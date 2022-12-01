Saç şekillendirici ürünler ve kullanıcı yorumları

Arzum Pro hava üflemeli saç düzleştiricisi
Ürün ile ilgili olumlu yorumlar
- Diğer fön makinalarına göre daha kullanışlı. İyi ki almışım, kızım için aldım, 9 yaşında ve saçları uzun. Hem kurutup hem şekil vermek normal fön makinasında zor oluyordu. Ama şimdi çok memnunuz, aynı anda hem kurutup hem şekil veriyoruz. Teşekkür ederim bu güzel ürün için hem çabuk geldi hem de sağlam. Kesinlikle tavsiye ederimm.
- Ürünü arkadaşımın tavsiyesi ile aldım. Öncelikle zaman ayırırsanız kuaförden çıkmış gibi dalgalı bir fön çekebilirsiniz. Hız ayarı iki kademeli, bir de soğuk üfleme tuşu var. Fakat ısı ayarını ya soğuk ya çok sıcak kullanabiliyorsunuz. Benim saçlarım ince telli ve dalgalı. Sıcak ayarda fön çektiğimde çok güzel şekil veriyor fakat saçları çok kurutuyor. Yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum bu sonuca vardım. Bir de fırçaları çok fazla ısınıyor ve ısının neticesindeki genleşmeyle fırça başlığı makineden çıkmıyor, zorlamamak ve soğumasını beklemek lazım. Saçlarınız benimki gibi güçsüz ve kırılgansa zorunlu olmadıkça kullanmamak lazım, saça verdiği zarar düzleştirici ile yakın. Bir de fırçanın temizlenmesi zor çünkü fırça kılları yüzeyin içinde kalıyor, bu da temizliğini oldukça zorlaştırıyor.
- Ben bayıldım. Düzleştirici ile yaptığımda saçım inek yalamış gibi sönük oluyordu, hiç havalı durmuyordu. Çok pratik. Saçlarım belimde, 10 dk da hem şekillendirme hem kurutma yapıyorum. Jilet gibi bir saç beklemeyin düzleştiricideki gibi. Benim öyle bir beklentim yoktu. Sürekli düzleştirici kullanan biriyim artık sıkıldım hem çok vakit alan bir işlem hem de saça çok zarar veriyor. Duş sonrası kurutma makinesi ile saçımı kurutmam çok uzun sürüyordu hem de şekle girmiyordu. Bu sayede işe giderken her seferinde düzleştirici kullanmak zorunda kalmayacağım. 1. Ayar günlük şekillendirme, 2. Ayar ise özenirseniz tam fön gibi olmasa da güzel doğal havalı bir düzlük veriyor. Kabarmaması için keratin yağ kullandım işlemden önce. Seyahate giderken iki makine taşımaya da son. Umarım uzun ömürlü olur.
Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar
- Vaad edildiği gibi değil saçı aşırı yoluyor kısa vadede kellik vaad etse bu kadar karşılayabilir beklentiyi. Güzel diye yorumlamak da ne bileyim... Kurutucu desen kurutmuyor fön desen düzleştirmiyor.
- Ürünün şekillendirmesini beğenmedim asla kalıcı değil yaptığım gibi bozuluyor. Bu cihaz resmen bir işe yaramıyor paranıza yazık.
- İnce telli düz saçlıyım, bir hevesle aldım çok pişmanım, saçı elektriklendiriyor, sertleştiriyor, istenilen etkiyi hiç görmedim, önce dolgunlaşıyor sonra evden çıkmadan sönüyor. Düzleştiriciyle en azından daha iyi duruyordu.
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