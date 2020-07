Stres ishale neden olur mu?

Araştırmalar kronik stresin kalp hastalıklarının yanı sıra sindirim sistemi rahatsızlıklarına da neden olabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı kişilerde sindirim sistemi, stresli durumlara karşı daha hassas hale gelebilir ve stres, ishale neden olabilir.

Psikolojik stres altındayken tüm vücudun ve bağırsakların da strese girdiği, gerildiği biliniyor. Bağırsaklardaki gerginlik, kramplara ve ishale de dönüşebiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarla daha da detaylı bir şekilde incelenen beyin-bağırsak ilişkisi de, stres yaşamanın ishale neden olabileceğini açıklıyor. Holistik Psikolog Dr. Nicole Lippman-Barile, “midemiz ve bağırsaklarımızın ‘enterik sinir sistemi’ adı verilen kendilerine özgü bir sinir sistemi bulunmaktadır” diyor; “enterik sinir sistemimizdeki sinirler, tıpkı beynimizde olduğu gibi stres hormonlarına ve nörotransmitterlere tepki verirler.” Enterik sinir sistemi stres hormonlarını absorbe ettiğinde, yediklerimizin sindirim sistemimizde ilerleme şekli doğrudan etkilenir ve bu durum bazn kabızlığa neden olabildiği gibi, ishale de neden olur.

Stres kaynaklı ishal ne kadar sürer?

Stres nedeniyle ortaya çıkan ishalin genellikle sadece stresli durumlarda görülmesi beklenir. Eğer ishal ya da strese bağlı yaşanan diğer sindirim sistemi problemleri stresli durum geçtiğinde de devam ediyorsa ya da birkaç gün sürüyorsa, bu farklı bir gastrointensinal durumun göstergesi olabilir. Bu nedenle uzun süren ishal durumunda bir doktora danışmak gerekir.

Stres uzun vadede sindirim sorunlarına neden olabilir mi?

Yüksek stres altında olduğumuzda bağışıklık sistemimiz, bağırsak duvarlarının incelmesine neden olan sinyaller göndermeye başlar. Bu yüzden özellikle otoimmün rahatsızlığı bulunan kişiler, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) gibi kronik bir durumu bulunanlar, stresli durumlarda daha yoğun bir şekilde rahatsızlık duyabilirler. Aynı şekilde, uzun süren aşırı stresin daha uzun vadeli sindirim sorunlarına neden olabileceği de unutulmamalıdır.

Stres kaynaklı ishale karşı neler yapılabilir?

Öncelikle stresle baş etmek için bazı yöntemlere yönelmek gerekir. Vücudumuz stresli durumlarda fiziksel tepkiler vermeye başladığında, bu bize stresli durumdan uzaklaşmamız için bir uyarıdır. Yürüyüş, yoga veya yüzme gibi fiziksel aktiviteler, stresi azaltmak için bilinen en iyi yöntemlerdir. Stresle baş etmek için kendi yöntemlerinizi geliştirebilir, eğer uzun süren stresle baş etmekte zorlanıyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Probiyotikler, yani iyi bağırsak bakterileri, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için çok önemlidir. Bağırsaklarınızla ilgili sorunlar yaşadığınızda probiyotik takviyesi almak da strese bağlı ishal ile baş etmeyi kolaylaştıracaktır.

