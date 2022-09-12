Saç tipinize göre hangi fırçayı kullanmalısınız?

Birbirine dolaşan veya saçınızı topladığınızda kenarlardan fırlayan zor saçlarınız varsa, iyi bir fırçanın önemini zaten biliyor olabilirsiniz. Saçınızla en çok temas eden ürünlerden biri olan fırçaları doğru kullanmak hem saçınızın yıpranmasını önler hem de şekil vermeyi oldukça kolay bir hale getirebilir. Mükemmel saç fırçasına ulaşmanın ilk adımı ise saç tipinizi ve saçınızın ihtiyaçlarını anlamaktan geçiyor.