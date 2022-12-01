Saç şekillendirici ürünler ve kullanıcı yorumları

Birçok farklı markanın birçok farklı saç şekillendirici ürünü bulunuyor? Peki hangi saç şekillendirici ürününü almalı? İşte saç şekillendiriciler hakkında ürün yorumları...

Güzellik
Giriş: 01 Aralık 2022 11:55 Güncelleme: 01 Aralık 2022 12:00
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  • Afro Maşası - 6 Parça saç şekillendirme seti

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - Ürün güzel plastik kısım biraz daha kaliteli olabilirdi görüntüsü bir tık basit gibi ama ısınması, bukleleri yapışı şahane. Eldiveni olması çok iyi, eli hassas olanlar eldivene rağmen sıcaklık hissederse eğer mandallı şekilde olanları almalarını tavsiye ederim.

    - Hızlı ısınıyor ve hemen şekil veriyor. İyi ki almışım dediğim ürünlerden birisi kesinlikle fiyatını hak ediyor. Afro maşasına bayıldım tek sorun düzleştiricisinin arası aralık olduğu için benim gibi ince telli saçlarda uğraştırıyor.

    - Başlıkları tak çıkar yaparken sorun yaşamaktan korkuyordum bir iki kez yapınca alisiyorsunuz, kullanma kılavuzunu dikkatli okuyun. Düzenli kullananlar için saçı yıpratır, düzleştiricisi tam kapanmıyor bu büyük bir sorun bence, saçım ince telli olduğu için plakaların arasından kayıp gidiyor plakalara değmiyor bile. Wag masası güzel aslında ama onun da iki yandaki masalarının altından içine koyduğumuz saçlar tekrar çıkıyor biraz zor oluyor. Daha çok profesyonellerin kullanımına uygun gibi geldi bana. Düzleştirici için alıyorsanız almayın. Benim saçlarım dümdüz normalde ayda yılda bir saçımı yapıyorum özel günler için aldım benim işimi görür binlerce lira vermek istemedim, bu fiyata çok kapsamlı bir set benim gibi düşünenler ya da saç yapma konusunda el becerisi çok iyi olanlar alsın.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Görünüşü hoş ama kullanınca teknik hatalarını o kadar iyi anlıyorsunuz ki iade için geçmiş oluyor. Düzleştirici yarıya kadar tam oturuyor diğer yarısı birbirine değmiyor o yüzden düzleştirmiyor üstüne bir de saç yoluyor. Maşaların saçı sardıktan sonraki kıstırma aparatı yapılmadığı İçin elle tutulmak zorunda ve çok saçma bu yüzden kullanımı zor. Onun yerine eldiven koymuşlar maşası olsa daha iyiydi. Bir de ürün soğusun da yerine koyayım diye beklerken hayattan soğuyorsunuz ama ürün yine de soğumuyor. O çok sorun değil tabii sadece haberiniz olsun diye belirttim. Bu paraya daha iyisini bulursunuz.

    - Ürünün maşa başlıkları çok güzel şekil vermek ve ısı konusunda... Düzleştirici başlığı ise aralıklı olduğu için saçı tam tutmuyor, istediğim gibi yapmadı. Yaparken saçımdan duman geldi tüm başlıklarda o sebeple iade ettim.

    - Maşa kısımları güzel çeşitli su dalgası da çok güzel. Ama düzleştirici başlığı işe yaramaz sıfır. Hiçbir şekilde saçı tutmuyor arasında sıkıştırma özelliği yok sanırım bozuk. Ama iade etmedim vaktim yoktu.

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  • Arzum Pro hava üflemeli saç düzleştiricisi

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - Diğer fön makinalarına göre daha kullanışlı. İyi ki almışım, kızım için aldım, 9 yaşında ve saçları uzun. Hem kurutup hem şekil vermek normal fön makinasında zor oluyordu. Ama şimdi çok memnunuz, aynı anda hem kurutup hem şekil veriyoruz. Teşekkür ederim bu güzel ürün için hem çabuk geldi hem de sağlam. Kesinlikle tavsiye ederimm.

    - Ürünü arkadaşımın tavsiyesi ile aldım. Öncelikle zaman ayırırsanız kuaförden çıkmış gibi dalgalı bir fön çekebilirsiniz. Hız ayarı iki kademeli, bir de soğuk üfleme tuşu var. Fakat ısı ayarını ya soğuk ya çok sıcak kullanabiliyorsunuz. Benim saçlarım ince telli ve dalgalı. Sıcak ayarda fön çektiğimde çok güzel şekil veriyor fakat saçları çok kurutuyor. Yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum bu sonuca vardım. Bir de fırçaları çok fazla ısınıyor ve ısının neticesindeki genleşmeyle fırça başlığı makineden çıkmıyor, zorlamamak ve soğumasını beklemek lazım. Saçlarınız benimki gibi güçsüz ve kırılgansa zorunlu olmadıkça kullanmamak lazım, saça verdiği zarar düzleştirici ile yakın. Bir de fırçanın temizlenmesi zor çünkü fırça kılları yüzeyin içinde kalıyor, bu da temizliğini oldukça zorlaştırıyor.

    - Ben bayıldım. Düzleştirici ile yaptığımda saçım inek yalamış gibi sönük oluyordu, hiç havalı durmuyordu. Çok pratik. Saçlarım belimde, 10 dk da hem şekillendirme hem kurutma yapıyorum. Jilet gibi bir saç beklemeyin düzleştiricideki gibi. Benim öyle bir beklentim yoktu. Sürekli düzleştirici kullanan biriyim artık sıkıldım hem çok vakit alan bir işlem hem de saça çok zarar veriyor. Duş sonrası kurutma makinesi ile saçımı kurutmam çok uzun sürüyordu hem de şekle girmiyordu. Bu sayede işe giderken her seferinde düzleştirici kullanmak zorunda kalmayacağım. 1. Ayar günlük şekillendirme, 2. Ayar ise özenirseniz tam fön gibi olmasa da güzel doğal havalı bir düzlük veriyor. Kabarmaması için keratin yağ kullandım işlemden önce. Seyahate giderken iki makine taşımaya da son. Umarım uzun ömürlü olur.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Vaad edildiği gibi değil saçı aşırı yoluyor kısa vadede kellik vaad etse bu kadar karşılayabilir beklentiyi. Güzel diye yorumlamak da ne bileyim... Kurutucu desen kurutmuyor fön desen düzleştirmiyor.

    - Ürünün şekillendirmesini beğenmedim asla kalıcı değil yaptığım gibi bozuluyor. Bu cihaz resmen bir işe yaramıyor paranıza yazık.

    - İnce telli düz saçlıyım, bir hevesle aldım çok pişmanım, saçı elektriklendiriyor, sertleştiriyor, istenilen etkiyi hiç görmedim, önce dolgunlaşıyor sonra evden çıkmadan sönüyor. Düzleştiriciyle en azından daha iyi duruyordu.

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  • Dyson Airwrap Multi-styler complete uzun saç şekillendirici

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - Uzun zamandır ürünü bekliyordum. İlk denememdi elim alışık değildi ama yinede sonuç mükemmel. Tavsiye ederim. Evde kendinizin kuaförü olma lüksü sağlıyor.

    - Bu zamana kadar niye beklemişim. Benim kurumak bilmeyen ince telli saçlarımı bu kadar çabuk nasıl kuruttu. Perçem bölümü nasıl havalı oldu kuaföre gitmiş gibi. Harika kargolama, teşekkürler Dyson.

    - Uzun ve gür ve kalın telli saçlar için videolardaki gibi şip şak hızlı sonuçları beklemeyin. Ama her koşulda sonuca değiyor. Kalıcılık ve isteğe göre doğal görünüm harika. Tabii ki el alışkanlığı arttıkça vakit de kısalacaktır. Diğer yandan saç kurutma başlığını ailece kullanıyoruz. Dyson kalitesi zaten tartışılmaz bile. Eksiksiz ve hizlı kargolandi. Paket çok özenliydi.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Ya kaliteli ama benim beklentimi karşılamadı. İade edemedim ama değmez yani bu paraya.

    - Saçım ince telli göğüs hizasında ve boyalı. Alalı bir hafta oldu... Hala kararsızım iade kodu bile oluşturdum ama bekliyorum öyle. Kuru saça yaptım zaten asla kalıcı olmadı. Nemli saça yaptım ilk yaptığımda güzeldi sabah kalktığımda bozulmuştu. Bir de son şans olarak şekillendirici sürerek yaptım bu da kalıcı olmazsa iade edeceğim. Bu arada düzleştirici tarağını ve fön fırçasını denedim. Maşasını bir kere denedim onda da nasıl becerdiysem boynumu yakacaktım nerdeyse... Dökülme yıpratma konusuna gelirsek dökülecek saç yine dökülüyor ama saçı kopartmıyor ya da kırmıyor gördüğüm kadarıyla... Ama yaptığın saç kalıcı olmadıktan sonra sadece bunun için tercih edilmez diye düşünüyorum. Güncelleme: Arkadaşlar dayanamayıp iade ettim. Saçım sabaha kadar dayansa bile daha saçıma yağmur düşmeden en ufak bir nemli havada bozuldu kabardı eve kendimi zor attım.

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  • Fakir Estelle krom saç maşası

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - Muazzam bir ürün, tam zamanında elime ulaştı ve gerçekten mükemmel bir sonuç. 2 dakika içinde ısınıyor çok memnun kaldı. Herkese tavsiye ederim.

    - Ürünü çok beğendim kalın telli ve gür saçlara sahibim ama hem yapısı olarak hem de kullanışı olarak çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim ama açıp kapatırken birazcık ses çıkartıyor onunki o da beni rahatsız etmiyor. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

    - Kalın bukleler yapıp güzel görünüm sağlıyor. Ben çok memnun kaldım keşke daha önce alsaymışım.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Çok şık bir ürün, doğal dalgalar için ideal fakat ayarlanabilir ısı özelliği yok dolayısıyla saçınızda ne kadar az tutsanız da is kokusu bırakıyor.

    - Bence çok iyi bir ürün değil saçta baya kalarak anca kıvırcık hale getiriyor hayal kırıklığı yaşattı ama kulanacağız mecbur.

    - Dalgalarım hemen olmuyor ve düşüyor, daha önce kullandığım maşalara göre performansı düşük maalesef.

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  • Grundig Botanika lavanta yağı kaplı plakalı iyonik saç düzleştirici

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - Performansı iyi bir ürün saçlarım dalgalı ve kabarık gayet güzel düzleştirdi, çabuk ısındı, kablosunun boyunu sevdim. Onun dışında lavanta kokusu yok, 2 gün içerisinde elime ulaştı kargo hızlıydı ve paketleme güzel yapılmıştı. Tavsiye ederim.

    - Ürün sağlam bir şekilde elime ulaştı. Paketleme gayet yeterliydi. 2 günde elime ulaştı ve hemen denedim. Çok hızlı bi şekilde ısınıyor, ısı sabitleme özelliği var. Ben 160 derece de kullandım saçım ince telli olduğu için güzel bi şekilde düzleştirdi en düşük derece de olmasına rağmen. Ancak lavanta kokusu yok, ürünün bu özelliğinin pek işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Onu saymazsak saçı elektriklendirmeden güzel düzleştirdi. Fiyat performans açısından yeterli, alınabilir bir ürün.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Çok beğendiğim söylenemez, plakalar çok ısınıyor ve ucuz duruyor düzleştirme kalitesi de vasatın üstü.

    - Ürün çok kötü çıktı. İnce telli ve dalgalı saça sahibim en yüksek derecede kullanmama rağmen saçlarımı düzleştirmedi ve saçlarım çok fazla elektriklendi. Düzleştirirken saçımı sanki yoluyor. Kullandığım markadan vazgeçmemem gerektiğini bana çok net hatırlattı. Yorumlara göre aldım hayal kırıklığına uğradım!

    - Ürünü kesinlikle almayın dış tabakası ısıyı yüzeye geçirdiği için eliniz yanıyor ve tuşların yakınlığı nedeniyle sürekli eliniz basıyor ayrıca açma kapama düğmesi sorunlu geldi ürünü iade etmek istediğimde de paketi açtığım için iadem reddedildi.

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  • One Step saç şekillendirici ve saç düzleştirici fön tarağı

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - Ba-yıl-dımmm! Çok merak ederek aldım, denemek istedim ve iyi ki de almışım. Kargo tam duştan çıktığımda teslim edildi ben de hemen ıslak saçıma denedim. Keşke daha önce alsaymışım diyorum. Sürekli fön parası vermeme gerek kalmadı zaten 3 fön parasına makineyi aldım. Kararsız kalan herkes bence hemen alsın. Fiyattan, zamandan ve güçten tasarruf resmen. Evet koku yaptı ama yeni olan her şeyde olur o yüzden sorun değil, kargo hızlı ve hasarsızdı. Ablama da hediye alacağım, çok teşekkür ederim.

    - Ürün cok güzel ama ahım şahım kuaför performansı beklemeyin illa ki biraz kabarık kalıyo saclarınız ve jilet gibi olmuyo saclar. f/p ürünü işte, gayet iyi orta seviyede. Tek sorun aşırı ısınıyor, korkuyorum patlayacak diye. Dinlendirerek yapıyorum. Saçlarım gür ve 1 tutamını düzlestirmek 5 dakikamı alıyorum ürün 2. dakikada ısınmaya baslıyor, anlayın artık ama kuaföre 80 lira vermekten iyidir.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Ürünüm bugün geldi saçlarım dalgalı hemen denedim ve hiç beğenmedim hiçbir şekilde dümdüz olmadı, saçımı kabarttı da kabarttı. Tam bir hayal kırıklığı o kadar hevesle almıştım ki ve acayip bir yanık plastik kokusu var, korktum patlayacak diye gerçekten. İade etmek çok isterim olmadı bana maalesef.

    - Ürün kurtarıcı özellikle her gün işe giden kadınlar için ancak ürünün çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Kullandıkça daha iyi anladım. Ürün bir kere çok aşırı ısınıyor, nerdeyse tutamıyorum. Ayrıca ortalama 2-3 aydır kullanıyorum ama saçlarımı çok kırdı. Kırık kırık oldu saçım.

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  • Yui Kb su dalgası (wag) saç maşası

    Ürün ile ilgili olumlu yorumlar

    - İlk kez kendi kendime maşa yaptım, sonuç süper. Spreyle desteklenmesi gerekiyor saçlarımın çünkü aşırı düz. Çok hoşuma gitti ve bence fiyatı da gayet uygun. Uzun arastırmalarım sonucu hem saclarıma zarar vermeyecek hem de fiyat olarak da en uygununun bu ürün olduğunu düşünüyorum.

    - Ürün harika, sorunsuz bir şekilde bana geldi. Çok beğendim. Isı ayarı çok güçlü hemen takar takmaz ısınıyor zaten saçlarım dümdüz olmasına rağmen hemen tutuyor ve uzun sürede bozulmuyor kesinlikle evde bulundurulması gereken bir maşa çeşidi.

    - 10 yıldızı bile hakkediyor bayıldım kalitesi mükemmel isteğinize göre hafif dalga isterseniz daha net dalgalar verebilirsiniz ısı ayarı var çok yüksek derecede yapmaya gerek yok kargo da çok iyiydi teslimat süresi de kısaydı.

    Ürün ile ilgili olumsuz yorumlar

    - Çok uğraştırıyor. Sürekli bir koku var sanki yakıyor gibi saçı.

    - Ürün çok çok ağır ve kullanışlı değil. Maalesef saçımı sadece kabarttı bekletmeme rağmen olmadı. Saçımda röfle olmasına rağmen... Kutusu ambalajı gerçekten iyi ondan 2 puan veriyorum.

    - Dalgaları güzel yapiyor fakat her an patlayacak gibi bir hissiyat veriyor. Büyük olduğu için kullanımı biraz zor oluyor.

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