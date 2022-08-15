Pesketaryen diyet nedir?

Vejetaryen ve vegan diyetten farklı ancak bir o kadar da aynı... Vejetaryen diyete balık eklenmesiyle özetlenebilecek bu diyeti gelin beraber inceleyelim.

Pesketaryen diyet nedir?
Sağlık
15 Ağustos 2022 11:18
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Vejetaryenleri et yerken görmeyi beklemeyiz ancak bir vejetaryenlerle aynı düşüncede olup balık eti tüketen insanlar da vardır. Bazı insanlar, bitki temelli bir diyetin sağlığa faydalarından ve balıkların kalbe faydalarından yararlanmak için vejetaryen diyetine balık eklemeyi tercih eder. Bazıları ise sadece et tüketmekten hoşlanmaz. Sebep ne olursa olsun pesketaryen yeme biçimi oldukça uygulanabilir ve sağlıklı bir seçim olabilir.


Pesketaryen diyet nedir?

En basit haliyle, bir peskataryen, kırmızı veya beyaz et yemeyen, ancak balık ve diğer deniz ürünlerini yiyen kişilere denilebilir. 1990'ların başında ortaya çıkan bu terim ve İtalyanca balık anlamına gelen "pesce" ve "vejetaryen" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu diyet, ana protein kaynağı olarak deniz ürünleri ile tam tahıllar, kabuklu yemişler, baklagiller, ürünler ve sağlıklı yağlardan oluşan büyük ölçüde bitki bazlı bir diyettir ve pek çok pesketaryen da süt ve yumurta yer.


Tabii ki vejeteryan diyetleri büyük ölçüde değişebildiği gibi, pesketaryan diyetler de değişebilir. Tüm gıdalara dayalı daha sağlıklı bir diyet yerine, işlenmiş nişastalar, abur cubur ve balık çubuklarıyla dolu etsiz bir diyet yemek mümkündür.


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Neden pesketaryan diyet?

İnsanların pesketaryen bir diyeti seçmelerinin birkaç nedeni vardır. İşte ana olanlardan bazıları:


Sağlık

Bitki bazlı diyetlerin obezite, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltmadaki etkisiyle balık etinin eşsiz içeriği ve kalp faydaları birçok insanın daha sağlıklı seçimler yaparken pesketaryen diyete yaklaşmasına sebep oluyor.


Çevreyi koruma

Hayvancılık, yüksek bir çevresel maliyetle birlikte gelir. İnsan kaynaklı karbon emisyonlarının %15’ini oluşturan hayvancılık sektörüne karşılık balık ve deniz ürünleri üretmek, herhangi bir tür hayvan eti veya peynir üretmekten daha düşük bir karbon ayak izine sebep olur.


Etik kaygılar

Etik, insanların vejetaryen olmayı seçmelerinin önemli bir nedeni olduğu gibi pesketaryenlar için de geçerliliğini korur. Bununla birlikte aşırı avlanma gibi sorunlar denizde de geçerli olabilir.


Pesketaryenlar ne yer?

Tipik bir pesketaryen diyeti, vejetaryen diyete deniz ürünlerinin eklenmesiyle elde edilebilir.

  • Tam tahıllar ve tahıl ürünleri

  • Fasulye, mercimek, tofu ve humus gibi baklagiller

  • Fındık ve fıstık ezmesi, fıstık gibi kuru yemişler

  • Kenevir, chia ve keten tohumu gibi tohumlar

  • Süt, yoğurt, ve peynir

  • Meyve ve sebzeler

  • Balık ve kabuklu deniz ürünleri

  • Yumurta

Pesketaryenler ne yemez?

Bu diyette balık eti harici etlerin bir yeri yoktur. Yanı kırmızı veya beyaz etler tüketilmez.


Balık tüketmenin faydaları nelerdir?

Vejetaryen bir diyete balık eklemenin birçok faydası olabilir. Birçok kişi, hayvansal ürünleri tamamen dışlamanın veya hayvan etinden kaçınmanın belirli temel besin maddelerinin düşük alımına yol açabileceğinden endişe duyar. Özellikle B12 vitaminleri, çinko, kalsiyum ve proteini bir vegan diyetine eklemek biraz daha zor olabilir. Omega-3 gibi besin değerlerinden oldukça zengin olan balık, bunu elde etmenin en kolay ve zararsız hali olabilir. Ayrıca, protein ihtiyacını karşılamayı da oldukça kolaylaştırır. Çoğu zaman sınırlı bir menüye sahip olan vejetaryen mutfaklara da çeşitlilik getirebilir.


Referans: Kerri Ann. “What Is a Pescatarian and What Do They Eat?” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/pescatarian-diet (10.04.2020).


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