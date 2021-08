Susuzluğu neler giderir?

Ortalama bir insanın vücut ağırlığının yarısından fazlasını su oluşturur. Bu su miktarını koruyabilmek için günde 2 litre su içmeniz gerektiği yönündeki tavsiyeleri duymuşsunuzdur. Şeker ve kalori içermeyen bu mucize sıvı aslında terleyerek kaybettiğimiz şeyleri yerine koymada her zaman yeterli olmayabilir.

Terlediğinizde su ve tuz kaybedersiniz, bu yüzden sadece suyu değil tuzu da geri almanız gerekir. Normal zamanlarda pek bir sorun oluşturmayan bu sıvı kaybı, yazın aşırı sıcaklarında veya çok hareketli bir yaşam tarzınız varsa özel bir telafi gerektirebilir.

Kaybettiğiniz mineraller ve tuzları yerine koymayıp sadece su tüketirseniz, vücudunuzda tuz eksiği ve su fazlalığı oluşur, bu da fazla suyun idrarla atılmasına sebep olur. Yani berrak bir idrar her zaman yeteri kadar sıvı tükettiğinizi göstermez.

Bu sebepler göz önüne alındığında, sıvı kaybını önlemek için tüketebileceğiniz daha farklı içecekler var.

Sıvı kaybını önleyen içecekler

Süt

Sütün içerisinde bulunan az miktardaki tuz ve şeker, bağırsağı su emilimini uyarmaya yardımcı olmak için harekete geçirmeye yeter. Ayrıca vücudunuzun sindireceği başka elektrolitler ve yüksek besin değerli moleküller içerir. Sindirimin uyarılmasıyla sıvının vücudunuzda geçirdiği süre ve sonucunda emilen sıvı miktarı artar.

Maden suyu

Katkı maddesi eklenmediği sürece kalori açısından yüksek olmayan doğal maden suları, içerdikleri birçok mineral ve elektrolitle terleyerek kaybettiğiniz birçok şeyi size geri kazandırabilir.

Ayran

İçerdiği sodyum, potasyum ve vitaminlerle oldukça yüksek besin değerli bir içecek olan ayran, tuz kaybını telafi ederken günlük kalsiyum ihtiyacınızın önemli bir kısmını da karşılayabilir.

Yemekle birlikte su için

Bir miktar karbonhidratın su emilimine katkısından faydalanmak ama fazladan kalori almak istemiyorsanız, normal öğünlerinizle birlikte su içmeye çalışın.

Su içmek için susamayı beklemeyin

Vücudunuzun size susadığını belli etmesi için önemli bir sıvı ve tuz kaybı yaşamış olmanız gerekiyor. Yani eğer gün içinde susadığınızı hissediyorsanız çok daha öncesinden sıvı kaybı yaşamaya başlamışsınız demektir. Ayrıca aniden içeceğiniz yüksek miktarlardaki su aniden atılacağından susuzluğunuzu gidermeyecektir. Azar azar güne yayarak toplamda bolca su için.

