Harvard'a uzanan başarı hikayesi: Sıla Nur Yorulmaz

12. sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, 12.8 milyon liralık bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazandı.

Harvard'a uzanan başarı hikayesi: Sıla Nur Yorulmaz
Yaşam
Giriş: 22 Mayıs 2024 10:42
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İstanbul Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA) son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, gurur veren bir başarıya imzasını koydu. Sıla, Harvard'tan yıllık 88 bin dolarlık (2 milyon 816 bin Türk lirası) tam burslu erken kabul aldı.


Sıla Nur, kuantum kaos üzerine yaptığı araştırmaya dayanan bir makalesi, çok amaçlı bir insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre gibi çalışmaları da bulunuyor. Mezun olduktan sonra da kuantum bilgisayarlar üzerine araştırmalarda yer almayı düşündüğünü söyleyen Sıla Nur, kuantumun potansiyelini insanların hayat kalitesini artırabilecek şekilde kullanabilmeyi hedefliyor.


Başarı hikayesi ile ilgili olarak Sıla Nur şunları söyledi: “Üsküdar Amerikan öğrencisi olmak hem akademik hem de sosyal olarak bu süreçte büyük bir avantaj sağladı. İlgi alanlarımı keşfetmemi sağlayan kulüpler ve etkinliklerin beni sadece akademik olarak başarılı bir öğrenci olmaktan öteye taşıyarak, hayatla iç içe bir birey olmamı sağladığını söyleyebilirim. Okuluma, bu süreçte her zaman hayallerimin peşinden koşmamı destekleyen, projelerimde her zaman arkamda olan, ilgilerini ve desteklerini bir an bile eksik etmeyen öğretmenlerime; başvuru sürecindeki yoğunluklarına rağmen beni hiç bir zaman cevapsız bırakmayan, bana her zaman güvenerek ve inanarak Harvard Üniversitesine başvuracak cesareti bulmamı sağlayan yurt dışı üniversite danışmanlarıma minnettarım.”


Sıla Nur Yorulmaz kimdir?

Öğretmen anne ve babanın tek çocuğu olan 18 yaşındaki Sıla Nur Yorulmaz, sadece kendi eğitimiyle yetinmeyip, maddi imkânları kısıtlı ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe ve matematik dersi veriyor. Genç bilim insanı, Harvard'da Quantum Computation (kuantum bilgisayarcılık ve kodlama) alanında ilerlemek hedefliyor.


Kaynak: Şuradan alındı: https://www.uaa.k12.tr/haber/456/harvard'a-uzanan-bir-basari-hikayesi/





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