardaki meyvelerin iki katı kalori içerirler. Doğru. Yanlış.

6. Bir avuç fıstık yaklaşık 180 kalori içerir. Doğru. Yanlış.

7. Krema, çikolata sos ve kuruyemişlerle hazırlanmış bir porsiyon muz, hamburger-patates kızartması kadar kalori ve yağ içerir. Doğru. Yanlış.

8. Buzlu ve şekerli içecekler ishali tetikleyebilir. Doğru. Yanlış.

9. İki top dondurmadan alınan kaloriyi yakmak için 30 dakika yüzmek ya da benzer bir aktivitede bulunmak gerekir. Doğru. Yanlış.