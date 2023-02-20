Pozitif kalmak için enerjinizi yönlendirmenin 5 yolu

Durgun duygular ve enerji ile başa çıkmak önemlidir. Peki, nasıl yapacağız? İşte pozitif ve mutlu kalabilmek için yapmanız gereken 5 şey…

Pozitif kalmak için enerjinizi yönlendirmenin 5 yolu
Sağlık
Giriş: 20 Şubat 2023 14:26
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Hepimiz enerji ile çevriliyiz ve enerji akmalıdır. Duygular bastırıldığında ve kontrol altına alındığında problemler ortaya çıkar. Enerji yok edilemez, ancak dönüştürülebilir ve yönlendirilebilir. Ancak enerjinizi nasıl ve nereye yönlendireceğinizi bilmeniz gerekir.


Enerjiyi doğru yönlendirmek neden önemlidir?

Her hücrenin kendine ait bir titreşimi vardır. Sağlıklı hücreler, hastalıklı veya sağlıksız bir hücrenin frekansından daha yüksek bir frekansta titreşir. Olumsuz duygular, içimizde birikip uzun süre bastırıldığında, sağlıklı hücrelerin frekansını ve titreşimlerini değiştirerek sağlıksız bir hücreninkine benzer bir titreşime dönüştürebilir ve sağlığımızı hücresel düzeyde etkileyebilir. Bugün tıp bilimi de suçluluk, nefret, kırgınlık ve affetme gibi derin ve kronik duyguları kanser kadar ciddi durumlarla ilişkilendiriyor. Bu nedenle enerjiyi doğru yönlendirebilmek her geçen gün daha da önem kazanıyor.


Duygularınız hastalıkları nasıl tetikler?

Yapılan bazı çalışmalar sonucunda kin beslemek ile kalp krizi, yüksek tansiyon, mide ülseri, artrit, sırt problemleri, baş ağrıları ve kronik ağrı geçmişi arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulundu. Araştırmalar, kronik öfkesi olan kişilerin, kronik olarak öfkeli olmayanlara göre daha sık soğuk algınlığı, grip enfeksiyonları, astım, cilt hastalığı alevlenmeleri ve artritten muzdarip olduğunu gösteriyor .Rochester Üniversitesi ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar, öfkesini bastıran insanların kanserden ölme riskinin yüzde 70 daha yüksek olduğunu söylüyor.


Duygularınızı ve zihninizi temizlemek için ipuçları


1- İyi bir ağlama seansı

Ağlamak sizi ağlak yapmaz ve bu bir zayıflık işareti değildir. Ağlamak, bastırılmış duyguları salıvermenin bir biçimidir ve iyi bir ağlama katartiktir. Eğer öyle hissediyorsan bırak gitsin. Buradaki fikir, bastırarak ifade etmektir.


2- Yoga

Yoga, enerji kavramı üzerinde çalışır. Prana olarak da bilinen yaşam gücünün kanalize edilmesine yardımcı olur ve durgun enerjiyi sistemimizden serbest bırakır. Spesifik nefes egzersizleri, asanalar ve meditasyon, negatif enerjiyi temizlemeye ve daha fazla pozitif enerji geliştirmeye yardımcı olabilir. Pek çok insan meditasyon yapmak için oturduklarında da gözyaşlarına boğulur çünkü uygulama tüm bastırılmış duyguların yeniden yüzeye çıkmasına yardımcı olur.


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3- Minnettarlık

Minnettarlık, titreşimin en yüksek şeklidir. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürmenin en güçlü yollarından biridir. Bazı insanlar kontrollerinde olmayan küçük şeylerden şikayet etme eğilimindedir. Sürekli şikayet etmeleri ve sızlanmaları, kendilerini ve çevrelerindeki insanları tüketebilir. Bu yüzden şükretmek gibi basit bir uygulama yapmak enerjilerinde ve auralarında büyük bir değişim yaratabilir.


4- Dualar

Dua etmek, enerjileri kanalize etmenin alçakgönüllü, basit ama güçlü bir yoludur. Dua ettiğinizde, düşüncelerinizi üzerinizdeki bir güce veya güce yönlendirirsiniz. Dua etmek, korkularınızı ve belirsizliğinizi inanca ve kendinizi korunmuş ve yönlendirilmiş hissetmeye kaydırır ve bu, kişinin kalbine muazzam bir huzur ve güç getirebilir.


5- Yazmak

Düşüncelerinizi bir kağıda yazmak, içinizde tuttuklarınızı temizlemenize yardımcı olabilir. O da bir ifade biçimidir. Şairler duygularını şiirlerle, yazarlar şarkı sözleriyle, yazarlar da kitaplarla ifade eder. Kendinizi ifade etmek için yetkin bir yazar olmanıza gerek yok. Düşüncelerinizi ve duygularınızı karalamak bile yardımcı olur.


Son olarak…

Yukarıdakilerin tümü, enerjinizi olumlu yönde yönlendirmenize yardımcı olmuyorsa, bir terapist veya profesyonel danışmandan destek alın.


Referanslar:

Luke Coutinho. "5 ways to channel your inner energy to stay positive and happy". Şuradan alındı: https://www.healthshots.com/mind/happiness-hacks/know-how-to-channel-your-energy-to-stay-positive-and-happy/ (10.02.2023).


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