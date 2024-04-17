Sena Kalıp kimdir?

Sena Kal\u0131p, 2000 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu.. \u00d6zye\u011fin \u00dcniversitesi End\u00fcstri M\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.. Oyunculuk e\u011fitimleri ald\u0131.. \u0130lk defa Ruhun Duymaz adl\u0131 dizide rol ald\u0131.. Ayn\u0131 zamanda sosyal medya fenomeni olan Kal\u0131p, TikTok ve Instagram'da i\u00e7erikler \u00fcretiyor.. Son olarak Show Tv'nin ses getiren dizisi Bahar'da Rengin karakterinin k\u0131z\u0131 olan Parla'ya hayat vermeye devam ediyor.. \u0130\u015fte oyuncunun Instagram'daki di\u011fer payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . . .
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