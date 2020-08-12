Teknolojik maske tasarımları

Çeviri yapan maske
Donut Robotics isimli Japonya merkezli teknoloji şirketi, Japonca'dan sekiz farklı dile çeviri yapabilen ve Koronavirüs'ten korunmak için kullanılan maskelerle birlikte kullanılabilen bir teknolojik maske üretti. C-FACE Smart Mask markasıyla üretimine başlanan maske, bluetooth üzerinden akıllı telefonlara veya tabletlere bağlanabiliyor. Böylece yapılan çeviri yazılı metin hale getirilebiliyor, dikte edilebiliyor ve maske aracılığıyla telefon aramaları yapılabiliyor.
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