Polikistik over sendromu için doğal yöntemler

Polikistik over sendromu (PKOS), her 10 kadından birini etkileyen yaygın bir sorun. Naturapati doktoru Lara Briden, hastalığın birçok kadında geç teşhis edilmesi veya teşis edilememesinin nedeninin, hormonların belirtiler üzerindeki etkisinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor. “Polikistik over (yumurtalık) sendromu olarak tanımlanan durumda asıl problem hormonlardır, yumurtalıklar ise sadece bu durumun kurbanıdır” diyor Dr. Briden.

Polikistik over sendromunun teşhis edilmesindeki güçlüklerden biri de hormonal dengesizliklerin kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor oluşu. Bir kadında PKOS nedeni enflamasyon olabilirken, diğerindeki asıl neden besin eksikliği ya da insülin direnci olabiliyor. Bazı kadınlar ise hormonal doğum kontrolünü bıraktıktan sonra PKOS sendromları göstermeye başlayabiliyor.

Polikistik over sendromunun temelinde yatan yüksek testosteron ve insülin seviyeleri gibi hormonal dengesizlikler, çeşitli belirtiler görülmesine neden olabiliyor. Bu belirtiler arasında;

Düzensiz yumurtlama ve adet döngüsü,

Göğüste ve çenede aşırı tüylenme,

Saç dökülmesi,

Aşırı kilo alımı ve obezite,

Akne ve cilt lekeleri,

Pelvik ağrılar,

Doğurganlık sorunları görülebiliyor.

Semptomların böyle çeşitli olması, hastalığın teşhis edilmesini de zorlaştırabiliyor. Örneğin gebe kalamama sorunu ile hekime danışan bir kadın, saç dökülmesi veya kilo alımı gibi sorunların durumuyla ilgili olabileceğini bilmediği için doktoruna belirtmeyebilir. Bu önemli ipuçları olmadan, hekimler de testosteron ve insülin seviyeleri ile ilgili gerekli teşhisleri atlayabiliyorlar.

Polikistik over sendromu için doğal önlemler

Uzmanlar, altta yatan hormonal dengesizliğe karşı alınacak önlemlerin PKOS semptomlarını azaltmakta da etkili olacağı konusunda hemfikir.

1- Enflamasyonu azaltın

Tüm PKOS vakalarında ortak görülen durum, vücutta enflamasyonun (iltihabın) artmış olmasıdır. Dr. Brooke Kalanick, “Enflamasyon hormonların doğal dengesini bozan önemli bir etkendir” diyor. Enflamasyonu azaltarak hormonların doğal dengesini desteklemek içinse, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kalanick’e göre, Omega-3 ve protein bakımından zengin beslenmek, koyu yeşil yapraklı sebzelerden, orman meyvelerinden ve turpgillerden bolca tüketmek, aynı zamanda işlenmiş gıdalardan da uzak durmak, enflamasyonu azaltmada etkili yöntemler. Aşırı egzersizden kaçınmak, hafif yoga ile bedeni desteklemek, uyku düzenine dikkat etmek de enflamasyonu azaltarak PKOS semptomlarını azaltmada etkili.

2- Kan şekerini dengeleyin

Kan şekerinin dengede olması enflamasyonu da azaltır ve endokrin sistemin doğru çalışmasını sağlayarak hormonları dengeler. Her kadının kendine özgü bir karbonhidrat toleransı olduğunu ifade eden uzmanlar, paleo-bazlı, karbonhidratı az bir diyetin kan şekerini dengelemek için ideal olduğu görüşünde. Dr. Kalanick, ne tür karbonhidratları tolere edebildiğinizi test etmek için bir yöntem öneriyor: Belirli bir miktar karbonhidrat tükettikten sonra kendinizi gözlemleyin. Öğünden sonraki 30 dakika içinde tatlı aşerme, devam eden açlık ve düşük enerji gibi belirtiler görülürse, tükettiğiniz karbonhidratı tolere edemiyorsunuz ve karbonhidrat, insülin dengenize iyi gelmiyor demektir. Eğer yedikten iki saat sonra bu belirtileri gösteriyorsanız, bu durum reaktif hipoglisemi yaşıyor olabileceğinize işaret ediyor olabilir.

3-Vitamin-mineral eksikliğini kontrol ettirin

Doktorunuzdan vitamin ve mineral seviyelerinizi ölçecek bir kan tahlili yapmasını isteyerek kalsiyum, magnezyum, çinko ve vitamin D seviyelerinize baktırabilir ve eksik olanları beslenmenizle ve takviye gıdalar alarak telafi edebilirsiniz.

4- Zararlı kimyasallardan uzak durun

Kozmetik ürünlerde bulunan parabenler ile temizlik malzemelerinde ve günlük kullandığımız birçok üründe bulunan fitalatlar, endokrin sistemini ciddi şekilde etkileyerek hormonal dengemizin bozulmasına neden olurlar. Doğal ürünleri tercih ederek hormonal dengeyi desteklemek ve PKOS semptomlarını azaltmak mümkün.

5- Stresi azaltın

Kortizol, temel stres hormonlarından biridir ve günlük yaşamda çok fazla strese maruz kaldığımızda, sistemimizde baş edebileceğimizden daha fazla kortizol birikir. Bu da hormonal dengeyi olumsuz etkiler. Yoga, meditasyon ve benzeri yöntemlerle stresi azaltmak da PKOS tedavisinde önemlidir.