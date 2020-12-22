Polikistik over sendromu için doğal yöntemler

Yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler ile polikistik over sendromunun belirtilerini azaltmak mümkün.

Polikistik over sendromu için doğal yöntemler
Sağlık
22 Aralık 2020 Salı

Polikistik over sendromu (PKOS), her 10 kadından birini etkileyen yaygın bir sorun. Naturapati doktoru Lara Briden, hastalığın birçok kadında geç teşhis edilmesi veya teşis edilememesinin nedeninin, hormonların belirtiler üzerindeki etkisinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor. “Polikistik over (yumurtalık) sendromu olarak tanımlanan durumda asıl problem hormonlardır, yumurtalıklar ise sadece bu durumun kurbanıdır” diyor Dr. Briden.


Polikistik over sendromunun teşhis edilmesindeki güçlüklerden biri de hormonal dengesizliklerin kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor oluşu. Bir kadında PKOS nedeni enflamasyon olabilirken, diğerindeki asıl neden besin eksikliği ya da insülin direnci olabiliyor. Bazı kadınlar ise hormonal doğum kontrolünü bıraktıktan sonra PKOS sendromları göstermeye başlayabiliyor.


Polikistik over sendromunun temelinde yatan yüksek testosteron ve insülin seviyeleri gibi hormonal dengesizlikler, çeşitli belirtiler görülmesine neden olabiliyor. Bu belirtiler arasında;

  • Düzensiz yumurtlama ve adet döngüsü,

  • Göğüste ve çenede aşırı tüylenme,

  • Saç dökülmesi,

  • Aşırı kilo alımı ve obezite,

  • Akne ve cilt lekeleri,

  • Pelvik ağrılar,

  • Doğurganlık sorunları görülebiliyor.

Semptomların böyle çeşitli olması, hastalığın teşhis edilmesini de zorlaştırabiliyor. Örneğin gebe kalamama sorunu ile hekime danışan bir kadın, saç dökülmesi veya kilo alımı gibi sorunların durumuyla ilgili olabileceğini bilmediği için doktoruna belirtmeyebilir. Bu önemli ipuçları olmadan, hekimler de testosteron ve insülin seviyeleri ile ilgili gerekli teşhisleri atlayabiliyorlar.


Polikistik over sendromu nedir?
Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu ve tedavisi hakkında her şey...



Polikistik over sendromu için doğal önlemler

Uzmanlar, altta yatan hormonal dengesizliğe karşı alınacak önlemlerin PKOS semptomlarını azaltmakta da etkili olacağı konusunda hemfikir.


1- Enflamasyonu azaltın

Tüm PKOS vakalarında ortak görülen durum, vücutta enflamasyonun (iltihabın) artmış olmasıdır. Dr. Brooke Kalanick, “Enflamasyon hormonların doğal dengesini bozan önemli bir etkendir” diyor. Enflamasyonu azaltarak hormonların doğal dengesini desteklemek içinse, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kalanick’e göre, Omega-3 ve protein bakımından zengin beslenmek, koyu yeşil yapraklı sebzelerden, orman meyvelerinden ve turpgillerden bolca tüketmek, aynı zamanda işlenmiş gıdalardan da uzak durmak, enflamasyonu azaltmada etkili yöntemler. Aşırı egzersizden kaçınmak, hafif yoga ile bedeni desteklemek, uyku düzenine dikkat etmek de enflamasyonu azaltarak PKOS semptomlarını azaltmada etkili.


2- Kan şekerini dengeleyin

Kan şekerinin dengede olması enflamasyonu da azaltır ve endokrin sistemin doğru çalışmasını sağlayarak hormonları dengeler. Her kadının kendine özgü bir karbonhidrat toleransı olduğunu ifade eden uzmanlar, paleo-bazlı, karbonhidratı az bir diyetin kan şekerini dengelemek için ideal olduğu görüşünde. Dr. Kalanick, ne tür karbonhidratları tolere edebildiğinizi test etmek için bir yöntem öneriyor: Belirli bir miktar karbonhidrat tükettikten sonra kendinizi gözlemleyin. Öğünden sonraki 30 dakika içinde tatlı aşerme, devam eden açlık ve düşük enerji gibi belirtiler görülürse, tükettiğiniz karbonhidratı tolere edemiyorsunuz ve karbonhidrat, insülin dengenize iyi gelmiyor demektir. Eğer yedikten iki saat sonra bu belirtileri gösteriyorsanız, bu durum reaktif hipoglisemi yaşıyor olabileceğinize işaret ediyor olabilir.


3-Vitamin-mineral eksikliğini kontrol ettirin

Doktorunuzdan vitamin ve mineral seviyelerinizi ölçecek bir kan tahlili yapmasını isteyerek kalsiyum, magnezyum, çinko ve vitamin D seviyelerinize baktırabilir ve eksik olanları beslenmenizle ve takviye gıdalar alarak telafi edebilirsiniz.


4- Zararlı kimyasallardan uzak durun

Kozmetik ürünlerde bulunan parabenler ile temizlik malzemelerinde ve günlük kullandığımız birçok üründe bulunan fitalatlar, endokrin sistemini ciddi şekilde etkileyerek hormonal dengemizin bozulmasına neden olurlar. Doğal ürünleri tercih ederek hormonal dengeyi desteklemek ve PKOS semptomlarını azaltmak mümkün.


5- Stresi azaltın

Kortizol, temel stres hormonlarından biridir ve günlük yaşamda çok fazla strese maruz kaldığımızda, sistemimizde baş edebileceğimizden daha fazla kortizol birikir. Bu da hormonal dengeyi olumsuz etkiler. Yoga, meditasyon ve benzeri yöntemlerle stresi azaltmak da PKOS tedavisinde önemlidir.


Polikistik over sendromu için de yoga faydalı
Polikistik over sendromu için de yoga faydalı

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.