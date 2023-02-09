Sosyal medyada bize iyi gelen paylaşımlar

Senin acın benimde canımı yakıyor...

Aynı rahimden geliyoruz ve hepimiz ona geri döneceğiz.Aynı sonu kucaklayıp,

aynı sonsuzluğu paylaşacağız.

Tökezlemen bana da öğretiyor ve onları onurlandırıyorum .Erdemlerin bana ilham veriyor,ve onları yüceltiyorum .

Bu sonsuzlukta bedenimizden daha fazlasını birleştiren Yüce bir güç var.

Ve gelmeden hepimize aynı sözü fısıldayan;

"Güzellikleri unutturma"

Sana bakıyorum ve seni görüyorum.

Senin acın benimde canımı çok yakıyor .

Benimkilerden bir adım ileri gittiğinde,

hayranlıkla sana bakıyorum.

Arada sırada kusurların ortaya çıktığında,kendiminkileri hatırlıyorum.

Bizi neyin birbirine bağladığı hakkında şüphelerimizi üflersek ,daha çok sarılacağız birbirimize!

Bencilliğin ve öfkenin yoğun bulutları kalplerimizi ayırmaya cesaret ediyorsa,

Göğe bak ve bizi neyin yakınlaştırdığını hatırla.!

Ve sonra hep birlikte sıvayalım kollarımızı

Geçmiş, Bitmiş olsun.

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