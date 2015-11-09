Meme uçlarınız kaşınıyor

17. Göğüslerinizde şampuan ya da sabun kalıntıları bırakmış olabilirsiniz: Yalnızca suyla durulanın ve biraz rahatlama için hidrokortizon krem kullanın.

18. Üzerinizdeki giysilere karşı alerjiniz olabilir: Yeni bir sütyen, tepkimeye sebep olan boyalar ya da başka bileşenler içerebilir. Aynı şekilde yün kazaklar da.

19. Ya da regl dönemine giriyor olabilirsiniz: Bazen hormonsal değişimler sonucu göğüslerde kaşınmalar görülebilir.

20. Ya da Paget hastalığına yakalanmış olabilirsiniz: Meme ucu kanseri olarak da bilinir; çok nadir görülen bir kanser türüdür. Meme ucu çevresindeki kaşıntılara, pul pul, kabuklu derilere, sarı ya da kanlı akıntılara dikkat edin; bu semptomlara sahip olduğunuzu fark ettiğinizde ise hemen doktorunuza başvurun.