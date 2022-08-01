Sarışınlara hangi renkler yakışır?

Sar\u0131 sa\u00e7lar hi\u00e7bir zaman modas\u0131 ge\u00e7meyen bir \u015fey olsa da son zamanlarda daha da pop\u00fcler oldu\u011funu g\u00f6rebilirsiniz. \u0130ster do\u011fal sar\u0131\u015f\u0131n olun isterse kuaf\u00f6r\u00fcn\u00fcz sihrini konu\u015ftursun, sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n sar\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6ze en g\u00fczel \u015fekilde sunacak baz\u0131 sar\u0131\u015f\u0131n dostu renkler var. \u0130\u015fte bunlardan birka\u00e7\u0131:. K\u0131rm\u0131z\u0131\nK\u0131rm\u0131z\u0131 kime yak\u0131\u015fmaz ki? Yine de \u00e7arp\u0131c\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131lar\u0131n sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131 vurgulad\u0131\u011f\u0131 reddedilemez bir ger\u00e7ek. . D\u00fcz sa\u00e7lar veya kabar\u0131k bukleler ile k\u0131rm\u0131z\u0131 tonlar, parlak sa\u00e7lar\u0131 daha da canl\u0131 hale getirecektir.. Kobalt mavi \nYine olduk\u00e7a \u00e7arp\u0131c\u0131 bir renk olan kobalt mavisi, sar\u0131 sa\u00e7larla \u00e7er\u00e7evelendi\u011finde son derece iddial\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sunuyor. . Sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131n \u00f6zellikle parlak kuma\u015flarla harika bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc yaratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etmi\u015fsiniz.. Metalik renkler\nBir renk olman\u0131n \u00f6tesinde materyalleriyle \u00f6ne \u00e7\u0131kan metal k\u0131yafetler, yaratt\u0131klar\u0131 yans\u0131malarla cildinizin alt tonlar\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131r.. Alt\u0131n, dore veya g\u00fcm\u00fc\u015f gibi metalik kuma\u015flar, sadece g\u00fczel durmaz, adeta cildinize iltifat ederler.. Z\u00fcmr\u00fct\nAlt\u0131na benzeyen sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n bir tamamlay\u0131c\u0131s\u0131 olarak bir ba\u015fka m\u00fccevherden yararlanabilirsiniz. . Bu renk, sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n \u00f6ne \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in harika bir kontrast olu\u015fturur. . Beyaz\nHerkes beyazda kendinden bir \u015fey bulabilir ancak daha yumu\u015fak ve ferahlat\u0131c\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm i\u00e7in bembeyaz bir kombin ve sar\u0131 sa\u00e7lar elbette \u00f6ne \u00e7\u0131kar. . Daha homojen, yumu\u015fak ge\u00e7i\u015fli bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm i\u00e7in beyaz\u0131n yak\u0131n dostlar\u0131ndan yard\u0131m alabilirsiniz. Sa\u00e7lar\u0131n\u0131z kendini olduk\u00e7a do\u011fal ancak bir o kadar da uyumlu hissedecek.. Toz pembe\nO beklenen Barbie g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc yaratmak zorunda de\u011filsiniz ancak g\u00fcne\u015fin \u00f6p\u00fcc\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ta\u015f\u0131yan sa\u00e7lar\u0131n\u0131z pembeyle olduk\u00e7a iyi anla\u015fabilir.. Bu renk se\u00e7imi size yumu\u015fac\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flayacakt\u0131r.. Referans: Hannah Almassi. "6 Colours That Always Look Incredible on Blondes". \u015euradan al\u0131nd\u0131: https:\/\/www.whowhatwear.co.uk\/colors-for-blondes (27.07.2022)..
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