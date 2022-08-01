Sarışınlara hangi renkler yakışır?

Sarı saçlar hiçbir zaman modası geçmeyen bir şey olsa da son zamanlarda daha da popüler olduğunu görebilirsiniz. İster doğal sarışın olun isterse kuaförünüz sihrini konuştursun, saçlarınızın sarısını göze en güzel şekilde sunacak bazı sarışın dostu renkler var. İşte bunlardan birkaçı: