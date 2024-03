Sosyal medyada daha az zaman geçirmek için yapmanız gerekenler

Ekrana bakma süreniz fazlaca arttıysa ve siz de bu durumdan rahatsızsanız ancak kendinizi de sosyal medyadan alıkoyamıyorsanız size özel 18önerimiz var!

1- Uygulamalarınıza süre sınırı koyun

Telefonunuzdaki belirli uygulamalara ayrı ayrı zaman sınırları ayarlayabilirsiniz. Bunları geçersiz kılabilseniz de sınırlara sık sık çarparsanız süreç içerisinde harcadığınız zaman giderek azalabilir.

2- Sosyal medya bildirimlerini kapatın

Birisi bir postu her beğendiğinde, yorum yaptığında veya yanıt verdiğinde sizi bilgilendiren uyarılara dur demenin vaktidir. Bu uyarıları almadığınız sürece sizi sosyal medyaya teşvik edecek unsurlar da azalmaya başlayacaktır.

3- Kişileri veya sayfaları takip etmeyi bırakın

Düzenli olarak, hatta bir sezon boyunca etkileşimde bulunmak istemediğiniz kişileri veya sayfaları takip etmeyi bırakın. Bu yer kaplayan genel dijital dağınıklığın temizlenmesine yardımcı olur.

4- Uygulamaları ana ekranınızdan taşıyın

Daha az açılmasını istediğiniz uygulamaları telefonunuzda farklı bir sayfaya taşıyın. Bunları bulmayı bilinçli olarak düşünmeniz gerekecek ve telefonunuzu her elinize aldığınızda uygulamayı otomatik olarak açmanın önüne geçeceksiniz.

5- Belli günlerde sosyal medya uygulamalarını silin

Uygulamaları cuma günü telefonunuzdan tamamen silin ve pazartesi günü yeniden yükleyin ve böylece kullanımınızı yalnızca belirli günlerle sınırlayın.

6- Telefonunuzu masaya getirmeyin

Yemek yerken telefonunuzu başka bir odada veya çantanızda bırakın.

7- Telefonunuzu banyoya götürmeyin

Tuvalette telefonla vakit geçirmek birçoğumuzun sevdiği etkinlikler arasında olsa da sosyal medyada daha az vakit geçirmek istiyorsanız. Telefonu başka bir odada veya çantanızda bırakın. Bu uygulamaları banyoda açmayın.

8- “Rahatsız Etme” seçeneğini kullanın

Bir göreve odaklanmanız gereken zamanda uyarıların veya telefonunuzun ışığının dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Gerektiğinde sizinle iletişime geçebilecek kişileri belirleyin ve “Rahatsız etme” modunu açın. Böylece dikkat dağıtıcı unsurların çoğunu ortadan kaldırabilirsiniz.

9- Telefonunuzu gece boyunca yatak odanızda tutmayın

Bu strateji iki şekilde yardımcı olur. İlk olarak, çok geç saatlere kadar durmadan kaydırma yapmayacaksınız. İkincisi, sabah ilk iş olarak telefonunuzu elinize alıp güne anlamsız bir kaydırma yaparak başlamayı ortadan kaldıracaksınız.

10- Telefonunuzu günün belirli bir saatinde şarj edin (gece boyunca değil)

Günün sosyal medyayı sık sık kontrol ettiğiniz bir saatini seçin ve bunu telefonunuzu şarj ettiğiniz saat olarak belirleyin.

11- Sosyal medya kullanımı için randevular ayarlayın

Tıpkı bir toplantıya veya randevuya katılır gibi sosyal medyada geçireceğiniz belirli günleri ve saatleri planlayın.

12- Sosyal medyayı bilgisayarınızla sınırlandırın

Belirli uygulamaları yalnızca bilgisayarınızın başında otururken kullanmaya karar verin ve mobil kullanımı azaltın.

13- Günlük veya haftalık hobi zamanı planlayın

Hoşunuza giden belirli bir hobiye veya projeye düzenli olarak zaman ayırmayı planlayın. Zihninizi veya bedeninizi meşgul eden bir şey yapmak için harcanan zaman, sosyal medyada harcanmayan zamandır!

14- Kendinizi ödüllendirin

Sosyal medya kullanımınızı belirlediğiniz haftalık veya aylık eşiğin altında tuttuğunuzda kendinize bir ödül verin. Bu özel bir kahve gibi basit bir şey dahi olabilir. Karar sizin!

15- Harekete geçin

Kendinizi bir sosyal medya uygulamasına her giriş yaptığınızda yapacağınız bir aktivite seçin: 30 zıplama, 5 derin nefes, 20 squat gibi... Fiziksel aktivite muhtemelen size enerji verecektir ve dikkatinizi daha üretken bir şeye çevirmeniz için yeterli olabilir.

16- Yanınızda bir alternatif bulundurun

Fazladan birkaç dakikanız olduğunda telefonunuzu elinize alma yerine çantanızda bir kitap, bir bulmaca veya bir tığ taşıyın.

17- Bir vizyon panosu oluşturun

Zamanınızı nasıl geçirmek istediğinizi ayrıntılarıyla anlatan bir vizyon panosu yapın. Ailenizle geçireceğiniz zamanı, hobilerinizi, öğrenmek istediğiniz şeyleri, tatilleri ve size ilham veren diğer her şeyleri ekleyin. Telefonunuzu her elinize aldığınızda kendinize hatırlatmak için duvar kağıdınız veya kilit ekranınız olarak kaydetmek üzere vizyon panonuzun fotoğrafını çekin.

18- Yazılı hatırlatma

Kendinize, zamanınızı nasıl planlamak istediğinizle ilgili bir hatırlatıcı yazın. Yazma eylemi niyetinizi sağlamlaştırmada bir etkisi olacaktır.

