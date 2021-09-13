Sonbahar ve kışta hangi saç modelleri trend?

Her türlü bob kesim

Bob'u yakın dönemde kolay kolay kaybolmayacak bir kesim olarak adlandıran Luke Hersheson, "Belirli bir uzunluk veya türle ilgili değil, daha çok bir 'yıka ve git' havası" diye bahsediyor bob kesim hakkında. Çok katmanlı ve hacimli boblar öne çıkıyor. "Fransız bükümü" denilen yanları daha kısa ve arkada hafif bir hareketi olan bob kesimlerin özellikle daha şık durabileceğini söylüyor.

Bu arada Frederic Fekkai, daha uzun bobların -çene çizgisi ile köprücük kemiği arasına kalanların- bu kesimin harika bir şekli olacağını tahmin ediyor ve Northwood bunun tamamen 90'ların Bob'uyla ilgili olduğunu söylüyor, yani bu kesim saçın her yerinde eşit uzunluğa sahip ve önleri biraz şekilsiz. Charlotte Mensah'a gelince, bu onun için "90'lar hissi veren daha kısa, daha şık bir versiyon".