Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi!

Pop d\u00fcnyas\u0131n\u0131n sevilen ismi Selena Gomez ile \u00fcnl\u00fc yap\u0131mc\u0131 Benny Blanco, 27 Eyl\u00fcl 2025 tarihinde Santa Barbara, Kaliforniya'da d\u00fczenlenen r\u00fcya gibi bir t\u00f6renle evlendi.. Gomez, d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6reninde Ralph Lauren tasar\u0131m\u0131 halter yakal\u0131, s\u0131rt dekolteli ve \u00e7i\u00e7ek i\u015flemeli romantik bir gelinlik giydi. Benny Blanco ise siyah bir smokin tercih etti.. D\u00fc\u011f\u00fcn sonras\u0131 partide ise \u015feffaf dantel detayl\u0131, straplez ikinci bir elbise tercih etti\u011fi belirtildi.. T\u00f6rene Taylor Swift, Paul Rudd, Steve Martin ve Paris Hilton gibi bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim davetli olarak kat\u0131ld\u0131. . Selena Gomez'i nik\u00e2h masas\u0131na b\u00fcy\u00fckbabas\u0131 David Michael Cornett'in g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.. Gomez ve Blanco'nun ili\u015fkisi 2023 y\u0131l\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015f, \u00e7ift 2024 sonunda ni\u015fanland\u0131klar\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 Selena Gomez ve Benny Blanco Instagram hesaplar\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
