Susuzluğu neler giderir?

Bunaltıcı sıcaklarda vücudunuza ihtiyacı olan sıvıyı sağlamak için sadece su içmek yeterli olmayabilir. Gerekli olan tüm sıvıyı ve mineralleri almanız için başka önerilerimiz var.

Susuzluğu neler giderir?
Sağlık
19 Ağustos 2021 Perşembe

Ortalama bir insanın vücut ağırlığının yarısından fazlasını su oluşturur. Bu su miktarını koruyabilmek için günde 2 litre su içmeniz gerektiği yönündeki tavsiyeleri duymuşsunuzdur. Şeker ve kalori içermeyen bu mucize sıvı aslında terleyerek kaybettiğimiz şeyleri yerine koymada her zaman yeterli olmayabilir.


Terlediğinizde su ve tuz kaybedersiniz, bu yüzden sadece suyu değil tuzu da geri almanız gerekir. Normal zamanlarda pek bir sorun oluşturmayan bu sıvı kaybı, yazın aşırı sıcaklarında veya çok hareketli bir yaşam tarzınız varsa özel bir telafi gerektirebilir.


Kaybettiğiniz mineraller ve tuzları yerine koymayıp sadece su tüketirseniz, vücudunuzda tuz eksiği ve su fazlalığı oluşur, bu da fazla suyun idrarla atılmasına sebep olur. Yani berrak bir idrar her zaman yeteri kadar sıvı tükettiğinizi göstermez.


Bu sebepler göz önüne alındığında, sıvı kaybını önlemek için tüketebileceğiniz daha farklı içecekler var.


Aşırı sıcaklara özel sağlıklı içecekler
Aşırı sıcaklara özel sağlıklı içecekler Yazın serinleten içeceklerin güc...
Clarissa Pinkola Estes’ten bunaltıcı sıcaklar için öneriler... Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı ...


Sıvı kaybını önleyen içecekler


Süt

Sütün içerisinde bulunan az miktardaki tuz ve şeker, bağırsağı su emilimini uyarmaya yardımcı olmak için harekete geçirmeye yeter. Ayrıca vücudunuzun sindireceği başka elektrolitler ve yüksek besin değerli moleküller içerir. Sindirimin uyarılmasıyla sıvının vücudunuzda geçirdiği süre ve sonucunda emilen sıvı miktarı artar.


Maden suyu

Katkı maddesi eklenmediği sürece kalori açısından yüksek olmayan doğal maden suları, içerdikleri birçok mineral ve elektrolitle terleyerek kaybettiğiniz birçok şeyi size geri kazandırabilir.


Ayran

İçerdiği sodyum, potasyum ve vitaminlerle oldukça yüksek besin değerli bir içecek olan ayran, tuz kaybını telafi ederken günlük kalsiyum ihtiyacınızın önemli bir kısmını da karşılayabilir.


Yemekle birlikte su için

Bir miktar karbonhidratın su emilimine katkısından faydalanmak ama fazladan kalori almak istemiyorsanız, normal öğünlerinizle birlikte su içmeye çalışın.


Su içmek için susamayı beklemeyin

Vücudunuzun size susadığını belli etmesi için önemli bir sıvı ve tuz kaybı yaşamış olmanız gerekiyor. Yani eğer gün içinde susadığınızı hissediyorsanız çok daha öncesinden sıvı kaybı yaşamaya başlamışsınız demektir. Ayrıca aniden içeceğiniz yüksek miktarlardaki su aniden atılacağından susuzluğunuzu gidermeyecektir. Azar azar güne yayarak toplamda bolca su için.


Referanslar

Jessica Brown. “Is water always the best choice on a hot day?” (03.08.2021) Şuradan alındı: https://www.bbc.com/future/article/20210802-is-water-always-the-best-choice-on-a-hot-day


Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor!
Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor! Doğal yeraltı sularından elde ed...
Ayran hakkında bilmedikleriniz Su kaybının vücudumuza olan nega...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.