Teknolojik maske tasarımları

Maske tasarımı, 2020’ye damgasını vuran işlerden biri haline geldi. Bir Japon firması, konuşulanları başka dile çeviren bir maske tasarladı. Konforlu ve hayatı kolaylaştıran maskeler, tasarımcıların yeni ev ödevi olacağa benziyor.

Yaşam
12 Ağustos 2020 Çarşamba

  • Çeviri yapan maske Donut Robotics isimli Japonya merkezli teknoloji şirketi, Japonca'dan sekiz farklı dile çeviri yapabilen ve Koronavirüs'ten korunmak için kullanılan maskelerle birlikte kullanılabilen bir teknolojik maske üretti. C-FACE Smart Mask markasıyla üretimine başlanan maske, bluetooth üzerinden akıllı telefonlara veya tabletlere bağlanabiliyor. Böylece yapılan çeviri yazılı metin hale getirilebiliyor, dikte edilebiliyor ve maske aracılığıyla telefon aramaları yapılabiliyor.

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  • Eğlence sunan maske Teknolojik maskelerin birçok örneği, Yanko Design firmasının bir araya getirdiği endüstriyel tasarımcıların ürünleri olarak lanse edildi. Oliver Perretta'nın tasarımı olan teknolojik maske, kulaklıkla müzik dinleme olanağı sunuyor.

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  • Havayı analiz eden maske Perretta'nın tasarladığı maske tasarımlarından bir diğeri, hava kalitesini ölçüyor. Maske, verileri bir uygulama aracılığıyla akıllı telefona aktarıyor ve gerektiğinde maske kullanıcısını uyarıyor.

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  • Dudak okuma sağlayan maske Michael Soleo'nun tasarladığı maske, dudakların okunmasını sağlayan tasarımıyla özellikle de işitme engelli veya az duyan kişilerin imdadına yetişiyor.

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  • Kişiselleştirilebilen maske David Alberto'nun tasarladığı modüler maske ise kişiselleştirme sağlayan parçaları ile yüz ebadına veya gün içindeki farklı ihtiyaçlara göre maske üzerinde değişiklikler yapmayı sağlıyor.

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