Nazik olmanın faydaları nelerdir?

Tatlı dilin her yılanı delikten çıkardığı bir coğrafyada, nezaketin önemini yeteri kadar hatırlamıyor olabilir miyiz?

Nazik olmanın faydaları nelerdir?
İlişki
Giriş: 26 Ocak 2023 10:57 Güncelleme: 26 Ocak 2023 11:09
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Nezaket, başkalarına karşı gösterilen bir tavır olsa da bundan en çok yararlanan kişi aslında siz olabilirsiniz. Araştırmalar, insanların başkalarına karşı ne kadar nazik davranırlarsa o kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Yani nazik olmak aslında garip bir şekilde bencilce bir iyilik sağlıyor, kişisel refahı, mutluluğu arttırıyor ve sosyal hayata fayda sağlıyor. Bu nezaketin en iyi arkadaşınıza veya tamamen yabancı birine karşı olması fark etmeksiniz, bizzat nezaketin kendisi iyi hissettiriyor ve nazik davranışların sayısı, ne kadar mutlu olduğunuzla doğru orantılı ilerliyor.


Nezaket neyi değiştirir?

Katılımcıların kek ya da sıcak çikolata dağıtmak gibi küçük iyilikler yaptıkları bir grup deneyde, yaptıkları bu nezaket de çoğu kişi tarafından hafife alınmıştı. Bu ufak nezaketi gösteren kişiler, davranışlarının karşı taraf üzerinde kayda değer bir etkisi olacağını düşünmemişti ancak nezaketi kabul eden tarafın ruh halinde ve bakış açılarında belirgin olumlu değişiklikler saptandı.


Deney sonuçları, pek akla gelmeyecek bir şekilde bu hafife almayı benmerkezcilikle ilişkilendirdi. Buna göre, birey kendini düşünmeye o kadar kaptırıyor ki nezaketin alıcıyı nasıl etkilediğini düşünmek için yeterince zaman harcamıyor. Basit bir ifadeyle, başkaları için yaptığınız nazik şeylerin hayatlarında sandığınızdan çok daha büyük bir etkisi olabilir ve muhtemelen siz, bunun farkında değilsiniz.


Nezaket aslında nedir?

Nezaket üzerine yapılan tüm bu araştırmaları bir araya getirdiğimizde karşımıza şu çıkıyor: Nazik olmak kesinlikle iyi hissettirir ve nazik olduğumuz insanlar üzerinde en az bu kadar iyi ve güçlü etkileri vardır. Küçük iyilik eylemlerimizin bu dalgalanma etkilerini düşünmeye daha fazla zaman harcarsak, nezaketi daha sık seçme olasılığımız daha yüksek olabilir. Elbette, nazik olmak hep iyi hissettirir, ancak nezaketimizin başkalarını nasıl etkilediğini düşünerek daha fazla zihinsel enerji harcarsak, muhtemelen toplum yanlısı, nazik davranışlara yönelebiliriz.

Referans: "Kindness Matters More Than You Think" Clay Drinko. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/play-your-way-sane/202301/kindness-matters-more-than-you-think (07.01.2023).


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