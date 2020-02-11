4. Cilt iltihabı

• Yulaf ezmesi. 500 gr yulafı, 1 litrede suda karıştırarak kaynatın. Soğutun ve sorunlu bölgelere kompres yapın.

• Bira mayası. Bira mayası tozunu, süt, yoğurt ya da meyve suyu ile karıştırın. Bu karışım, cilt iltihapları ile baş etmenize yardımcı olacak doğal bir cilt temizleyicidir.

• Kekik. Bir tutam kekiği suyla birlikte kaynatın. Soğuduktan sonra, bitkisel demlemeyi sorunlu bölgeye uygulayın. Bu yöntem, ciltteki kaşınmayı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olacaktır.