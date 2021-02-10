Patatesin kabuğunu soymayın çünkü...

Üretim sırasında ürünlerin üzerine sıkılan pestisitler (böcek öldürücüler) ve diğer kimyasallar, kullanılan hormonlar, toplandıktan sonra çabuk bozulmaması için geçirildikleri muameleler bazen mecburen bizi üzümü bile soyma eğilimine götürüyor. Fakat yine de elimize aldığımız her yiyeceğin ne kadar ve neye faydalı olduğunu bilmekte fayda var. Siz de bir başkasını "Soyma" diye uyarırsınız belki. Kanıksanan yanlışı düzeltmenin tek yolu bu.