Saç tipinize göre hangi fırçayı kullanmalısınız?

Saç şekillendirmenin bir numaralı silahı olan fırçaların yanlış kullanım sonucu saça zarar vermesi de mümkün. Saç tipinize göre en doğru fırçayı seçerek saçınıza büyük bir iyilik yapabilirsiniz!

Güzellik
12 Eylül 2022 11:31
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  • Birbirine dolaşan veya saçınızı topladığınızda kenarlardan fırlayan zor saçlarınız varsa, iyi bir fırçanın önemini zaten biliyor olabilirsiniz. Saçınızla en çok temas eden ürünlerden biri olan fırçaları doğru kullanmak hem saçınızın yıpranmasını önler hem de şekil vermeyi oldukça kolay bir hale getirebilir. Mükemmel saç fırçasına ulaşmanın ilk adımı ise saç tipinizi ve saçınızın ihtiyaçlarını anlamaktan geçiyor.

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  • 1- Düğüm açma fırçası

    Duşta dolaşıklığı gidermek için özel olarak tasarlanan bu fırçalar, saçı biraz isyankâr kişiler için ideal olabilir. Düğüm açıcı bir fırça ıslak saçınızı çekmez veya takılmaz. Yine de her zaman saçın uçlarından başlayarak yukarı doğru ilerlemelisiniz.

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  • 2- Yastık fırça

    Saçınız elektriklenmeye ve kabarmaya meyilliyse, yastık fırça harika bir seçenek olabilir. Naylon pimler ve lastik ped, statik elektrikle savaşır ve saçınızın ipeksi pürüzsüzlükte görünmesini sağlar. Saçınızı kurutmak için yuvarlak bir fırça kullanmayı tercih etmiyorsanız, bu fırça size aynı rahatlığı sağlayabilir.

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  • 3- Kavisli fırça

    Diğer fırça türleri kadar yaygın olmasa da, kavisli bir fırça saçınızın yağlarını kafa derisinden uçlarınıza kadar eşit bir şekilde dağıtmak için harika olabilir. Bu özel fırça boşluklu yapısı sayesinde saçınızı daha hızlı kurutmak için idealdir.

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  • 4- Termal fırça

    Fönlü saçları seviyor ancak her gün buna vakit ayıramıyorsanız bu fırça kurtarıcınız olabilir. Kendinden ısıtmalı bu fırçalar, bir taşla birkaç kuş vurmanızı sağlayabilir.

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  • 5- Boşluklu fırça

    Bu tür fırçalardaki havalandırma delikleri, fön makinenizden gelen ısıyı saçlarınıza her açıdan ulaştırabileceğinden kuruma sürenizi hızlandırmaya yardımcı olur. Saçınızı sıcak havayla kurutmak daha az zaman aldığı için bu, ısı hasarını da önlemeye yardımcı olur. Kısa saçlarınız varsa ve hacim istiyorsanız, bu fırçaları köklerinizi havalandırarak kullanmak işinize yarayabilir.

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  • 6- Topuz fırçası

    Baş etmesi imkânsız olan bebek saçlarınız ve kırıldığı için aralardan çıkan saç telleriniz varsa, mini bir fırça/taraktan yardım almayı deneyebilirsiniz. Bu ince kıllar canınızı sıkan parçaları yatıştırmak için bir saç spreyi veya jölesiyle harika bir uyum içinde çalışabilir.

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  • 7- Yuvarlak fırça

    Büyük hacimli ve biraz kıvrılmış bir fön istiyorsanız, yuvarlak bir fırça kullanmalısınız. Her tarafa dağılan fırça kılları hem canlı hem de pürüzsüz bir görünümün anahtarı olabilir.

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  • 8- Kalın ve ince kıllı fırça

    Genellikle plastikten yapılan sentetik kıllar, kalın saç tipleri için en iyisi olabilir. Statik elektriklenmeyi önleyen ince kılların yanında daha sert kıllar, uzun ve dolanan saçları en az hasarla açmayı sağlar.

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  • 9- Doğal kıllı fırça

    Doğal kıllı fırçalar oldukça yumuşaktır ve saçınızın doğal yağlarını uçlara kadar dağıtmaya yardımcı olur, bu da saçlarınıza bir parlaklık katar. Dalgaları veya bukleleri fırçalamak için doğal kıllı fırçalar kullanılabilir. Fırça, tek bir kıvrımı akan dalgalardan oluşan bir bukleye dönüştürerek her taramada saçın açılmasına yardımcı olur.

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  • 10- Geniş dişli tarak

    Saçınız duştan sırılsıklam olduğunda, yapmak istediğiniz son şey her zamanki saç fırçanızı kullanmaktır. Kıllar tellerinizi çekip uzatarak onları zayıflatır ve kolayca kırabilir. Bunun yerine geniş dişli bir tarak, saçınızı yırtmadan düğümleri çözer. Her zaman saç uçlarından başlayıp yukarı doğru ilerlemeyi unutmayın.

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  • 11- Çubuk fırça

    Ortalama fırçanızdan daha ince olan bu fırçalar, özellikle de saçınıza model vermek istediğinizde ekstra hacim elde etmenize yardımcı olur. Daha fazla hareket kabiliyeti ve esneklik sağlar.

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  • 12- Islak fırça

    Normal fırçalar ıslak saça uyguladığında saçınızı kafatasınızdan çekerek kırabilir ancak ıslak saçlar için özel olarak tasarlandığı sürece, fırça kullanabilirsiniz. Plastik kıllı ve esnek tabanlı bir fırça, bu iş için idealdir.

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  • 13- İnce dişli tarak

    Bu tür taraklardaki uzun uçlar, havalı örgüler veya kusursuz bir bukle oluşturmak için saçları keskin bir şekilde ayırmayı oldukça kolaylaştırır. Tarağın ince dişleri, stilinizdeki her türlü çıkıntıyı düzeltmek için harikadır.

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  • Referans: Kara McGrath. "15 Perfect Brushes For Every Hair Type" Şuradan alındı: https://www.seventeen.com/beauty/hair/advice/g1007/types-of-hair-brushes/ (23.08.2022).

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