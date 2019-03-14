Mart ayında hangi balıklar yenir?

Patates ve soğan yatağında kefal nasıl yapılır?
2 adet kefal
1 adet soğan
3 adet patates
1 adet domates
1 adet limon
1 demet maydanoz
Nane, kekik, biberiye, tuz, karabiber
Zeytinyağı
Balıkları temizleyip güzelce yıkadıktan sonra üzerlerine çizikler atın. Soğanı, patatesi ve domatesi halka seklinde doğrayın. Hazırlamış olduğumuz tepsiye pişirme kağıdı koyup patates ve soğanların yarısını tepsiye yayın. Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyunu karıştırın. Balıkları bu karışımın içine alıp tepsiye dizin. Balıkların içine kıyılmış maydanoz, biraz tuz, taze kekik, nane yaprakları yerleştirin. Balıkları, arta kalan patates, soğan ve halka şeklinde doğradığınız domateslerle süsleyin. Son olarak balıkların üzerine zeytinyağı gezdirip hafifçe tuzlayın. Önceden 180-200 dereceye ısıttığınız fırında 30-35 dakika pişirmeye bırakın.
kkkCevapla
levrek 10 numaraCevapla
mikemmel harika görüyorsunuz konuşmaya gerek yok mikemmel balık alamıyorım mikemmel görüyorsunuzz.Cevapla
BALIK HAYATTIR SLMCevapla
Balık yenmezmi arkadaşlar, çiftlik veya değil. Biz Almanya da hangisini taze bulursak yiyoruz. SlmCevapla
almanyada taze balik varmi kardes ben hollandadayim sizin yedikleriniz genelde dipvris baligi en taze balik kendinizin tuttugudur imkani olanlara tavsiyem hem spor hem hobi hemde lezzetli bir balik yemek icin olmazsa olmazdir baliga cikmak...
biz temmuz agustos ayinda türkiyeye izine gelebiliyorsak o nasil olacak, balik yeme meselesi?Cevapla
balık diye millete çiftlikte büyütülen yem tadından başka tadı olmayan balıkları yediriyorlar. eskidendi o karadenizimizin lezzetli balıkları yemek. artık balık yemiyorum.Cevapla
lütfen ye nooolur.
fiyatları ?Cevapla