Rinovirüs nedir? Rinovirüs belirtileri ve tedavisi

İsmi zaman zaman “gergedan virüsü” olarak gündeme gelse de aslında “gergedan gribi” veya “gergedan virüsü” diye bir virüsün varlığı kaynaklı değil, tıpta burunla ilgili konularda kullanılan “Rhino” kelimesinden kaynaklanır. Solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerden biri olan Rinovirüs, bilinen en eski soğuk algınlığı ve nezle virüsü olarak nitelendirilir. Sonbahar ve kış aylarında yayılan üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir çoğu rinovirüs sebebiyle görülür.

Rinovirüs tipik olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilidir ve bu virüs yıl boyunca yayılma eğiliminde olmasına rağmen genellikle her yılın ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında zirveye ulaşır. Enterovirüs ise rinovirüse çok benzer belirtiler gösterebilir ancak aynı zamanda ateş, döküntü ve nörolojik hastalığa da yol açabilir. Çocuk felci olmayan birçok enterovirüsten biri olan Enterovirus-D68 ise tipik olarak solunum ve ara sıra gastrointestinal belirtilere neden olur. Tanı doğrulama mukus örneği ile sağlanır.

Türkiye’de de okullarda Rhinovirus salgının başladığına yönelik haberlerin ardından Rhinovirus nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler, nasıl tedavi edilir? gibi sorular gündeme geldi. İşte merak edilen soruların cevapları…

Rhinovirus nedir, nasıl bulaşır?

En yaygın olarak sonbahar ve kış aylarında gündeme gelen Rhinovirüs, soğuk algınlığı belirtilerinin ana sebebi olarak gösterilir, dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına yönelik genel kurallar Rhinovirus için de geçerli kabul edilir. Rinovirüs bir kişiden diğerine kolaylıkla yayılır. Hasta bir kişinin öksürüğünden veya hapşırığından yayılan damlacıklar büyük bir bulaşma riski oluşturur; aynı şekilde o kişinin ellerinin temas ettiği her türlü yüzey "mikroplu" hale gelebilir ve risk taşır. Rinovirüs yüzeylerde bir süre yaşayabildiğinden, enfekte kişinin dokunduğu her şey (giysiler, oyuncaklar, mutfak eşyaları, mobilyalar) virüs bulaştırıcı hale gelebilir.

Rhinovirus belirtileri nelerdir? Ateş yapar mı?

Hastalık genellikle burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma belirtileri ile başlar ve baş ağrısı, öksürük ve kas ağrılarını da içerecek şekilde devam edebilir. Rinovirüs enfeksiyonlarının çoğu hafiftir ancak bazen özellikle bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi akciğer sorunları gelişmesine yol açabilir. Bu açıdan bebek ve küçük çocuklarda görülen bu tarz belirtilerde doktora başvurulması önerilir. Özellikle 3 aydan küçük bebeklerde her türlü ateş durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması bilinen bir gerekliliktir.

Rinovirüs, soğuk algınlığının bilinen tüm belirtilerini ortaya çıkarabilir; burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük ve vücut ağrıları. Bazı kişilerde hafif ateşe neden olabilir ve ayrıca kulak enfeksiyonlarına veya sinüs enfeksiyonlarına da yol açabilir.

Tedavisi nasıldır?

Rhinovirus, İngilizce konuşulan ülkelerde “Common cold” olarak adlandırılan, yaygın olarak görülen soğuk algınlığı rahatsızlıklarına yol açan virüs olarak nitelendiriliyor. Tüm soğuk algınlığı hastalıklarında olduğu gibi Rhinovirus için de “Nasıl geçer?” sorusunun cevabı belirtileri rahatlatmak üzerinde ağırlık gösteriyor. Teşhisi için hastadan tıbbi öykü alınır, belirtiler değerlendirilir ve fiziki muayene yapılır. Hastalık belirtileri şiddetli haldeyse, hekim mukus örneği üzerinden test isteyerek tanıyı doğrulamayı seçebilir.

Bu virüs grubuna etki eden yaygın olarak kullanılan bir tedavi yoktur. Diğer birçok virüste olduğu gibi, rinovirüs tedavisi genellikle enfeksiyon temizlenene kadar semptomların yönetilmesi anlamına gelir. Ancak bronşiolit, zatürre veya rinovirüs enfeksiyonunun diğer komplikasyonlarına karşı ilaç tedavisi ve takip gerektirebilir. Bu sebeple bebekler, küçük çocuklar ve ileri yaştakiler için yakın takip önerilir.

Referanslar:

“Rhinovirus” Germwatch. Şuradan alındı: https://intermountainhealthcare.org/health-information/germwatch/germ-school/rhinovirus/

"CDC Warns About Rhinovirus and Enterovirus-D68: What to Know" Şuradan alındı: //www.healthline.com/health-news/cdc-warns-about-rhinovirus-and-enterovirus-d-68-what-to-know#How-to-ID-enteroviruses