Sonbahar ve kışta hangi saç modelleri trend?

Bu sonbahar ve kışta bob kesimlerden 70'ler etkisine kadar birçok saç modeli trend oluyor...

Güzellik
13 Eylül 2021 Pazartesi

  • Göz kamaştıran saçlar

    Larry King, "Mevcut 20'ler 1920'lere benzetilebilir" diyor. "Şimdi hepimiz, 20'lerin kükreyen cazibesini biraz hak ettiğimizi hissediyoruz. Saçımızı özel bir gün için saklamak artık yok! Hareket etmenin ve kişinin doğal dokusunu kucaklamasının yanı sıra, bu görünüm, ister kıvırcık ister düz olsun, sağlıklı ve mutlu saçlar etrafında dönüyor. Tıpkı bir ayna gibi parlaklığı, gücü, canlılığı ve sağlığınızı destekleyen ürünler edinin.

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  • Her türlü bob kesim

    Bob'u yakın dönemde kolay kolay kaybolmayacak bir kesim olarak adlandıran Luke Hersheson, "Belirli bir uzunluk veya türle ilgili değil, daha çok bir 'yıka ve git' havası" diye bahsediyor bob kesim hakkında. Çok katmanlı ve hacimli boblar öne çıkıyor. "Fransız bükümü" denilen yanları daha kısa ve arkada hafif bir hareketi olan bob kesimlerin özellikle daha şık durabileceğini söylüyor.

    Bu arada Frederic Fekkai, daha uzun bobların -çene çizgisi ile köprücük kemiği arasına kalanların- bu kesimin harika bir şekli olacağını tahmin ediyor ve Northwood bunun tamamen 90'ların Bob'uyla ilgili olduğunu söylüyor, yani bu kesim saçın her yerinde eşit uzunluğa sahip ve önleri biraz şekilsiz. Charlotte Mensah'a gelince, bu onun için "90'lar hissi veren daha kısa, daha şık bir versiyon".

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  • "Asker tıraşı"

    Erkekler arasında asker tıraşı denen saçların sıfıra vurulması modası sonbahar ve kış aylarında yaygınlaşmaya başlayacak gibi duruyor. Bakımı uzun saçlar kadar zor olmadığı için gittikçe kullanımı yaygınlaşıyor.

    Mensah, "Bu tip kesimle ilgili en iyi şey, temiz ve düzenli görünmelerinin kolay olmasıdır, bu nedenle işe giderken veya gece dışarı çıkarken her zaman şık görüneceksiniz" diyor. "Çoğu kadın için bu kesim, başkalarının sizi nasıl algıladığını değiştirecek radikal bir saç modelidir. Bu nedenle yeni görünümünüz hakkında çok sayıda yoruma hazır olun. Çok az insan bu kesimi tercih etme güvenine sahiptir, bu yüzden ilgi odağı olmanın tadını çıkarın. "

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  • 70'ler yeniden

    Bu yılki saç kesimleri ipuçları Jane Birkin, Farrah Fawcett ve Debbie Harry'nin egemen olduğu 70'lerden alınıyor. George Northwood, "Salonda, 70'lerin stillerine atıfta bulunan müşteri sayısında bir artış gördük" diyor. Suki Waterhouse katmanları şık ve sade bir kesimin sahnede olduğunu söylüyor.

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  • Büyük katmanlar

    Kesim veya stili ne olursa olsun, John Frieda'nın yaratıcı stil danışmanı Leigh Keates, sonbahar için en büyük trendin, kaba katmanlar ve saça hareket veren doku biçiminden geldiğini söylüyor. "İster Fransız kesim bob ister kurt kesimi olsun, dalgalı parçalar saçtaki doğal hareketi teşvik ediyor." Kendi saç dokunuzu korumak aynı zamanda şekillendirme süresini ve ısıya maruz kalmayı en aza indirerek daha sağlıklı saç telleri elde etmenizi sağlar.

    Kaynak: Vogue UK

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