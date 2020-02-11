10. Saç dökülmesi
• Soğan, sarımsak ve limon. Taze sıkılmış çiğ soğanı ya da sarımsağı, doğrudan kafa derinize uygulayın. 20 dakika sonra, kokudan kurtulmak için saçlarınızı limon suyu ile durulayın.
• Havuç ve hindistancevizi sütü. Havuç suyunu ve hindistancevizi sütünü karıştırın, saçlarınıza uygulayın. Bu karışım, saçın güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.
• Aloevera. Yaprağından aloevera jeli çıkarın ve bir kase suda çözünmesini sağlayın. Saçlarınıza uygulayın ve kafa derinize masaj yapın. 10 dakika sonra, ılık su ile durulayın.
• Pancar. Birkaç pancar kökünü 10 dakika boyunca kaynatın. Su soğuduktan sonra, pancar kökünüzü haftada 2-3 kez kafa derinize ve saçınıza uygulayın.