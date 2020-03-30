Sumak faydaları ve zararları

Kalp sağlığından sindirim sistemine birçok faydası olan sumağın antioksidan özelliği sayesinde birçok hastalıktan koruduğu da biliniyor.

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Sumağın faydaları ve zararları nelerdir?

Sumak nedir?

Sumak, yabani otlar arasına giren bir bitkidir. Sumak bitkisinin meyvelerinin toplanıp kurutularak, ardından toz haline getirilerek elde edilen baharata da sumak denir. Sumağın insan vücuduna birçok faydası vardır.

 

Sumağın faydaları nelerdir?

 

Hazımsızlığa iyi gelir

Sumak baharatının en yaygın olarak bilinen faydası hazımsızlığa iyi gelir ve mideyi rahatlatır. Bu sayede mide ağrısı, kramp ve gaz gibi sorunlara iyi gelir.

 

Boşaltım sistemini destekler

Boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayarak ishal ve kabız sorunlarını çözer. Bağırsak hareketlerinin dengelenmesini sağlar.

 

Kan şekerini dengeler

Sumak, kan şekerini degelemesi sebebiyle yüksek kan şekeri olan kişilere önerilir.

 

Güçlü bir antioksidandır

Antioksidan olma özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar. Bu sayede grip, nezle ve birçok ciddi sağlık problemlerine karşı vücudumuzu korur, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

 

İltihap söker

Vücutta oluşan iltihap sorununun hızla geçmesini sağlar.

 

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Kalp sağlığına iyi gelir

Antioksidan etkisi sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi, felç, inme gibi hastalıkların önüne geçer.

 

Metabolizmayı hızlandırır

Sumak, metabolizmayı hızlandırır ve idrar söktürücü etkisi vardır.

 

Cilde iyi gelir

Antioksidan olması sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Düzenli tüketildiğinde parlak ve temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Aynı zamanda yaşlanma karşıtıdır, erken yaşlılık belirtileri ve kırışıklıkların oluşumunu en aza indirir.

 

Regl döneminde iyi gelir

Regl döneminin daha rahat ve ağrısız geçmesini sağlar. Düzensiz kanamaları düzenlemeye yardımcı olur.

 

Sumağın zararları nelerdir?

  • Sumak bitkisinin dünya üzerinde birçok çeşidi var ve bunlardan bazıları zehirlidir. Bu yüzden sumak alacağınız zaman güvenilir bir aktardan almanızı öneririz.
  • Sumak, hazırlanışı sırasında içine tuz eklenerek elde edilen bir baharattır. Bu nedenle yüksek tansiyonu olan kişilerin kullanmaması önerilir.
  • Hassas bünyeye sahip veya alerjisi olan kişilerin doktora başvurmadan tüketmemesi önerilir.
  • Sumak, aşırı tüketilirse ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntıya sebep olur. Bu nedenle ölçülü kullanılması önerilir.

 

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Sumak nerelerde kullanılır?

  • Soğan ve maydanozla yapacağınız salataya sumak baharatı çok yakışacaktır.
  • Damak tadınıza uygun olarak birçok yemeğe katabilirsiniz.
  • Sıra dışı bir limonata deneyimi için içine biraz sumak katabilirsiniz.
  • 1-2 kaşık sumağı 1 kase yoğurda katıp tüketebilirsiniz.
  • Sumak çayı olarak tüketebilirsiniz. Bir bardak kaynamış suya 1-2 yemek kaşığı sumak ekleyin ve 10 dakika demleyin. Demlendikten sonra temiz bir tülbent yardımıyla süzün ve taneleri atın. Afiyet olsun!

 

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1- Marul, sinirleri yatıştırır, sakinleştirici etkisi vardır. 2- Tansiyon düşürür. 3- Regl dönemini düzenler ve ağrıların hafiflemesini sağlar.

 

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