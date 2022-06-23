Tavuklar eskiden evcil hayvanlardı

Geçmişte tavuk eti veya yumurta yemenin, bugün kedi veya köpek yemekten farksız olduğunu biliyor muydunuz?

Tavuklar eskiden evcil hayvanlardı
Yaşam
23 Haziran 2022 11:56 Güncelleme: 23 Haziran 2022 14:58
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Birleşik Krallık'ta bulunan Cardiff Üniversitesi'nden bir araştırma grubunun yaptığı yeni bir araştıma sonucunda tavukların bir zamanlar "insanın en iyi arkadaşı" olduğuna dair veriler ortaya çıktı. Araştırma grubu, demir çağından (MÖ 1.200 - MÖ 600) kalma, kesilmemiş ve kentsel alanlarda yaşayan tavukların kemiklerini buldu. Araştırma başkanı Dr. Julia Best, bulunan tavukların kemik yapısının analizine dayanarak, bu tavukların günümüzdeki tavuklardan çok daha uzun yaşadığına dikkat çekti.


“Bildirilen en eski tarihli tavuk kalıntılarının hiçbiri doğrama işlemine tabi tutulmamış ve insan tüketiminin bir parçası olduğuna dair kanıt bulunamamış. Bazı yerlerde ise tavukların insanlarla birlikte gömüldüğü görünüyor, bu da insan-tavuk ilişkilerinin daha iç içe olduğunu gösteriyor.”


Bu çalışmada kullanılan kemikler eski bir insan mezarında keşfedildi. Bu durum sadece bu tavukların evcilleştirildiği inancını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda tavukların ruhani bir işlevi olduğuna dair inancı da artırıyor.


Tavuğun evcilleşme tarihi

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalara dayanarak, tavuk evcilleştirmesinin yaklaşık 10.000 yıl önce Neolitik devrim sırasında başladığına inanılıyor. Eski İngilizler, tavukların saygı değer hayvanlar olduğuna inanıyordu. Çoğu insan, eski çağlardaki insanların beslenme düzeninin oldukça etçil olmasını beklese de, aslında günümüzün ortalama nüfusundan daha vegandı. Örneğin, Eski Britanyalılar kuru meyve, sebze ve yulaftan oluşan karışık bir diyete sahiptiler.


Exeter Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naomi Sykes, evcilleştirme sürecinde insanlarla tavuklar arasındaki ilişkinin çok karmaşık olduğunu belirtiyor. “Tavuklar sadece ev hayvanları değil, yüzyıllardır kutlanan ve hürmet edilen gerçek özel varlıklardı”...


MS 43'e kadar olan dönemde Romalıların Britanya'ya gelmesi ve kuşları bir besin kaynağına dönüştürmesi ile birlikte Britanyalılar bu değişime uyum sağlamak zorunda kaldı ve her geçen nesilde tavuklara duyulan saygı unutuldu…


Referanslar:

Andrei Tapalaga. "Chickens Used To Be Our House Pets — Not Part of Our Diet". Şuradan alındı: https://historyofyesterday.com/chickens-used-to-be-our-house-pets-not-part-of-our-diet-2ef449d29c80 (21.06.2022)


İnsanların yüzde 95’i, yüz yüzeyken...

İnsanlar ve hayvanlar alemine dair 50 şaşırtıcı gerçek

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1.Kafanızı duvara bir saat boyunca vurarak 150 kalori yakabilirsiniz.
2.İngiltere'de, Noel günü börek yemek kanunen yasaktır.
3.Pteronofobi, tüy ile gıdıklanma korkusudur.
4.Su aygırları üzgün olduklarında, terleri kırmızı renk alır.
5."Facebook bağımlılığı", psikologlar tarafından tanımlanan bir zihinsel hastalıktır.
6.Ortalama bir kadın, 5 yılda boyu kadar ruj kullanır.
7.Çerofobi, neşeli olma korkusudur.
8.İnsan tükürüğünün kaynama noktası, suyun kaynama noktasının üç katıdır.
9.Bir kangurunun kuyruğunu yerden kaldırdığınızda sıçrayamaz.
10.Erkek keçiler, dişilere daha çekici görünmek için kendi kafalarına idrarlarını yaparlar.
11.Frizbiyi icat eden kişi, öldükten sonra yakılıp frizbi yapılmıştır.
12.Bir insan, hayatı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.
13.Bir kartal, genç bir geyiği öldürüp onunla birlikte uçabilir.
14.Kutup ayıları, bir oturuşta 86 penguen yiyebilirler.
15.Kral VIII. Henry, yanında devasa bir balta ile uyurdu.
16.Bikiniler ve tamponlar, erkekler tarafından icat edilmiştir.
17.Eğer Pinokyo "Şimdi burnum uzayacak" deseydi, paradoks olurdu.
18.Kalp krizleri, genelde pazartesi günleri olur.
19.6 yıl, dokuz ay boyunca sürekli gaz çıkardığınızda, bir atom bombasının enerjisini yaratabilecek kadar gaz üretebilirsiniz.
20.Gaz çıkarmaya en çok sebep olan yiyecekler, fasulye, mısır, dolmalık biber, karnabahar, lahana ve süttür.
21.Bir tost makinesi, tam teşekküllü bir fırının yarısı kadar enerji kullanır.
22.Aynı anda hem horlayıp hem de rüya göremezsiniz.
23.Bebek ahtapotlar, doğduklarında pire boyutundadırlar.
24.Bir tavuk, ördek ve horoz, bir sıcak hava balonunda seyahat eden ilk yolculardı.
25.Uganda'da nüfusun %50'si, 15 yaşın altındadır.
26.Hitler'in annesi, kürtaj olmayı düşünmüş; fakat doktor bebeğini doğurmasına ikna etmiş.
27.Arap kadınları, kocaları kahve yapmadığında boşanma istemekte özgürdür.
28.Bir cam kavanozun geri dönüşümünü yapmak, 3 saat boyunca TV izlemek için gereken enerji demektir.
29.Böcek ısırıklarının üzerine biraz köpek dışkısı sürmek, kaşıntıyı ve şişkinliği azaltır.
30.Yayın balıklarından başka tek sayılı bıyıkları olan hayvan yoktur.
31.Facebook, Skype ve Twitter kullanmak, Çin'de yasaktır.
32.İnsanların %95'i, yüz yüzeyken asla söyleyemeyecekleri şeyleri mesaj çekerek söylüyor.
33.Titanic, SOS sinyalini kullanan ilk gemiydi.
34.Her yıl yaklaşık 8.000 Amerikalı müzik enstrümanları ile yaralanıyor.
35.Fransızca'da 'teslim olma' anlamına gelen 17 farklı kelime vardır.
36.Güney Kutbu'ndaki buzulların yaklaşık %3'ü, penguen idrarından oluşur.
37.Bob Dylan'ın gerçek ismi, Robert Zimmerman'dır.
38.Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar.
39.Su samurları, sürüklenip ayrı düşmemek için uyurken el ele tutuşurlar.
40.Küçük bir çocuk, bir mavi balinanın damarlarında yüzebilir.
41.Bin Laden'in ölümü 1 Mayıs 2011'de ilan edildi. Hitler'in ölümü ise 1 Mayıs 1945'te.
42.Eyfel Kulesi'ndeki basamakların tam sayısı, 1665'tir.
43.Diş macunu 'Colgate', İspanyolcada 'git kendini as' anlamına gelir.
44.Korsanlar, daha iyi görmelerini sağladığına inandıkları için küpe takarlardı.
45.Los Angeles'ın tam adı 'El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciuncula'dır.
46.Ahtapotların testisleri, kafalarındadır.
47.Panfobi, her şeyden korkma fobisidir.
48.Tayvan'da bir şirket, buğdaydan yemek takımları yapar; tabağınızı da yiyebilesiniz diye!
49.İncil, dünyada dükkân soygunlarında en popüler olan kitaptır.
50.Kurtlar, kendi dışkılarını yerler.


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