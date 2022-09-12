Saç tipinize göre hangi fırçayı kullanmalısınız?

Birbirine dola\u015fan veya sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda kenarlardan f\u0131rlayan zor sa\u00e7lar\u0131n\u0131z varsa, iyi bir f\u0131r\u00e7an\u0131n \u00f6nemini zaten biliyor olabilirsiniz. Sa\u00e7\u0131n\u0131zla en \u00e7ok temas eden \u00fcr\u00fcnlerden biri olan f\u0131r\u00e7alar\u0131 do\u011fru kullanmak hem sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n y\u0131pranmas\u0131n\u0131 \u00f6nler hem de \u015fekil vermeyi olduk\u00e7a kolay bir hale getirebilir. M\u00fckemmel sa\u00e7 f\u0131r\u00e7as\u0131na ula\u015fman\u0131n ilk ad\u0131m\u0131 ise sa\u00e7 tipinizi ve sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 anlamaktan ge\u00e7iyor. . 1- D\u00fc\u011f\u00fcm a\u00e7ma f\u0131r\u00e7as\u0131\nDu\u015fta dola\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 gidermek i\u00e7in \u00f6zel olarak tasarlanan bu f\u0131r\u00e7alar, sa\u00e7\u0131 biraz isyank\u00e2r ki\u015filer i\u00e7in ideal olabilir. D\u00fc\u011f\u00fcm a\u00e7\u0131c\u0131 bir f\u0131r\u00e7a \u0131slak sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7ekmez veya tak\u0131lmaz. Yine de her zaman sa\u00e7\u0131n u\u00e7lar\u0131ndan ba\u015flayarak yukar\u0131 do\u011fru ilerlemelisiniz.. 2- Yast\u0131k f\u0131r\u00e7a\nSa\u00e7\u0131n\u0131z elektriklenmeye ve kabarmaya meyilliyse, yast\u0131k f\u0131r\u00e7a harika bir se\u00e7enek olabilir. Naylon pimler ve lastik ped, statik elektrikle sava\u015f\u0131r ve sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n ipeksi p\u00fcr\u00fczs\u00fczl\u00fckte g\u00f6r\u00fcnmesini sa\u011flar. Sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 kurutmak i\u00e7in yuvarlak bir f\u0131r\u00e7a kullanmay\u0131 tercih etmiyorsan\u0131z, bu f\u0131r\u00e7a size ayn\u0131 rahatl\u0131\u011f\u0131 sa\u011flayabilir. . 3- Kavisli f\u0131r\u00e7a\nDi\u011fer f\u0131r\u00e7a t\u00fcrleri kadar yayg\u0131n olmasa da, kavisli bir f\u0131r\u00e7a sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n ya\u011flar\u0131n\u0131 kafa derisinden u\u00e7lar\u0131n\u0131za kadar e\u015fit bir \u015fekilde da\u011f\u0131tmak i\u00e7in harika olabilir. Bu \u00f6zel f\u0131r\u00e7a bo\u015fluklu yap\u0131s\u0131 sayesinde sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 daha h\u0131zl\u0131 kurutmak i\u00e7in idealdir.. 4- Termal f\u0131r\u00e7a\nF\u00f6nl\u00fc sa\u00e7lar\u0131 seviyor ancak her g\u00fcn buna vakit ay\u0131ram\u0131yorsan\u0131z bu f\u0131r\u00e7a kurtar\u0131c\u0131n\u0131z olabilir. Kendinden \u0131s\u0131tmal\u0131 bu f\u0131r\u00e7alar, bir ta\u015fla birka\u00e7 ku\u015f vurman\u0131z\u0131 sa\u011flayabilir.. 5- Bo\u015fluklu f\u0131r\u00e7a\nBu t\u00fcr f\u0131r\u00e7alardaki havaland\u0131rma delikleri, f\u00f6n makinenizden gelen \u0131s\u0131y\u0131 sa\u00e7lar\u0131n\u0131za her a\u00e7\u0131dan ula\u015ft\u0131rabilece\u011finden kuruma s\u00fcrenizi h\u0131zland\u0131rmaya yard\u0131mc\u0131 olur. Sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131cak havayla kurutmak daha az zaman ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu, \u0131s\u0131 hasar\u0131n\u0131 da \u00f6nlemeye yard\u0131mc\u0131 olur. K\u0131sa sa\u00e7lar\u0131n\u0131z varsa ve hacim istiyorsan\u0131z, bu f\u0131r\u00e7alar\u0131 k\u00f6klerinizi havaland\u0131rarak kullanmak i\u015finize yarayabilir. . 6- Topuz f\u0131r\u00e7as\u0131\nBa\u015f etmesi imk\u00e2ns\u0131z olan bebek sa\u00e7lar\u0131n\u0131z ve k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in aralardan \u00e7\u0131kan sa\u00e7 telleriniz varsa, mini bir f\u0131r\u00e7a\/taraktan yard\u0131m almay\u0131 deneyebilirsiniz. Bu ince k\u0131llar can\u0131n\u0131z\u0131 s\u0131kan par\u00e7alar\u0131 yat\u0131\u015ft\u0131rmak i\u00e7in bir sa\u00e7 spreyi veya j\u00f6lesiyle harika bir uyum i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015fabilir. . 7- Yuvarlak f\u0131r\u00e7a\nB\u00fcy\u00fck hacimli ve biraz k\u0131vr\u0131lm\u0131\u015f bir f\u00f6n istiyorsan\u0131z, yuvarlak bir f\u0131r\u00e7a kullanmal\u0131s\u0131n\u0131z. Her tarafa da\u011f\u0131lan f\u0131r\u00e7a k\u0131llar\u0131 hem canl\u0131 hem de p\u00fcr\u00fczs\u00fcz bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn anahtar\u0131 olabilir. . 8- Kal\u0131n ve ince k\u0131ll\u0131 f\u0131r\u00e7a\nGenellikle plastikten yap\u0131lan sentetik k\u0131llar, kal\u0131n sa\u00e7 tipleri i\u00e7in en iyisi olabilir. Statik elektriklenmeyi \u00f6nleyen ince k\u0131llar\u0131n yan\u0131nda daha sert k\u0131llar, uzun ve dolanan sa\u00e7lar\u0131 en az hasarla a\u00e7may\u0131 sa\u011flar. . 9- Do\u011fal k\u0131ll\u0131 f\u0131r\u00e7a \nDo\u011fal k\u0131ll\u0131 f\u0131r\u00e7alar olduk\u00e7a yumu\u015fakt\u0131r ve sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n do\u011fal ya\u011flar\u0131n\u0131 u\u00e7lara kadar da\u011f\u0131tmaya yard\u0131mc\u0131 olur, bu da sa\u00e7lar\u0131n\u0131za bir parlakl\u0131k katar. Dalgalar\u0131 veya bukleleri f\u0131r\u00e7alamak i\u00e7in do\u011fal k\u0131ll\u0131 f\u0131r\u00e7alar kullan\u0131labilir. F\u0131r\u00e7a, tek bir k\u0131vr\u0131m\u0131 akan dalgalardan olu\u015fan bir bukleye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrerek her taramada sa\u00e7\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur.. 10- Geni\u015f di\u015fli tarak\nSa\u00e7\u0131n\u0131z du\u015ftan s\u0131r\u0131ls\u0131klam oldu\u011funda, yapmak istedi\u011finiz son \u015fey her zamanki sa\u00e7 f\u0131r\u00e7an\u0131z\u0131 kullanmakt\u0131r. K\u0131llar tellerinizi \u00e7ekip uzatarak onlar\u0131 zay\u0131flat\u0131r ve kolayca k\u0131rabilir. Bunun yerine geni\u015f di\u015fli bir tarak, sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 y\u0131rtmadan d\u00fc\u011f\u00fcmleri \u00e7\u00f6zer. Her zaman sa\u00e7 u\u00e7lar\u0131ndan ba\u015flay\u0131p yukar\u0131 do\u011fru ilerlemeyi unutmay\u0131n. . 11- \u00c7ubuk f\u0131r\u00e7a\nOrtalama f\u0131r\u00e7an\u0131zdan daha ince olan bu f\u0131r\u00e7alar, \u00f6zellikle de sa\u00e7\u0131n\u0131za model vermek istedi\u011finizde ekstra hacim elde etmenize yard\u0131mc\u0131 olur. Daha fazla hareket kabiliyeti ve esneklik sa\u011flar.. 12- Islak f\u0131r\u00e7a \nNormal f\u0131r\u00e7alar \u0131slak sa\u00e7a uygulad\u0131\u011f\u0131nda sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 kafatas\u0131n\u0131zdan \u00e7ekerek k\u0131rabilir ancak \u0131slak sa\u00e7lar i\u00e7in \u00f6zel olarak tasarland\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece, f\u0131r\u00e7a kullanabilirsiniz. Plastik k\u0131ll\u0131 ve esnek tabanl\u0131 bir f\u0131r\u00e7a, bu i\u015f i\u00e7in idealdir.. 13- \u0130nce di\u015fli tarak\nBu t\u00fcr taraklardaki uzun u\u00e7lar, haval\u0131 \u00f6rg\u00fcler veya kusursuz bir bukle olu\u015fturmak i\u00e7in sa\u00e7lar\u0131 keskin bir \u015fekilde ay\u0131rmay\u0131 olduk\u00e7a kolayla\u015ft\u0131r\u0131r. Tara\u011f\u0131n ince di\u015fleri, stilinizdeki her t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u0131k\u0131nt\u0131y\u0131 d\u00fczeltmek i\u00e7in harikad\u0131r.. Referans: Kara McGrath. "15 Perfect Brushes For Every Hair Type" \u015euradan al\u0131nd\u0131: https:\/\/www.seventeen.com\/beauty\/hair\/advice\/g1007\/types-of-hair-brushes\/ (23.08.2022)..
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