Sosyal medyada bize iyi gelen paylaşımlar

Yaşadığımız her kolektif olay,
İnsanlığı yeni bir döngüye hazırlayan, derin bir uyanıştır.
Son günlerde yaşadığımız bedensel yorgunluk, rüyalar ve huzursuzluklar,
Dünyamızın değişen frekansının yarattığı kaosun hissettirdikleridir.
Ülkemizin 2020 yılında başladığı yeni döngü,
Hepimizi yeni bir doğuma hazırlarken,
Bu yıl çektiğimiz doğum sancısı,
Medeniyetlerin doğduğu, Anadolu'nun özel topraklarından başladı.
İnsanlığın duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarından uzaklaşarak,
Sahip olma isteğiyle yarattığı kaygı ve korkular,
Uzaklaştığımız şükür ve birlik,
Unuttuğumuz ölüm ve ebedi ölümsüzlük,
Doğayla bizi kendi doğamıza yeniden çağırdı.
Dolunay, bu topraklardan geçen yaralı şifacıyı Şiron ile gerçekleşirken...
Hepimizi ortak bir acıda birleştirdi.
Ve insanlığı en çok yakınlaştıran ortak yaralar,
En büyük mucize olan birliği yaratırken,
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Dolunay'ın arından yaşadıklarımız, ego maskesinden sıyrılmayı anlatırken,
Tüm karanlık maskeler ve çirkin gerçekler,
Tüm aydınlık kalpler ve merhametli yürekler,
Işığın altında bütün çıplaklığı ile görünür olacak.
Aslan Dolunay'ının vurgu yaptığı çocuk enerjisi ile,
Çocuklarla verilen mesajlara tanık olacağız.
Dolunay'ın Sabian sembolü 'Gönüllüler Korosu iken'
Elimizi kalbimize koyarak, bu koroya katılma zamanı;
Asla tanışmadığım, belki hiçbir alemde karşılaşmayacağım ruhlarla,
BİR olduğumu biliyor, hissediyorum.
Acı, tatlı tüm duyguların ve bazen hissizliğin normal olduğunu anlıyorum.
Büyük ruh göçünün ardından
Her ruhun meleklerle aramızdan ayrıldığını, meleklerle karşılandığını biliyorum.
Kadersel planda, beşeri aklımızın dışında, her şeyin olması gereken zamanda olduğunu anlıyorum.
Sevgili burada kurtuluşu bekleyen ruhlar;
Panik, kızgınlık, ayrıştırıcı cümlelerin size hiçbir yararı olmadığını bilerek sakinleşiyor,
Hepinizi seviyor ve size manevi gücümü gönderiyorum,
Destek ve yardımda olanlara güç,
Sevdiklerini kaybedenlere sabır ve geleceğe güven,
Bekleyenlere umut, sıcaklık ve mucize,
Kalan bizlere birlik, şükür ve şifa,
Bu uyanışa vesile olmak için dünyaya gelen ruhlara,
Huzurla bağ keserek kolay bir geçiş diliyorum ve teşekkür ediyorum.
Instagram: incininyildizi
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