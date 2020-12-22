Probiyotiklerle ilgili bilmeniz gerekenler

İşte sağlığınız için probiyotik içeren ürünler ve besinler tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...

Probiyotiklerle ilgili bilmeniz gerekenler
Sağlık
22 Aralık 2020 Salı

Probiyotik kullanımının önemi son yıllarda yapılan araştırmalarla daha iyi anlaşılırken, piyasada birçok probiyotik içerikli ürüne de ulaşabilir olduk. Öncelikle bağırsak sağlığı olmak üzere metabolizmamız üzerinde sayısız faydası bulunan probiyotiklere özen göstererek besleniyorsanız, bu beş noktaya dikkat edin:


1- Fermente gıdalara yönelin

Fermentasyon süreci, bitkilerin içeriğindeki besinlerin, özellikle B ve C vitaminlerinin konsantre hale gelmesini sağlar ve faydalı bakterilerin bağırsaklara ulaşmasını sağlar. Yoğurt, kefir, ayran, salatalık turşusu, ekşi mayalı ekmek, lahana turşusu (sauerkraut) gibi fermente gıdalar, bol miktarda probiyotik içerir ve bağırsak sağlığı için faydalıdır.


2- Probiyotikli gıda seçerken dikkatli olun

Yalnızca fermente gıdalar doğal olarak probiyotik içerir. Ancak faydaları anlaşıldıkça, büyük markalar da probiyotik içerikli hazır gıda ürünlerini piyasaya sürmeye başladılar. Marketlerde probiyotikli peynir, meyve suyu, atıştırmalık gibi ürünlere rastlamak mümkün. Ancak uzmanlar, bu tür hazır gıdalardaki probiyotik oranının fermente gıdalarla kıyaslanamayacak kadar az olduğu konusunda uyarıyor.


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3- Probiyotikli gıdaları uygun kaplarda saklayın

Probiyotik içeren fermente gıdaları saklamak içinen uygun kaplar, cam ya da seramik kaplardır. Metal kaplar alüminyum içeriyor olabilir ve bu da fermente gıdalardaki laktik asitle etkileşime girerek zararlı toksinlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.


4- Probiyotikli gıdaları doğru koruyun

Buzdolabında saklandığı sürece, açıldıktan sonra bile birçok fermente ürün tüketilebilir halde kalır. Ancak doğru kapta saklamak kadar, sakladığınız gıdanın zararlı bakterilerle kontamine olmasını önlemeniz de önemli. Bu yüzden her zaman kavanozdaki ürünü alırken temiz bir kaşık kullanın, hiçbir zaman kaptan yemeyin ve ürünü buzdolabında sakladığınızdan emin olun.


5- Beslenmenizi destekleyin

Bağırsak sağlığınızı ve genel olarak metabolizmanızı korumak için probiyotikler tüketiyorsanız, beslenmenizi diğer sağlıklı gıdalarla desteklemek ve mümkün olduğunca toksinlere maruz kalışınızı azaltmak önemlidir. Çevresel toksinler, ilaçlar ve alkol, bağırsak sağlığını doğrudan olumsuz etkiler. Bolca lif içeren gıdalar ise, bağırsak sağlığını destekler. Aynı şekilde işlenmiş gıdalardan da uzak durmanız, probiyotik zengini beslenmenizi desteklemenin en iyi yoludur.


Sonsuz yaşam iksiri: Kombucha
Sonsuz yaşam iksiri: Kombucha


Referans

Catherine Guthrie. "10 Things You Should Know About Probiotics". Şuradan alındı: https://experiencelife.com/article/10-things-you-should-know-about-probiotics/. (Mart 2013).

"Health benefits of taking probiotics". Şuradan alındı: https://www.health.harvard.edu/vitamins-and-supplements/health-benefits-of-taking-probiotics. (Eylül 2005).



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