Sevgililer Günü depresyon sebebi olmasın

Sevgililer Günü'nde yalnız mısınız? İşte sizi psikolojik olarak güçlü tutacak tüyolar...

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Sevgililer Günü depresyon sebebi olmasın

Sevgiler Günü'nü yalnız geçiriyor olsanız bile, bu günü çok güzel bir şekilde değerlendirmenizin mümkün olduğunu savunan Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, 14 Şubat’ta psikolojik olarak güçlü kalmanızı sağlayacak tüyoları yazdı.

 

Geçmiş 14 Şubat'larınızı düşünerek romantikleşmeyin

“14 Şubat’ta yalnız olunmaz diye bir kural yok. Bugün sevgiliniz olacak, sevgilinizle bir etkinlik yapacaksanız diye bir şart da yok. 14 Şubat, gündemin üst sıralarına bir şekilde oturtulup, medyada geniş yer almasıyla insanların kendilerini kötü hissetmesine sebep olabiliyor. 14 Şubat'ta yalnız olmanın başta gelen tehlikelerinden biri kişinin bu günde geçmişteki ilişkilerini düşünme eğilimidir. Belki 'o elinizden kayıp giden sevgiliyi' belki de bir önceki 14 Şubat'ta yaşadığınız o peri masallarından çıkma Sevgililer Günü'nü düşünüyorsunuz. Ne olursa olsun geçmişle ilgili anılara gömülmek ve kaybettiğinizi düşünerek romantikleşmek, sizdeki yalnızlık, terk edilmişlik ya da kayıp duygusunu derinleştirir. Bu tutum, sizi depresyona sürükleyebilir.

 

Eski sevgilinizi aramaya kalkışmayın

Sevgiler Günü'nü yalnız geçirme korkunuz, beraber pek de iyi anılarınızın olmadığı eski sevgilinizi yemeğe davet etme konusunda harekete geçmenize sebep olabilir. Ya da, yalnızlık korkularınızı hafifletmek için kendinizi çaresizce, deliler gibi yeni bir sevgili arayışında bulabilirsiniz. 14 Şubat'ta yalnız kalmamak için atılacak acele adımların sebep olabileceği muhtemel yanlış kararları uzun bir liste halinde sıralamak mümkün. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirme korkunuz yüzünden yanlış kararlar vermek zorunda değilsiniz. Kendinize uygun bir sevgiliyi bulduğunuz günü kendinize özgü sevgililer günü ilan etmeyi planlayın.

 

Eski ilişkilerinizden ders çıkarın

Bununla birlikte, eski ilişkileriniz hakkında düşünmek ve onlarla ilgili dersler çıkarmak sizin için yararlı olabilir. Ama bunu yapmak için uygun zaman Şubat ayı değildir. Geçmişte yaşadığınız 14 Şubat'ları yüceltme fikrinden bilinçli olarak uzak durun. Bunun yeni bir 14 Şubat olduğunu ve kendinizin de yeni bir siz olduğunu düşünün. Kiminle birlikte olduğunuz ya da olmadığınızdan bağımsız olarak, moralinizi en iyi seviyede tutmak için neler yapabilirsiniz buna odaklanın.

 

SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜZÜ GECESİYLE DE UNUTULMAZ KILIN

 

Kendinize acıma isteğinize engel olun

Kendinizi üzgün ya da yalnız hissetmeniz kötü bir şey değil. Ama bu duyguları hissediyor olmanız, çizgiyi aşıp kendi kendinize acımaya başlamanız riskini taşır. Kendi kendinize acımaya bir başlarsanız, bir kısır döngünün içine girer ve kendinize zarar vermeye başlarsınız. Bu da Sevgililer Günü'nü sizin için daha berbat bir hale getirir. Kendiniz için üzülmek bazı aşırı derecede negatif düşüncelerin zihninizde belirmesine de sebep olabilir. Mesela, "Hiçbir zaman bir sevgili bulamayacağım" ya da "Herkesin bir sevgilisi varken benim 14 Şubat'ı yalnız geçirmem hiç adil değil" gibi. Böyle düşünürseniz kendinizi problemlerinizin daha büyük olduğuna ve siz hariç herkesin çok mutlu bir hayatı olduğuna daha kolay ikna edersiniz.

 

Dünyanın sonu değil, şükredin

Her ne kadar Sevgililer Günü'nde yalnız olmak biraz moral bozucu olsa da dünyanın sonu değil. İçinde bulunduğunuz durumdan şikayet etmek ya da daha iyisini hak etme sebepleriniz üzerine yoğunlaşmak yerine, hayatta sahip olduğunuz her şey için şükretmeyi deneyin. Kendinize acımaya başladığınız her anda, her ne kadar bir sevgiliniz olmasa dahi, bu yıl sahip olduğunuz her şeyi düşünüp, onlar için tek tek şükretmeyi hatırlayın. Sonuçta sevgililer günü ilahi bir güç tarafından belirlenmiş mutlak bir gün değil. Dostlarınızı, sevdiğiniz insanları, sizi seven insanları, gelecekle ilgili planlarınızı hatırlayın, iyi gelecektir.

 

Bir Sevgililer Günü planı yapın

14 Şubat'ta vaktinizi nasıl değerlendireceğinizle ilgili belli bir planınızın olmaması, Sevgililer Günü yaklaştıkça sizi gereğinden fazla strese ve üzüntüye sokabilir. 14 Şubat gelip çattığında, elinizde hala bir plan olmaması, işleri daha da kötü hale getirir. Koltuğunuza uzanıp, dondurma yerken ünlü, duygusal filmleri izlemek her ne kadar mantıklı gibi görünse de aslında böyle yaparak Sevgililer Günü'yle ilgili korkularınızı sadece gerçeğe dönüştürmüş olursunuz. 14 Şubat'ı boş boş geçirmekse, siz hariç herkesin bugünü çok keyifli bir şekilde geçirdiği düşüncenizi pekiştirmeye yardımcı olur.

 

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NEREYE GİDİLMEZ?

 

Anneanne, babaanne ya da yaşlı komşunuzu ziyaret edin

Sevgililer Günü'nü nasıl geçirebileceğinize dair biraz kafa yorun ve orijinal fikirler bulmaya çalışın. Mesela sizin gibi yalnız arkadaşlarınızı evinize davet edin ya da onlarla akşam yemeği planları yapın. Sadece Sevgililer Günü'nü değil her günü yalnız geçiren anneanne ya da babaannenizi ya da yaşlı komşunuzu ziyaret edin. Huzurevini de ziyaret edebilirsiniz. Dışarı çıkıp, bir şeyler yapmak -özellikle insanları mutlu edecek bir şey yapmak- size Sevgililer Günü'nün kiminle geçirdiğinizden çok, size onu nasıl değerlendirdiğinizle ilgili olduğunu en iyi şekilde hatırlatacaktır.

 

14 Şubat’ta sosyal medyaya dikkat

Sosyal medyada, yüksek yoğunlukta sevgililer günü mesajları olacaktır. Eğlence merkezlerinde, sofra başlarında, güllerle, gülümsemelerle paylaşılan yüzlerce fotoğrafı, videoları takip etmekten uzak durun. Bu sizde, bütün dünyadaki herkesin bir sevgilisi olduğu ve sizin tek başlınıza kalakaldığınız duygusunu güçlendirip, gününüzü bir drama dönüştürebilir. Unutmayın ki insanlar kendilerine bir vitrin oluşturuyor ve sosyal medyada gördüğümüz görüntüler, üzüntüye sebep olabilecek yanlış bir algının zihnimize yerleşmesine sebep olabilir. Sosyal medyanın sanal bir gerçeklik olduğunu aklımızda tutup, özellikle böylesi günlerde pas geçelim.

 

Bekarlık Sultanlıktır” tesellesi bu günlerde işe yarayabilir

Oturup herkesin sevgilisi var bir ben yalnızım diye düşüneceğinize, daha önceden çok sıkıntı yaşadığınız, canınızı zor kurtardığınız eski ilişkilerinizi düşünebilirsiniz. Bu belki de sizi ferahlatacaktır. Bitirmekten mutlu olduğunuz eski bir ilişkiniz yoksa çevrenizdeki mutsuz birliktelikleri, ilişkilerinde sürekli sorun yaşayan dostlarınızın yakınmalarını bir süreliğine referans almanızda hiçbir sakınca yok. Kimseye hediye almak zorunda değilsiniz, hediye beğendirmek zorunda değilsiniz, bir programa dahil olmanın stresi yok, masraf yok... “Bekarlık sultanlıktır” özdeyişinin tam da bu günler için olduğunu düşünüp, özgürlüğünüzün tadını çıkartın.”

 

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