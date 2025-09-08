2025 MTV Video Müzik Ödülleri 2025 kırmızı halı görünümleri

MTV Video M\u00fczik \u00d6d\u00fclleri, ilk kez d\u00fczenlendi\u011fi 1998'den beri \u00fcnl\u00fclerin k\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131 tercihleriyle de konu\u015fuluyor. . "Y\u0131l\u0131n Videosu" \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc Ariana Grande'nin "Brighter Days Ahead" ile kazand\u0131\u011f\u0131 \u00f6d\u00fcl gecesi, hem sade \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n hem de fantastik g\u00f6r\u00fcn\u00fcmlerin ortaya kondu\u011fu bir etkinlik oldu. . 2010 y\u0131l\u0131nda "meat dress" (et elbise) ile ses getiren Lady Gaga da geceden 4 \u00f6d\u00fclle ayr\u0131ld\u0131. . Gecede "Latin \u0130kon \u00d6d\u00fcl\u00fc" alan Ricky Martin gibi ge\u00e7mi\u015fe damga vuran isimler yan\u0131 s\u0131ra Sabrina Carpenter gibi pop\u00fcler y\u0131ld\u0131zlar boy g\u00f6sterdi. . Her y\u0131l m\u00fczikseverlerin ilgisini toplayan gece, 2025-2026 sezonunun trendlerini merak edenler i\u00e7in de k\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131 ge\u00e7idi oldu. . M\u00fczik d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00f6zg\u00fcr ruhu, kat\u0131lan \u00fcnl\u00fclerin belli kal\u0131plara tak\u0131lmadan geceye haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. . \u0130\u015fte, ikonik y\u0131ld\u0131zlar ve y\u0131l\u0131n pop\u00fcler isimleri aras\u0131nda dikkat \u00e7eken g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler... \n \n(G\u00f6rseller Splashnews, Shutterstock'tan derlenmi\u015ftir.). . . . . . . . . . . . . . . . .
