Sosyal medyada bize iyi gelen paylaşımlar

Deprem afeti yalnızca bir bölgeyi değil tüm toplumu derinden etkiledi. Ancak bu süreçte hatırlamamız gereken şeyler de var... İşte sosyal medyada paylaşılan ve bize iyi gelen paylaşımlar...

Yaşam
Giriş: 09 Şubat 2023 14:11 Güncelleme: 09 Şubat 2023 14:13
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  • Senin acın benimde canımı yakıyor...

    Aynı rahimden geliyoruz ve hepimiz ona geri döneceğiz.Aynı sonu kucaklayıp,

    aynı sonsuzluğu paylaşacağız.

    Tökezlemen bana da öğretiyor ve onları onurlandırıyorum .Erdemlerin bana ilham veriyor,ve onları yüceltiyorum .

    Bu sonsuzlukta bedenimizden daha fazlasını birleştiren Yüce bir güç var.

    Ve gelmeden hepimize aynı sözü fısıldayan;

    "Güzellikleri unutturma"

    Sana bakıyorum ve seni görüyorum.

    Senin acın benimde canımı çok yakıyor .

    Benimkilerden bir adım ileri gittiğinde,

    hayranlıkla sana bakıyorum.

    Arada sırada kusurların ortaya çıktığında,kendiminkileri hatırlıyorum.

    Bizi neyin birbirine bağladığı hakkında şüphelerimizi üflersek ,daha çok sarılacağız birbirimize!

    Bencilliğin ve öfkenin yoğun bulutları kalplerimizi ayırmaya cesaret ediyorsa,

    Göğe bak ve bizi neyin yakınlaştırdığını hatırla.!

    Ve sonra hep birlikte sıvayalım kollarımızı

    Geçmiş, Bitmiş olsun.

    Instagram: asumansur

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  • Yandık.

    Kırıldık.

    Ezildik.

    Kükredik.

    Silkindik.

    Koştuk.

    Yetiştik.

    Yetişemedik.

    Ağladık.

    Çırpındık.

    İsyana düştük.

    Öfkelendik.

    Binaları üstüne yıkılmayanlar olarak utandık önümüzdeki sıcak çaydan.

    Yaşam ağı.

    Hepimizden birbirimize bağlanan o görünmez iplik, hiç bu kadar somut olmamıştı.

    Senin acın beni acıtıyor güzel kardeşim.

    Senin çocuğun benim de çocuğum.

    Senin derdin benim derdim.

    Senin çaresizliğin benim çaresizliğim.

    Benim gücüm senin canım kardeşim,

    Al benim rahatım senin,

    Benim umudum senin,

    Ben gayretim senin.

    Evim, kalbim sana açık,

    Param, pulum hizmetinde...

    Seni hiç tanımadım,

    benim yüreğim seninle,

    seni yüreğimle görüyorum,

    Yanındayım,

    Yalnız değilsin.

    Biz yanındayız güzel kardeşim.

    Hayatta ve ölümde biriz.

    Tutun, sana uzatılan ellere, gönüllere, yasa, umuda tutun.

    Birlikte acıyoruz.

    Yalnız değilsin.

    Instagram: damlache

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  • Yaşadığımız her kolektif olay,

    İnsanlığı yeni bir döngüye hazırlayan, derin bir uyanıştır.

    Son günlerde yaşadığımız bedensel yorgunluk, rüyalar ve huzursuzluklar,

    Dünyamızın değişen frekansının yarattığı kaosun hissettirdikleridir.

    Ülkemizin 2020 yılında başladığı yeni döngü,

    Hepimizi yeni bir doğuma hazırlarken,

    Bu yıl çektiğimiz doğum sancısı,

    Medeniyetlerin doğduğu, Anadolu'nun özel topraklarından başladı.

    İnsanlığın duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarından uzaklaşarak,

    Sahip olma isteğiyle yarattığı kaygı ve korkular,

    Uzaklaştığımız şükür ve birlik,

    Unuttuğumuz ölüm ve ebedi ölümsüzlük,

    Doğayla bizi kendi doğamıza yeniden çağırdı.

    Dolunay, bu topraklardan geçen yaralı şifacıyı Şiron ile gerçekleşirken...

    Hepimizi ortak bir acıda birleştirdi.

    Ve insanlığı en çok yakınlaştıran ortak yaralar,

    En büyük mucize olan birliği yaratırken,

    Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

    Dolunay'ın arından yaşadıklarımız, ego maskesinden sıyrılmayı anlatırken,

    Tüm karanlık maskeler ve çirkin gerçekler,

    Tüm aydınlık kalpler ve merhametli yürekler,

    Işığın altında bütün çıplaklığı ile görünür olacak.

    Aslan Dolunay'ının vurgu yaptığı çocuk enerjisi ile,

    Çocuklarla verilen mesajlara tanık olacağız.

    Dolunay'ın Sabian sembolü 'Gönüllüler Korosu iken'

    Elimizi kalbimize koyarak, bu koroya katılma zamanı;

    Asla tanışmadığım, belki hiçbir alemde karşılaşmayacağım ruhlarla,

    BİR olduğumu biliyor, hissediyorum.

    Acı, tatlı tüm duyguların ve bazen hissizliğin normal olduğunu anlıyorum.

    Büyük ruh göçünün ardından

    Her ruhun meleklerle aramızdan ayrıldığını, meleklerle karşılandığını biliyorum.

    Kadersel planda, beşeri aklımızın dışında, her şeyin olması gereken zamanda olduğunu anlıyorum.

    Sevgili burada kurtuluşu bekleyen ruhlar;

    Panik, kızgınlık, ayrıştırıcı cümlelerin size hiçbir yararı olmadığını bilerek sakinleşiyor,

    Hepinizi seviyor ve size manevi gücümü gönderiyorum,

    Destek ve yardımda olanlara güç,

    Sevdiklerini kaybedenlere sabır ve geleceğe güven,

    Bekleyenlere umut, sıcaklık ve mucize,

    Kalan bizlere birlik, şükür ve şifa,

    Bu uyanışa vesile olmak için dünyaya gelen ruhlara,

    Huzurla bağ keserek kolay bir geçiş diliyorum ve teşekkür ediyorum.

    Instagram: incininyildizi

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  • Coğrafyamızdaki depremden etkilenen ve devam eden artçı depremlere maruz kalan tüm canlıların güvende olmasını dilerim. Ölen tüm canların toprağı bol olsun. Sevdiklerini kaybedenlerin acısı, kederi önünde sessizce eğiliyorum. Çok üzgünüm.

    Önümüzdeki saatlerde ve günlerde yaşadığımız felaketin manevi&maddi zorlayıcı etkileri, hepimiz üzerinde dalga dalga katlanarak artacaktır.

    Felaketin yıkımına birebir maruz kalmayanlarımızın, felaketle, acıyla direkt temas edenlere manevi&maddi uzun soluklu destek verebilmesi, sürdürülebilir bir dayanışma içinde kalabilmek için içsel&dışsal kaynaklarımızı şefkatle hatırlatalım lütfen kendimize.

    *Kendimizi ve çocuklarımızı sosyal medyaya ve deprem görüntülerine 7/24 maruz bırakmamak. Görüntü ve sesleri zihnimizde tekrar tekrar oynatmamak.

    *Nefesimizi tuttuğumuzu fark edersek salıvermek ve birkaç derin nefes alıp vermek.

    *Fizyolojik ihtiyaçlarımızı ötelememek. Su içmeyi, yemek yemeyi, uyumayı hatırlamak.

    *Günlük bedensel hareketlerimizi, rutinlerimizi atlamamak.

    *Kendimizi izole etmemek. Sevdiklerimizle, dostlarımızla gün içinde kısacık da olsa telefonla, yüz yüze temas etmek, bağlantıda kalmak.

    Hepimize geçmiş olsun dilerim...

    Platform gönüllülerimizden Melike Özgökçen'in yazısı.

    Instagram: yasveolumbilgeligi

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  • Işık çemberi kuruldu!

    Herkesin görev sahası çok farklı! Yapabileceğiniz fiziksel yardımları, bağış, ihtiyaçlar, erzak yardımı göndererek ya da direk bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılabilen koca yürekler... Hepimiz üzerimize düşeni, vicdanımızın sesiyle alalım.

    Bu görselde gördüğünüz alan da farklı bir yardım sahasını işaret ediyor! Burada kalbin alanında bağlantı kurarak bu çemberin içerisine katılabilir ve kalbin ışık, sevgi alanından duyguların ötesinden kalbin ışığıyla bu yönlendirmeyi imajınızda canlandırarak hissedebilirsiniz! Gücünüzün yettiği kadar bu ışık alanında çalışıp çıkabilirsiniz ve hissettiğiniz de yeniden girebilirsiniz. Bu çember süreklilikle tutuluyor! Bu çağrıyla görevlendirilenler hislerinizi takip edin!

    Instagram: assura ve merdolcan

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