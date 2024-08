Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00 - 15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul'da süper hücre oluştu

Son Dakika | İstanbul'da süper hücre oluştu.

Süper hücre nedir?

Süper hücre, güçlü rüzgarlar, yoğun yağışlar ve büyük dolu taneleriyle birlikte genellikle şiddetli fırtınalara yol açan, dönen bir hava kütlesiyle karakterize edilen tehlikeli bir gök olayıdır. Meteorologlar, süper hücre terimini, uzun süreli dönen ve büyük dolu, yıkıcı rüzgarlar ve bazen hortumlar gibi tehlikeli hava koşullarıyla birlikte görülen bir tür fırtınayı tanımlamak için kullanır.

Mayıs veya Haziran gününde gökyüzüne bakıp doğuya doğru uzanan bir örs şeklinde, çok yüksek bir fırtına bulutu gördüyseniz, muhtemelen bir süper hücreli fırtına görmüşsünüzdür. Fırtına spektrumunda, süper hücreler en nadir görülen fırtına türüdür, ancak şiddetli hava koşulları üretme olasılıkları yüksektir. Buna zarar verici rüzgarlar, çok büyük dolu ve bazen zayıftan güçlüye değişen hortumlar dahildir. Süper hücreyi diğer tüm fırtına türlerinden ayıran özellik, derin ve sürekli dönen bir yukarı çekiş olan bir mezosiklon içermesidir. Eğer ortam uygun olursa, süper hücreli fırtınalar birkaç saat sürebilir.

Süper hücre nasıl oluşur?

Süper hücreli bir fırtına, sürekli ve güçlü bir dönen yukarı çekiş (yükselen hava) ile karakterize edilir. Bu fırtınalar, atmosferin çeşitli irtifalarında rüzgar yönünün değişmesi olarak bilinen rüzgar kesmesiyle birlikte görülen kararsız hava koşullarında oluşur. Süper hücreleri destekleyen ve genellikle Büyük Ovalar’da bulunan yaygın bir kombinasyon, yer seviyesine yakın güneyli veya güneydoğulu bir rüzgar ile atmosferin daha yükseklerinde güneybatılı veya batılı bir rüzgarın bir araya gelmesidir. Bu değişen rüzgar yönleri ve hızlarının kombinasyonu, alt atmosferde yatay bir dönme hareketi yaratır. Fırtınayı oluşturan aynı hızlı yükselen hava hareketleri, bu yatay dönüşü dikey bir dönüşe dönüştürür ve bu, süper hücrenin bulut yapısında görülebilen dairesel tabakalar veya katmanlar şeklinde belirgin şekilde ortaya çıkabilir.

