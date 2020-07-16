Stres ishale neden olur mu?

Stres sadece psikolojik değil, fizyolojik sağlığımızı da etkiler. Bazı stresli durumların çeşitli sindirim sorunlarına, hatta ishale neden olması da normal kabul edilir.

Stres ishale neden olur mu?
Sağlık
16 Temmuz 2020 Perşembe

Araştırmalar kronik stresin kalp hastalıklarının yanı sıra sindirim sistemi rahatsızlıklarına da neden olabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı kişilerde sindirim sistemi, stresli durumlara karşı daha hassas hale gelebilir ve stres, ishale neden olabilir.


Psikolojik stres altındayken tüm vücudun ve bağırsakların da strese girdiği, gerildiği biliniyor. Bağırsaklardaki gerginlik, kramplara ve ishale de dönüşebiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarla daha da detaylı bir şekilde incelenen beyin-bağırsak ilişkisi de, stres yaşamanın ishale neden olabileceğini açıklıyor. Holistik Psikolog Dr. Nicole Lippman-Barile, “midemiz ve bağırsaklarımızın ‘enterik sinir sistemi’ adı verilen kendilerine özgü bir sinir sistemi bulunmaktadır” diyor; “enterik sinir sistemimizdeki sinirler, tıpkı beynimizde olduğu gibi stres hormonlarına ve nörotransmitterlere tepki verirler.” Enterik sinir sistemi stres hormonlarını absorbe ettiğinde, yediklerimizin sindirim sistemimizde ilerleme şekli doğrudan etkilenir ve bu durum bazn kabızlığa neden olabildiği gibi, ishale de neden olur.


Stres kaynaklı ishal ne kadar sürer?

Stres nedeniyle ortaya çıkan ishalin genellikle sadece stresli durumlarda görülmesi beklenir. Eğer ishal ya da strese bağlı yaşanan diğer sindirim sistemi problemleri stresli durum geçtiğinde de devam ediyorsa ya da birkaç gün sürüyorsa, bu farklı bir gastrointensinal durumun göstergesi olabilir. Bu nedenle uzun süren ishal durumunda bir doktora danışmak gerekir.


Nehirde iki küçük kürek: Stres ve anksiyete bozukluğu aslında nedir?
Nehirde iki küçük kürek: Stres ve anksiyete bozukluğu aslında nedir?

Stres uzun vadede sindirim sorunlarına neden olabilir mi?

Yüksek stres altında olduğumuzda bağışıklık sistemimiz, bağırsak duvarlarının incelmesine neden olan sinyaller göndermeye başlar. Bu yüzden özellikle otoimmün rahatsızlığı bulunan kişiler, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) gibi kronik bir durumu bulunanlar, stresli durumlarda daha yoğun bir şekilde rahatsızlık duyabilirler. Aynı şekilde, uzun süren aşırı stresin daha uzun vadeli sindirim sorunlarına neden olabileceği de unutulmamalıdır.


Stres kaynaklı ishale karşı neler yapılabilir?

Öncelikle stresle baş etmek için bazı yöntemlere yönelmek gerekir. Vücudumuz stresli durumlarda fiziksel tepkiler vermeye başladığında, bu bize stresli durumdan uzaklaşmamız için bir uyarıdır. Yürüyüş, yoga veya yüzme gibi fiziksel aktiviteler, stresi azaltmak için bilinen en iyi yöntemlerdir. Stresle baş etmek için kendi yöntemlerinizi geliştirebilir, eğer uzun süren stresle baş etmekte zorlanıyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz.


Probiyotikler, yani iyi bağırsak bakterileri, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için çok önemlidir. Bağırsaklarınızla ilgili sorunlar yaşadığınızda probiyotik takviyesi almak da strese bağlı ishal ile baş etmeyi kolaylaştıracaktır.


Anksiyetenin yaygın görülen 7 fiziksel belirtisi
Anksiyetenin yaygın görülen 7 fiziksel belirtisi


Referanslar:

Abby Moore. "Can Stress Cause Diarrhea? And How To Manage The Symptoms". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/can-stress-cause-diarrhea. (13.06.2020)

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.