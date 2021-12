Sağlıklı tuvalet alışkanlıkları nasıl olmalı?

Konu tuvalete gitmek olduğunda pek çok insan anlaşılabilir şekilde, bu konuda hakkında pek fazla konuşmaz veya düşünmez. Bununla birlikte, çoğu insan sağlıksız tuvalet alışkanlıklarına sahip olabilir ve bu da ileride bir sağlık sorununa yol açabilir. En iç açıcı konu olmasa da, sağlıklı bir rutin oluşturmak ve bunu devam ettirmek bazı hastalıkları önlemek için oldukça önemlidir.

Banyo alışkanlıklarınız hem sindirim sisteminiz hem de mesane sağlığınızın durumu hakkında size büyük bir fikir verebilir ve bazı şeylere dikkat ederek bazı hastalıkları başlamadan önleyebilirsiniz. İşte Sağlıklı bir tuvalet rutini oluşturmak için dikkat etmeniz gerekenler:

1- Tuvalette 5 dakikadan fazla zaman geçirmeyin

İhtiyacınızın farkına vardığınızda onu gidermeniz beş dakikadan fazla sürmemelidir. Tuvalette çok uzun süre oturmak ve bağırsak hareketini sağlamak için zorlamak hemoroide neden olabileceğinden sağlığınıza zararlıdır.

2- Tuvaletinizi tutmayın

Gerektiğini hissettiğinizde tuvalete gitmeli ve bağırsak hareketlerinizi içeride tutmaktan kaçınmalısınız. Bağırsak hareketlerinizi serbest bırakmak yerine engellerseniz, şiddetli kabızlığa yol açabilirsiniz. Bağırsağınız nihayetinde bir kastır, görevi ise serbest bırakılmadan önce yiyeceğinizden olabildiğince fazla besin ve su sıkmak ve emmek. Hazır olduğunda serbest bırakmazsanız, kalın bağırsağınızda kalmaya devam eden besin artıklarındaki su emilmeye devam eder ve kabızlık sorunu yaşayabilirsiniz.

3- Bağırsak hareketleriniz değişken olmamalı

Bağırsak hareketleriniz günden güne büyük ölçüde değişmemelidir. Bir gün kabız olduğunuz ve ertesi gün ishal olduğunuz düzensiz bağırsak hareketlerinden şikayetçiyseniz, mümkün olan en kısa sürede bir gastroenterolog tarafından muayene edilmeniz gerekir. Bu anormal bağırsak hareketleri, vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin açık bir işaretidir.

4- Sık idrara çıkma

Giderek daha sık idrara çıkma dürtüsü yaşamak, çeşitli şeylerin belirtisi olabilir. İdrar yaparken, idrar sıklığı ve ateş ile birlikte yanma ağrısı yaşıyorsanız, bir idrar yolu enfeksiyonu ile uğraşıyor olabilirsiniz. Diyabet, idrar sıklığında artış yaşanabilecek başka bir durumdur. Poliüri (aşırı idrara çıkma), diyabetin klasik ve sıklıkla erken belirtilerinden biridir ve dikkati çekebilir

5- Kan görmek

Tuvalet kağıdınızda kan görme alışkanlığınız varsa, bir doktora danışmalısınız. Dışkınızdaki kan, gastrointestinal sisteminizdeki bir kanamanın göstergesi olabilir" diyor. Silme işleminden kaynaklanan kan, hemoroid gibi sorunlardan kaynaklanabilir, ancak dışkınızdaki kan, derhal ele alınması gereken bir şeydir.

6- Evden çıkmadan önce tuvalette oturmak

Bir yere gitmeden önce ihtiyacınızı gidermek isteyebilirsiniz, ancak gerçekleşmeyecekse zorlamaya çalışmayın. Tuvalette uzun süre oyalanma eğilimindeyseniz, kendinizi hemoroid geliştirme riskine sokabilirsiniz. Yerçekiminin etkileri nedeniyle, tuvalette ne kadar uzun süre oturursanız, kan rektumun damarlarında çok daha fazla birikebilir.

7- Ellerinizi yıkamamak

Kimse bunu yapmayacak olsa da hatırlatmakta fayda var. El yıkamayı unutmak, mide bulantısına, kusmaya, ishale ve/veya mide rahatsızlığına neden olabilecek mikroskobik bakteri, virüs ve mikropları yutmanıza sebep olabilir.

8- Diş fırçanızı klozetin yanına bırakmayın

Birçok insan diş fırçasını lavabonun üzerinde bırakır, ancak bu pek iyi bir fikir değildir. Özellikle, sifonun havaya ince bir mikrop buğusu püskürtmesine izin verebileceği klozetin yakınında, diş fırçanız bırakmayın.

9- Kişisel ürünleri paylaşmayın

Oda arkadaşlarıyla yaşıyorsanız, makyaj veya tıraş bıçağı gibi kişisel hijyen ürünlerini paylaşmaktan kaçının. Cilt enfeksiyonları, döküntüler ve viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları oluşabilir ve yayılabilir. Maskara gibi ürünler dahi, kişisel hijyen kategorisine alınmalıdır.

