2025 MTV Video Müzik Ödülleri 2025 kırmızı halı görünümleri

2025 MTV Video Müzik Ödülleri, 7 Eylül 2025'de New York, Elmont'taki UBS Arena'da gerçekleşti. Sunuculuğunu rapçi ve oyuncu LL Cool J'in üstlendiği gecede hem fantastik hem de klasik çizgilerin bir arada olduğu bir kırmızı halı geçişi yaşandı. Dikkatimizi çeken stilleri sizin için derledik.

Moda
Giriş: 08 Eylül 2025 15:55
  • MTV Video Müzik Ödülleri, ilk kez düzenlendiği 1998'den beri ünlülerin kırmızı halı tercihleriyle de konuşuluyor.

  • "Yılın Videosu" ödülünü Ariana Grande'nin "Brighter Days Ahead" ile kazandığı ödül gecesi, hem sade şıklığın hem de fantastik görünümlerin ortaya konduğu bir etkinlik oldu.

  • 2010 yılında "meat dress" (et elbise) ile ses getiren Lady Gaga da geceden 4 ödülle ayrıldı.

  • Gecede "Latin İkon Ödülü" alan Ricky Martin gibi geçmişe damga vuran isimler yanı sıra Sabrina Carpenter gibi popüler yıldızlar boy gösterdi.

  • Her yıl müzikseverlerin ilgisini toplayan gece, 2025-2026 sezonunun trendlerini merak edenler için de kırmızı halı geçidi oldu.

  • Müzik dünyasının özgür ruhu, katılan ünlülerin belli kalıplara takılmadan geceye hazırlanmasını sağladı.

  • İşte, ikonik yıldızlar ve yılın popüler isimleri arasında dikkat çeken görünümler...

    (Görseller Splashnews, Shutterstock'tan derlenmiştir.)

