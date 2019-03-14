Mart ayında hangi balıklar yenir?

Hangi ayda hangi balık yenir? İşte Mart ayının balıkları..

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    Uzmanlara göre her ay mevsimine uygun balık yemelisiniz. Bunun temel sebebi, pek çok deniz canlısının yumurtlama zamanının nisan ve ekim ayları arasına denk gelmesi... Yumurtlama dönemindeki balıkları yemeniz, deniz ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkları yemekse bir sonraki balık sezonlarında, balık stoklarının çok hızlı düşmesine ve türlerin yok olmasına neden oluyor. İşte bunlara sebep olmamak için mart ayında tüketebileceğiniz balıkları sizler için sıraladık...

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    Çupra (Çipura)

    Çupra balığı -yağ oranı dengeli olduğu için- her türlü pişirilme şekline uygundur. Çupranın en ilginç özelliği balığın protandrik hermafrodit olması, yani sadece dişi olarak dünyaya gelmesidir. 3-4 yaşlarına gelen çupralar sonradan erkeklik özelliklerine kavuşurlar. Çupra balıklarının kılçık sayısı diğer balıklara oranla daha azdır. Beyaz etleri bir miktar sert olsa da lezzetlidir.

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    Fırında çupra tarifi

    Kişi sayısına göre çupra
    1 limon
    2 diş sarımsak
    Defne yaprağı
    Zeytinyağı
    Tuz, karabiber

    Balıkları güzelce temizleyip yıkadıktan ve suyunu süzdükten sonra her birinin iki tarafına bıçak yardımıyla birer çizik atın. Ayıkladığınız balıklarımızın içine birer tutam tuz ve az karabiber döküp elinizle iyice yedirin. Zeytinyağı, limon suyu ve toz karabiberi bir kaba alıp karıştırın. Birer diş sarımsak ve birer defne yaprağını balıkların içine yayarak yerleştirin. Balıkları, az önce hazırladığınız karışıma bulayıp fırın tepsisine yerleştirin. İsteğinize göre 1-2 dilim limonu balıklarınızın üzerine koyabilirsiniz. Tepsiyi önceden ısıttığınız fırına alıp 20-25 dakika pişmeye bırakın.

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Yorumlar
10
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    06 Nisan 2018 Cuma 16:50

    kkk

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  • Misafir
     
    06 Nisan 2018 Cuma 16:49

    levrek 10 numara

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  • Misafir
     
    19 Mart 2018 Pazartesi 16:32

    mikemmel harika görüyorsunuz konuşmaya gerek yok mikemmel balık alamıyorım mikemmel görüyorsunuzz.

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  • Misafir
     
    14 Mart 2018 Çarşamba 12:55

    BALIK HAYATTIR SLM

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  • Misafir
     
    05 Mart 2016 Cumartesi 12:44

    Balık yenmezmi arkadaşlar, çiftlik veya değil. Biz Almanya da hangisini taze bulursak yiyoruz. Slm

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  • Misafir
     
    20 Mart 2018 Salı 05:34

    almanyada taze balik varmi kardes ben hollandadayim sizin yedikleriniz genelde dipvris baligi en taze balik kendinizin tuttugudur imkani olanlara tavsiyem hem spor hem hobi hemde lezzetli bir balik yemek icin olmazsa olmazdir baliga cikmak...

  • Misafir
     
    09 Mart 2015 Pazartesi 18:47

    biz temmuz agustos ayinda türkiyeye izine gelebiliyorsak o nasil olacak, balik yeme meselesi?

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  • Misafir
     
    09 Mart 2015 Pazartesi 13:27

    balık diye millete çiftlikte büyütülen yem tadından başka tadı olmayan balıkları yediriyorlar. eskidendi o karadenizimizin lezzetli balıkları yemek. artık balık yemiyorum.

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  • Misafir
     
    20 Mart 2018 Salı 01:24

    lütfen ye nooolur.

  • Misafir
     
    06 Mart 2015 Cuma 10:12

    fiyatları ?

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