Sanat eserine dönüşen pirinç tarlaları

Japonya'daki Inakadate k\u00f6y\u00fc sanat eserine d\u00f6n\u00fc\u015fen pirin\u00e7 tarlalar\u0131 ile \u00fcnl\u00fc. \n . 1993 y\u0131l\u0131ndan bu yana gelenek haline gelmi\u015f. Her y\u0131l farkl\u0131 bir g\u00f6rsel \u015f\u00f6len haz\u0131rlan\u0131yor. . Bu y\u0131l Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa ve Kuroda Seiki'nin Lakeside isimli tablosu yer al\u0131yor.. \u015eekillei ve renkleri verebilmek i\u00e7in 7 farkl\u0131 pirin\u00e7 tohumu kullan\u0131l\u0131yor.. . . . . . . . . .
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