Soğuk algınlığı belirtileri Adenovirüs işaretçisi olabilir

Son haftalarda çocuklarda ateş, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle ortaya çıkan Adenovirüs, pediatrik hepatit ile muhtemel bağlantısı sebebiyle endişe yaratıyor. İşte Adenovirüs enfeksiyonu belirtileri...

Soğuk algınlığı belirtileri Adenovirüs işaretçisi olabilir
Sağlık
15 Haziran 2022 13:00 Güncelleme: 15 Haziran 2022 12:04
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Koronavirüslerin hayatımıza girmesi ve Covid-19’un pandemiye yol açacak kadar etkin olmasıyla birlikte hastalığa sebep olan virüsler konusunda da daha fazla bilgilenme isteği arttı. Soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtiler gösteren Adenovirüs ise 2022’nin kış sonu ve bahar aylarından itibaren özellikle çocuklarda dikkat çekmeye başladı. İngiltere’de ortaya çıkan vakalarla birlikte adı “Gizemli Hepatit Virüsü vakaları” ile birlikte anılmaya başlayan Adenovirus, halen üzerinde çalışılan bir hastalık yapıcı etken. Uzmanlara göre, pediatrik hepatit ve adenovirüs enfeksiyonu arasındaki olası bir ilişki halen araştırılıyor.


Adenovirüsler, bronşitten gözlerde kızarıklıkla kendini belli eden konjonktivite kadar çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Eğer çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden birkaçı mevcutsa, Adenovirus tespiti için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız yerinde olabilir.


Adenovirüs belirtileri;

Ateş

• Öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Akut bronşit (akciğerlerin solunum yollarının iltihabıdır ve bazen "göğüs nezlesi" olarak da adlandırılır)

Pnömoni (akciğer enfeksiyonu)

• Gözlerde kızarıklık ile kendini belli eden göz enfeksiyonu (konjonktivit)

• Akut gastroenterit (ishal, kusma, mide bulantısı ve mide ağrısına neden olan mide veya bağırsak iltihabı)


Öksürüğe ne iyi gelir?


Adenovirüs enfeksiyonunun daha az görülen belirtileri ise şunlardır;



• Mesane iltihabı veya enfeksiyonu

• Nörolojik hastalık (beyni ve omuriliği etkileyen durumlar)



Adenovirüslerin hafif ila şiddetli bir hastalığa neden olabildiği, ancak Adenovirüs bulaşan ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerde ciddi hastalıkların daha az görüldüğü belirtiliyor. Bağışıklık sistemi zayıflamış veya baskılanmış kişiler ile solunum veya kalp hastalığı olan kişilerin bir adenovirüs enfeksiyonundan ciddi hastalık geliştirme riski daha yüksek olduğu belirtiliyor.


Adenovirüs nasıl bulaşır?

Adenovirüs dokunma veya el sıkışma gibi yakın kişisel temas, öksürme ve hapşırma yoluyla hava üzerinde adenovirüs bulunan bir nesneye veya yüzeye dokunmak, ardından ellerinizi yıkamadan önce ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmak ile bulaşıyor.


Adenovirüs tedavisi nasıldır?

Adenovirüs enfeksiyonları için onaylanmış antiviral ilaçlar bulunmuyor. Dolayısıyla Adenovirüs enfeksiyonu olan kişiler için özel bir tedavi de mevcut değil. Adenovirüs enfeksiyonlarının çoğu hafif seyrediyor ve belirtilerin hafifletilmesine yönelik desteklerle geçirilebiliyor.



Referans: Centers for Disease Control and Prevention (2019) "About Adenoviruses" Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/adenovirus/about/symptoms.html


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