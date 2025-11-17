Günlük burç yorumları: 18 Kasım 2025 Salı

18 KASIM 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bu, bir iş projesi ya da uzun vadeli bir hedefle ilgili duygularınıza bağlanmak için güzel bir zaman. Görüşleriniz veya tavsiyeniz için değer görüyorsunuz. Son teslim tarihlerine daha istekli şekilde yetişiyor ve sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Bugün yaratıcı bir projeye veya romantik bir ilişkiye daha fazla emek harcayabilir, bağlılığınızı gösterebilirsiniz. Bir hobi ya da yaratıcı çalışma konusunda öz disiplin için uygun bir zaman. Hayat dersleri karşısında biraz daha alçakgönüllüsünüz; bu da sorunları ele alma ve yaşamınızın kritik alanlarını kontrol altına alma konusunda daha büyük bir olgunluk ve daha iyi bir muhakeme ortaya koyuyor. Hayatınızı bir şekilde düzene koyma zamanı. Etrafınızdaki bazı belirsizliklere rağmen, egzersiz yapmak ya da fazlalıkları ayıklamak gibi basit aktiviteler daha net görmenize ve düşünmenize yardımcı olur.