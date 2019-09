Sosyal medyada çok paylaşım yapan çiftler...

Bazı çiftler her anlarını sosyal medyada paylaşırken bazılarının ise sevgilisi olduğundan bile haberdar olmazsınız. Peki hangisi doğru?

Partnerinizle beraber çekilmiş romantik fotoğraflarınızı sosyal medya ara sıra paylaşmanız normaldir. Hatta yapılan önceki bir araştırma, profil fotoğrafı sevgilisiyle beraber olan çiftlerin daha sağlıklı bir ilişkiye sahip olduğunu ve partnerlerine kendilerini daha yakın hissettiklerini ortaya çıkardı. Fakat bazı uzmanlara göre bu fotoğraf olayının bir sınırı var.

Daha çok paylaşım, daha çok endişe

"İlişkim var mı, yok mu? Facebook'ta bağlılık ve ilişki görünürlüğü" isimli araştırmada yer alan bir grup bilim insanı, ilişkilerini sosyal medyada daha görünür hale getirmeye çalışan çiftlerin partnerlerinin hislerine daha az güvendikleri fikrini öne sürdü. Bu düşünce 108 çiftin dahil olduğu bir deney sonucunda doğrulandı. Katılımcıların her biri 2 hafta boyunca her gece kısa bir anket doldurdu. Facebook'ta paylaştıkları fotoğraflar, gönderiler, yorumlar ve durum güncellemelerinin yanı sıra ilişkileri hakkında duygu ve düşüncelerini de raporladılar. Buradan çıkarılan sonuçlara göre katılımcılar, ilişkileri hakkında tedirgin hissettikleri günlerde Facebook'ta ilişkilerle ilgili daha fazla paylaşım yaptılar. Fakat güvensiz ya da endişeli hissetmek buradaki asıl sorun değil. Brunel Üniversitesi araştırmacılarına göre ilişkileri hakkında fazla paylaşım yapan insanların aynı zamanda özgüvenleri de düşük. Bilim insanlarına göre bu tarz davranışlar iki sebeple sergileniyor olabilir: Kendine olan saygıyı artırma isteği ve ilişkimde her şey yolunda mesajı vermek.

Ne hissettiğinizi düşünün

İlişkiniz hakkında fazla paylaşım yapıp yapmadığınızı anlamanızı sağlayacak bir ölçek tabii ki yok. İster çok paylaşım yapıyor olun isterseniz hiçbir şey paylaşmayın önemli olan, sizin ilişkiniz hakkında ne hissettiğiniz. Bundan sonra ilişkinizle ilgili bir şey paylaşırken neler hissettiğinizle ilgili kendi iç sesinizi dinleyin. Gerçekten çok mutlu olduğunuz için o anı mı paylaşmak istiyorsunuz yoksa sosyal medyada nasıl göründüğüyle mi ilgilisiniz?