Bu meyvelerin kabuğu soyulmaz!

Portakal kabuğu
Kış gelmeden aklınızda bulunsun istedim. C vitamini için severek yediğiniz portakalın kabuğunu çöpe atmanızın, para verip aldığınız elbiseyi atarak astarıyla mutlu olmaktan hiçbir farkı yok aslında. İyice yıkadıktan sonra kabuğuyla dilimleyip yiyemiyorsanız, kabuğunu rendeleyerek keklere, salatalara, pilavlara, çaylara katarak kullanın. Çünkü portakal kabuğu:
1. LDL olarak adlandırdığımız kötü kolesterolü düşürüyor.
2. Kanser hücrelerini öldürüyor.
3. Reflü şikâyetini ve hazımsızlığı azaltıyor.
4. Bağırsakları çalıştırıyor.
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