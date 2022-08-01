Sarışınlara hangi renkler yakışır?

Güzel bir görüntünün vazgeçilmez temel ögesi renklerin uyumudur. Siz de sarı saçlarınızla sizi en güzel gösterecek renkleri merak ediyorsanız okumaya devam edin!

Moda
01 Ağustos 2022 12:33
ABONE OL

  • Sarı saçlar hiçbir zaman modası geçmeyen bir şey olsa da son zamanlarda daha da popüler olduğunu görebilirsiniz. İster doğal sarışın olun isterse kuaförünüz sihrini konuştursun, saçlarınızın sarısını göze en güzel şekilde sunacak bazı sarışın dostu renkler var. İşte bunlardan birkaçı:

    1 / 14

  • Kırmızı

    Kırmızı kime yakışmaz ki? Yine de çarpıcı kırmızıların sarı saçları vurguladığı reddedilemez bir gerçek.

    2 / 14

  • Düz saçlar veya kabarık bukleler ile kırmızı tonlar, parlak saçları daha da canlı hale getirecektir.

    3 / 14

  • Kobalt mavi

    Yine oldukça çarpıcı bir renk olan kobalt mavisi, sarı saçlarla çerçevelendiğinde son derece iddialı bir görünüm sunuyor.

    4 / 14

  • Sarı saçların özellikle parlak kumaşlarla harika bir görüntü yarattığını fark etmişsiniz.

    5 / 14

  • Metalik renkler

    Bir renk olmanın ötesinde materyalleriyle öne çıkan metal kıyafetler, yarattıkları yansımalarla cildinizin alt tonlarını ortaya çıkarır.

    6 / 14

  • Altın, dore veya gümüş gibi metalik kumaşlar, sadece güzel durmaz, adeta cildinize iltifat ederler.

    7 / 14

  • Zümrüt

    Altına benzeyen saçlarınızın bir tamamlayıcısı olarak bir başka mücevherden yararlanabilirsiniz.

    8 / 14

  • Bu renk, saçlarınızın öne çıkması için harika bir kontrast oluşturur.

    9 / 14

  • Beyaz

    Herkes beyazda kendinden bir şey bulabilir ancak daha yumuşak ve ferahlatıcı bir görünüm için bembeyaz bir kombin ve sarı saçlar elbette öne çıkar.

    10 / 14

  • Daha homojen, yumuşak geçişli bir görünüm için beyazın yakın dostlarından yardım alabilirsiniz. Saçlarınız kendini oldukça doğal ancak bir o kadar da uyumlu hissedecek.

    11 / 14

  • Toz pembe

    O beklenen Barbie görünümünü yaratmak zorunda değilsiniz ancak güneşin öpücüğünü taşıyan saçlarınız pembeyle oldukça iyi anlaşabilir.

    12 / 14

  • Bu renk seçimi size yumuşacık bir görünüm sağlayacaktır.

    13 / 14

  • Referans: Hannah Almassi. "6 Colours That Always Look Incredible on Blondes". Şuradan alındı: https://www.whowhatwear.co.uk/colors-for-blondes (27.07.2022).

    14 / 14

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.