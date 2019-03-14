Mart ayında hangi balıklar yenir?

Tekir

Tekir balıkları, genelde barbunya balığı ile karıştırılır. İkisi de aynı familyaya mensuptur. Kırmızı ve pembemsi bir vücudu olan tekir balıklarının, tıpkı kediler gibi bıyıkları vardır. Beslenmelerini de bu bıyıklar yardımıyla gerçekleştirirler. Barbunyaya nazaran daha küçük ve yassı bir şekle sahiptir. Çoğu tekir balığının parlak kırmızı görünümü vardır. Lezzetli bir balık türüdür. Tekir balığı, 9 yıla kadar 10-11 cm'e kadar büyür. 9 yıldan fazla yaşayan standart bir tekirin boyu 15 cm ile 35 cm arasında değişir. Kafa kısmının uzunluğu ve yassılığı gibi belirgin sebeplerden ötürü barbunya balığından farklıdır: Barbunya balığının burun kısmı tekire oranla daha diktir. Tekirin başında yatay olarak genişleyen açı, barbunyada dik bir şekilde genişler. Bu durum onların baş büyüklükleri ve göz konumlarında da farklılıklara yol açar.