Yaygın rahatsızlıkların tedavisinde kullanabileceğiniz 10 doğal ilaç

Doğal ev tedavileri, farklı türdeki ağrılarınızı rahatlatabilir ve kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olabilirler.

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    Sorununuz çok da ciddi değilse ve profesyonel yardıma gerek olmadığından kesinlikle eminseniz, yardım için cömert tabiat anamıza başvurabilirsiniz. İşte sorunlarınızı güvenli ve etkili bir şekilde çözebilmek için bu doğal alternatifler hakkında bilmeniz gereken birkaç şey:

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    1. Sırt ağrısı

    • Sıcak ve soğuk terapileri deneyin: 20 dakika boyunca, sıcak ve soğuk su torbaları arasında geçiş yapın. Soğuk terapi için havluya sarılmış bir buz torbası kullanabilirsiniz.
     
    • Ailenizden birine, sırtınıza alkol ile masaj yapmasını söyleyin. Masaja başlamadan önce, sırtınızı güzelce temizleyin. Az miktarda alkol ile cildinize nazikçe masaj yapın.
     
    • Rahatlatıcı etkisi oldukça popüler olan sandal ağacı yağı ile de masaj yaptırabilirsiniz.
     
    • 1 litre suyu, ¼ litre sirke ile kaynatın ve 2 yemek kaşığı biberiye ekleyin. 5 dakika dinlendirdikten sonra, ağrılı bölgeye havlu yardımı ile ıslak kompres yapın.
     
    • Cenin pozisyonunda uyumayı deneyin ve dizlerinizin arasına bir yastık koyun. Sırt üstü uyuyorsanız eğer, yastığı dizlerinizin altına koyun.
     
    • Yataktan kalkarken, öncelikle yan tarafınıza doğru dönün, sonra bacaklarınızı yere doğru kaydırın ve oturma pozisyonu alın. Böylelikle sırt bölgenize fazla basınç uygulanmamasını sağlayabilirsiniz.

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    2. Baş ağrısı

    • Uzanın ve ağrılı bölgenize 15 dakika boyunca soğuk su torbası uygulayın.
     
    • 1 diş sarımsakla hazırladığınız sarımsak suyunu, 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu tarif, beyninizin duyu alanlarını yeniden aktive eder ve ağrının yok olmasını sağlar.
     
    • 2 adet patates dilimini, 30 dakika boyunca şakaklarınızda bekletin.
     
    • Nane çayı, ağrı kesici olarak kullanılan güçlü bir rahatlatıcıdır. Papatya çayı da ağrının ve rahatsızlığın hafifletilmesine yardımcı olur.
     
    • Parmak uçlarınızla dairesel hareketler yaparak masajla rahatlamayı deneyin.

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