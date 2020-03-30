Sumağın faydaları ve zararları nelerdir?

Sumak, yabani otlar arasına giren bir bitkidir. Sumak bitkisinin meyvelerinin toplanıp kurutularak, ardından toz haline getirilerek elde edilen baharata da sumak denir. Sumağın insan vücuduna birçok faydası vardır.
Hazımsızlığa iyi gelir
Sumak baharatının en yaygın olarak bilinen faydası hazımsızlığa iyi gelir ve mideyi rahatlatır. Bu sayede mide ağrısı, kramp ve gaz gibi sorunlara iyi gelir.
Boşaltım sistemini destekler
Boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayarak ishal ve kabız sorunlarını çözer. Bağırsak hareketlerinin dengelenmesini sağlar.
Kan şekerini dengeler
Sumak, kan şekerini degelemesi sebebiyle yüksek kan şekeri olan kişilere önerilir.
Güçlü bir antioksidandır
Antioksidan olma özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar. Bu sayede grip, nezle ve birçok ciddi sağlık problemlerine karşı vücudumuzu korur, hastalığa yakalanma riskini azaltır.
İltihap söker
Vücutta oluşan iltihap sorununun hızla geçmesini sağlar.
Kalp sağlığına iyi gelir
Antioksidan etkisi sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi, felç, inme gibi hastalıkların önüne geçer.
Metabolizmayı hızlandırır
Sumak, metabolizmayı hızlandırır ve idrar söktürücü etkisi vardır.
Cilde iyi gelir
Antioksidan olması sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Düzenli tüketildiğinde parlak ve temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Aynı zamanda yaşlanma karşıtıdır, erken yaşlılık belirtileri ve kırışıklıkların oluşumunu en aza indirir.
Regl döneminde iyi gelir
Regl döneminin daha rahat ve ağrısız geçmesini sağlar. Düzensiz kanamaları düzenlemeye yardımcı olur.