Göğüsleriniz sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Göğüslerinizdeki bazı değişiklikler, sağlığınız hakkında önemli ipuçları veriyor.

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    Göğüsleriniz, vücudunuzun içerisinde neler olduğuna dair birçok şey söyleyebilir. Bu işaretleri kullanarak göğüslerinizin anlattıklarını fark etmeye çalışın ve bir şeylerden şüphelendiğiniz noktada doktorunuza başvurun.

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    Göğüsleriniz büyüyor

    1. Kilo alıyor olabilirsiniz: Ergenlikten sonra vücudunuz büyümeye başladığında, göğüsleriniz de büyür.

     

    2. Regl döneminiz yaklaşıyor olabilir, yeni bir doğum kontrol yöntemine başladınız ya da hamilesiniz: Hormonsal değişiklikler, göğüs dokularında büyümeye sebep olabilir.

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    Göğüsleriniz küçülüyor

    3. Kilo veriyor olabilirsiniz: Göğüsleriniz yağ dokulardan oluştuğu için kilo verme çabalarınız işe yaramaya başladığında, ilk gidenler onlar olabilir.

     

    4. Regl döneminiz başlamış olabilir: Döneminizin başlamasına yakın büyüyen göğüsleriniz, regl geldiğinde ve hormonlar rahatladığında küçülmeye başlar.

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