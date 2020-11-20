Sperm kalitesi ile düşük riski ilişkisi

Sperm kalitesinin hamileliği etkileyebileceği ve düşük riskinden sorumlu olabileceği durumlar olabilir. Birçok vakada hamileliğin düşükle sonuçlanmasının bariz bir şekilde açıklanamadığı da bir gerçektir. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM) de bunu doğrulayarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm düşüklerin yalnızca yarısından daha azının tanımlanabilir bir nedeni olduğunu belirtir.

Durumun açıklanamaz olması oldukça moral bozucu olabilir, özellikle de birden fazla düşük yaşayan kişiler için. Ancak ASRM, tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan kadınların üçte ikisinin ilerleyen zamanlarda sağlıklı bir hamilelik yaşamaya devam ettiğini de özellikle belirtiyor.

Sperm kalitesi ve düşük

Doğurganlıkla ilgili sorunlar üzerinde çalışılırken uzun yıllardır dikkatin çoğu kadınlara odaklanmıştı. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bu çerçevenin dışına çıkıldı ve özellikle erkek kaynaklı faktörler ve sperm kalitesinin de sağlıklı bir hamilelik ile ne tür bir ilişkisi olabileceği incelenmeye başlandı.

Doğurganlık uzmanları daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir, ancak bugün her zamankinden daha fazla şey biliniyor. Anormal kromozomlardan spermdeki DNA parçalanmasına, hatta erkeğin yaşam tarzı alışkanlıklarına kadar, spermin hamileliğin sonucunu etkilemesinin birçok yolu vardır. Sperm kalitesinin düşükler üzerindeki etkisi anlaşıldıkça, özellikle düşükler birden çok kez meydana geldiğinde, yapılan testlerin anneye olduğu kadar babaya da odaklanması öneriliyor.

Kromozomal sorunlar

Düşüğün başlıca nedenleri arasında kromozom problemleri yer alır. Kromozomlar, bebeğin gelişimi sırasında ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kodlayan DNA blokları olarak tanımlanabilir. Gelişmekte olan bir bebeğin kromozomlarının yarısı babadan gelir, bu yüzden erkeğin sperm yapısının hamileliğe anormal kromozomlar katması olasıdır.

Düşüklerin yaklaşık dörtte üçü, gebeliğin ilk üç aylık döneminde meydana gelir. Tipik olarak, bir kadın ilk üç aylık dönemde düşük yaptıysa, bebeğin kromozomlarında bir sorun olduğu düşünülür.

Kromozomal problemler, hamileliğin oluşması sırasında bir şeylerin ters gitmesi ve bir embriyonun yanlış sayıda (çok fazla veya çok az) kromozom almasıyla ortaya çıkar. Bu durum sonunda düşükle sonuçlanabilir. Yine de, farklı kromozom sayısına sahip tüm bebekler kaybedilmez, örneğin trizomi 21'li bebeklerde Down Sendromu görülür ve bu bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilir.

Geçmişte araştırmacılar, kromozom problemlerinin ana kaynağı olarak yumurtaya odaklandılar. Bunun bir nedeni, (genellikle) her adet döngüsünde yalnızca bir yumurtanın bırakılıyor olmasıydı. Teorik olarak yumurtaya ulaşan spermlerin "en uygun" olmasına yol açması gereken doğal seçilim, döllenmeden önce gerçekleşir. Buna ek olarak, düşükler üzerine yapılan ve dokuların incelenmesini içeren genetik çalışmalar, düşüklere neden olan anormalliklerin en olası kaynağı olarak maternal mayozun (yumurtanın erken gelişimi) ilk aşamasında ortaya çıkan hataların da izini sürmüştür.

Ancak son on yılda yapılan bazı araştırmalar, durumun her zaman böyle olmayabileceğini gösteriyor. Bazı tekrarlayan düşük vakalarının, babanın sperminde yüksek oranda anormal kromozom görülmesine bağlı olarak da görülebileceği ortaya çıkarıldı.

Tekrarlayan düşüklerde spermin ne sıklıkla bir faktör olduğu henüz bilinmiyor ve spermdeki kromozom problemlerinin tekrarlayan kayıpların ana nedeni olduğu da düşünülmüyor. Ancak yine de bu bulgular, özellikle spermleri anormal morfoloji veya diğer düşük doğurganlık belirteçleri gösteren erkeklerde durumun araştırılması için önemli.

Referanslar:

Krissi Danielsson. "Sperm Quality Issues and Miscarriage". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/can-problems-in-sperm-cause-miscarriage-2371837. (20.04.2020)