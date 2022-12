Soğuk algınlığını detoks banyosu ile tedavi edebilir miyiz?

Detoks banyosu nedir?

Detoks banyosu, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmak için doğal bir yol olarak kabul edilir. Detoks banyosu sırasında Epsom tuzu (magnezyum sülfat), zencefil ve uçucu yağlar gibi maddeler küvette ılık suda eritilir. Bir seferde 12 dakika ila bir saat arasında ıslatabilirsiniz.

Detoks banyosunun olası bir kullanımı soğuk algınlığı tedavisi içindir. Bununla birlikte, soğuk algınlığı için detoks banyolarının faydaları hakkında kanıtlar sınırlıdır. Detoks banyoları, vücudu sakinleştirerek ve kas ağrılarını hafifleterek bazı soğuk algınlığı semptomlarına yardımcı olabilir, ancak sonuçlar herkes için farklıdır.

Detoks banyosu işe yarıyor mu?

Soğuk algınlığı semptomlarını tedavi etmek için bir detoks banyosu ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Ancak soğuk algınlığı, grip; öksürük, kas ağrısı gibi pek çok semptomlara yol açabilir ve detoks banyoları bu semptomlara yardımcı olabilir.

Banyonuza lavanta ve papatya gibi esansiyel yağlar eklemek, soğuk algınlığı semptomları için bazı faydalar sağlayabilir. Bunun nedeni, uçucu yağların rahatlamanıza ve sakinleşmenize yardımcı olabilmesidir. Yapılan küçük bir çalışma, banyoya epsom tuzu eklemenin vücuttaki magnezyum seviyelerini yükselttiğini ortaya koydu. Bu, vücudun laktik asidi atmasına yardımcı olabilir ve vücuttaki ağrı ve sızılardan kurtarabilir. Ayrıca kasları gevşetmeye yardımcı olabilir.

Bazı araştırmalar, bazı uçucu yağların antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahip olabileceğini göstermektedir. Örneğin; okaliptüs, üst solunum yolu virüsleri için terapötik olabilir ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Banyo, ateşi tedavi etmeye yardımcı olabilir mi?

Bilimsel kanıtlar sınırlı olsa da, ılık bir banyo, ateşi düşürmek için hala bir çare olarak kabul edilir. Ilık su sıcaklığını hedefleyin (27°C ila 32°C). Başınız dönüyorsa ya da dengesiz hissediyorsanız sakın banyo yapmayın. Titremeye başlarsanız, banyonuzun sıcaklığını artırmanız gerekecektir. Titreme, vücudunuzun sıcaklığını yükseltmeye çalıştığı anlamına gelir, bu da ateşi daha da kötüleştirebilir.

Detoks banyoları güvenli midir?

Detoks banyolarının sizin için güvenli olup olmadığını öğrenmek için önce doktorunuza danışın. Hamile kadınlar, çocuklar ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişiler detoks banyoları yapmamalıdır. Detoks banyosundan önce, sırasında ve sonrasında daima bol su için. Ayrıca, titrerseniz, başınız dönerse ya da baygınlık hissederseniz hemen banyodan çıkın.

Detoks banyosu nasıl kullanılır?

Belirtilerinize bağlı olarak farklı detoks banyoları tarifleri bulunmaktadır. Başlamak için haftada bir kez detoks banyosu yapabilirsiniz. Kuru cilt ya da dehidrasyon gibi belirtilere dikkat edin.

Vücudunuzun detoks banyosuna nasıl tepki verdiğini görmek için banyoda, kısa bir süre (12 ila 20 dakika) ile başlayın. Rahatlatıcı buluyorsanız ve herhangi bir ek olumsuz tepki görmüyorsanız, detoks banyolarınızın süresini artırabilir ve haftada üç kez detoks banyosu yapabilirsiniz.

Epsom tuz banyosu

Potansiyel faydaları: Kas ağrılarını azaltır, gevşemenize neden olur.

1. Küvetinizi ılık suyla doldurun. 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ve dilerseniz 5 damla kadar lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.

2. Küvette yeterli ölçüde su olduğunda, 2 bardak epsom tuzu ekleyin. Tuzun çözülmesine yardımcı olmak için suyu hareket ettirmek için ayağınızı ya da elinizi kullanın.

3. En az 12 dakika ya da 1 saate kadar bekletin.

Zencefil banyosu

Potansiyel faydaları: Vücudunuzu, toksinlerden kurtulmasına yardımcı olabilecek terlemeye teşvik eder; kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

1. 1/3 su bardağı epsom tuzu, 1/3 su bardağı deniz tuzu ve 3 yemek kaşığı öğütülmüş zencefili karıştırın. İsterseniz 1/3 bardak kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Karışımı ılık bir küvete dökün.

2. Küvet dolarken 1 bardak elma sirkesi ekleyin.

3. 45 dakika kadar banyo yapın. Titremeye başlarsanız banyodan çıkın.

4. Banyodan çıktıktan hemen sonra kurulanın.

Bu banyo aşırı derecede dehidrasyona neden olabilir. Sıvı alımınızı yenilemek için banyodan önce, banyo sırasında ve sonrasında su içmek önemlidir.

Deniz tuzu ve okaliptüs banyosu

Potansiyel faydaları: Burun tıkanıklığına iyi gelir. İltihap ve kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

1. Su dolu bir küvete 1 bardak deniz tuzu, 1 bardak epsom tuzu ve 10 damla okaliptüs yağı ekleyin. Dilerseniz 2 su bardağı kadar kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Elinizle veya ayağınızla suyu hareket ettirerek iyice karıştırın.

2. Bir saate kadar 12 dakika bekletin.

Kaynak: Deborah Weatherspoon. "Can You Treat a Cold with a Detox Bath?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/cold-flu/detox-bath-for-cold?. (30.11.2018).