Bu meyvelerin kabuğu soyulmaz!

“Meyvelerin kabuklarını da yeme” fikrine hemen karşı çıkmayın. Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes, meyve kabuklarının faydalarını anlatıyor.

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Portakal kabuğu Kış gelmeden aklınızda bulunsun istedim. C vitamini i&ccedil;in severek yediğiniz portakalın kabuğunu &ccedil;&ouml;pe atmanızın, para verip aldığınız elbiseyi atarak astarıyla mutlu olmaktan hi&ccedil;bir farkı yok aslında. İyice yıkadıktan sonra kabuğuyla dilimleyip yiyemiyorsanız, kabuğunu rendeleyerek keklere, salatalara, pilavlara, &ccedil;aylara katarak kullanın. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; portakal kabuğu: 1. LDL olarak adlandırdığımız k&ouml;t&uuml; kolesterol&uuml; d&uuml;ş&uuml;r&uuml;yor. 2. Kanser h&uuml;crelerini &ouml;ld&uuml;r&uuml;yor. 3. Refl&uuml; şik&acirc;yetini ve hazımsızlığı azaltıyor. 4. Bağırsakları &ccedil;alıştırıyor.
Kategori : Sağlık
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Portakal kabuğu

Kış gelmeden aklınızda bulunsun istedim. C vitamini için severek yediğiniz portakalın kabuğunu çöpe atmanızın, para verip aldığınız elbiseyi atarak astarıyla mutlu olmaktan hiçbir farkı yok aslında. İyice yıkadıktan sonra kabuğuyla dilimleyip yiyemiyorsanız, kabuğunu rendeleyerek keklere, salatalara, pilavlara, çaylara katarak kullanın. Çünkü portakal kabuğu:

1. LDL olarak adlandırdığımız kötü kolesterolü düşürüyor.

2. Kanser hücrelerini öldürüyor.

3. Reflü şikâyetini ve hazımsızlığı azaltıyor.

4. Bağırsakları çalıştırıyor.

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