Saç şekillendirici ürünler ve kullanıcı yorumları

Afro Maşası - 6 Parça saç şekillendirme seti

Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

- Ürün güzel plastik kısım biraz daha kaliteli olabilirdi görüntüsü bir tık basit gibi ama ısınması, bukleleri yapışı şahane. Eldiveni olması çok iyi, eli hassas olanlar eldivene rağmen sıcaklık hissederse eğer mandallı şekilde olanları almalarını tavsiye ederim.

- Hızlı ısınıyor ve hemen şekil veriyor. İyi ki almışım dediğim ürünlerden birisi kesinlikle fiyatını hak ediyor. Afro maşasına bayıldım tek sorun düzleştiricisinin arası aralık olduğu için benim gibi ince telli saçlarda uğraştırıyor.

- Başlıkları tak çıkar yaparken sorun yaşamaktan korkuyordum bir iki kez yapınca alisiyorsunuz, kullanma kılavuzunu dikkatli okuyun. Düzenli kullananlar için saçı yıpratır, düzleştiricisi tam kapanmıyor bu büyük bir sorun bence, saçım ince telli olduğu için plakaların arasından kayıp gidiyor plakalara değmiyor bile. Wag masası güzel aslında ama onun da iki yandaki masalarının altından içine koyduğumuz saçlar tekrar çıkıyor biraz zor oluyor. Daha çok profesyonellerin kullanımına uygun gibi geldi bana. Düzleştirici için alıyorsanız almayın. Benim saçlarım dümdüz normalde ayda yılda bir saçımı yapıyorum özel günler için aldım benim işimi görür binlerce lira vermek istemedim, bu fiyata çok kapsamlı bir set benim gibi düşünenler ya da saç yapma konusunda el becerisi çok iyi olanlar alsın.

Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

- Görünüşü hoş ama kullanınca teknik hatalarını o kadar iyi anlıyorsunuz ki iade için geçmiş oluyor. Düzleştirici yarıya kadar tam oturuyor diğer yarısı birbirine değmiyor o yüzden düzleştirmiyor üstüne bir de saç yoluyor. Maşaların saçı sardıktan sonraki kıstırma aparatı yapılmadığı İçin elle tutulmak zorunda ve çok saçma bu yüzden kullanımı zor. Onun yerine eldiven koymuşlar maşası olsa daha iyiydi. Bir de ürün soğusun da yerine koyayım diye beklerken hayattan soğuyorsunuz ama ürün yine de soğumuyor. O çok sorun değil tabii sadece haberiniz olsun diye belirttim. Bu paraya daha iyisini bulursunuz.

- Ürünün maşa başlıkları çok güzel şekil vermek ve ısı konusunda... Düzleştirici başlığı ise aralıklı olduğu için saçı tam tutmuyor, istediğim gibi yapmadı. Yaparken saçımdan duman geldi tüm başlıklarda o sebeple iade ettim.

- Maşa kısımları güzel çeşitli su dalgası da çok güzel. Ama düzleştirici başlığı işe yaramaz sıfır. Hiçbir şekilde saçı tutmuyor arasında sıkıştırma özelliği yok sanırım bozuk. Ama iade etmedim vaktim yoktu.