Günlük burç yorumları: 9 Ekim 2025 Perşembe

9 Ekim 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 08 Ekim 2025 08:55
ABONE OL

  • Ay bugün erken saatlerde Boğa burcuna geçiyor ve toprakla ilgili aktiviteler ile bedensel zevkler her zamankinden daha fazla çekicilik kazanıyor. Venüs bugün Jüpiter'le altmışlık açı yapıyor ve olağanüstü derecede uyumlu, birbirimize karşı anlayışlı ve iyi niyetliyiz. Bu etki, hoşgörü, başkalarına karşı düşünceli olma, sıcaklık ve açıklık gibi nitelikleri destekleyen bir ruh hali ya da atmosfer yaratır. Her zamankinden daha açık, iyimser ve cömert davranırız. Bu geçiş, keyif alma ruhumuzu ortaya çıkarırken bizi rahatlamaya teşvik eder. Özellikle ilişkilerimizde iş birliği, kabullenme, kapsayıcılık ve iyimserliği destekleyen son derece olumlu bir etkidir. Sevgi, zaman ve para konularında daha özgür ve cömert oluruz. Bu, sosyalleşmek ve eğlenmek için en uygun geçişlerden biridir. Hayatımıza iyimser bir ruhsal enerji katarız ve bağlantılarımız ile değerlerimiz aracılığıyla daha yüksek bir amaç ya da anlam arayışına gireriz. Romantik fırsatlar doğabilir, şanslı karşılaşmalar yaşanabilir, hoş alışverişler yapılabilir veya umut verici bir finansal görünüm ortaya çıkabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Güneş ile Uranüs arasındaki bir seskikare açı, bir şeyleri harekete geçirmek isteyebileceğimizi ancak nereden başlamamız veya niyetlerimizi nasıl yönlendirmemiz gerektiğini bilemeyebileceğimizi gösteriyor. Planlardaki ya da olaylardaki beklenmedik değişiklikler sabrımızı test edebilir, ancak aynı zamanda yeni yaklaşımlara, faydalı, öğretici ya da ilginç sapmalara yol açabilir. Ay'ın Mars'a karşıt açısının da etkisiyle tepkisel davranabiliriz, ancak kendimizi merkezleyebilirsek eylemlerimize ve iletişimimize daha fazla düşünce katabiliriz. Ay, bugün Boğa burcuna geçene kadar önceki burcundaki yolculuğunu sürdürecek.

    1 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Venüs ve Jüpiter'in bugün uyum içinde olmasıyla birlikte, işinin ve ailenin tadını çıkarman çok daha kolay oluyor. Uyumlu bir iş birliği havası ve sıcak, açık bir enerji hakim olabilir. Duygusal netlik bugün olumlu bir enerji yaratıyor. Sıcakkanlılığın, yaptığın işte, sunduğun hizmetlerde ya da evle ilgili uğraşlarında kendini belli ediyor. Sevdiğin birine güvenini göstermek ve bunu ona ifade etmek için de ideal bir zaman. Olumlu enerjin, başkalarının desteğini ve ilgisini çekmene yardımcı oluyor. Somut ilerlemeler kaydetmiyor gibi görünsen de sosyal düzeyde yaptığın "çalışma", yani bağlar kurma ve güven oluşturma, gelecekte sana defalarca fayda sağlayacak. Ay bugün maddi kaynaklar alanına geçiyor ve dikkatin konfor ve güvenlikle ilgili meselelere de yöneliyor.

    2 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs'ün Jüpiter'le uyum içinde olduğu bugün, kendini daha mutlu, motive ve desteklenmiş hissedebilirsin. Fikirlerini, yaratıcılığını ve sevgini biriyle paylaşmak için harika bir zaman. Artık "olabilecekler" için üzülmek yerine, hayallerinin peşinden gitme konusunda kendine güveniyorsun. Çalışmaların, yaratıcılığın ya da sezgilerinle ilgili olumlu geri bildirimler alabilirsin. Açık, cömert ve içten bir iletişim tarzı bugün sana olumlu ilgi getiriyor. Sevgilinle veya ilgi duyduğun biriyle sıcak bağlar kurulabilir. Aşkta şanslı hissedebilir ya da mevcut ilgi alanların ve projelerinle özellikle memnun olabilirsin. Bugün ilişkilerin biraz esneklikle çok daha başarılı olduğu açıkça görülüyor.

    3 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Jüpiter'le uyum içinde olmasıyla birlikte, bir durumu her zamankinden daha olumlu bir açıdan görüyorsun. Mutluluğunu ve şansını biriyle paylaşma isteğin güçlü. Cömert duygular, hayatında özel biri için güzel bir jest yapmanı teşvik edebilir. Değerli bir eşyanda iyi bir fırsat yakalayabilir ya da ona özen göstermenin keyfini çıkarabilirsin. Sahip olduklarına şükran duyman, bolluk hissini artırıyor. Son zamanlarda duygularını ifade etme konusunda kararsız olsan da, şimdi açık ve dürüst bir şekilde konuşmaya hazırsın. Ay'ın bugün gizlilik alanına geçmesi ise biraz yavaşlamaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor; ve bunu yapmak iyi hissettirecek.

    4 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünkü Venüs-Jüpiter uyumu sayesinde, olayların parlak tarafını görüyorsun. Kendini güvenle ve pozitif bir enerjiyle ifade ediyorsun ve çevrendekiler seni özellikle iyi karşılıyor. Zamanın ve anlayışın konusunda cömertsin. Jüpiter senin burcundayken ve Venüs iletişim alanında ilerlerken, karşına ne çıkarsa çıksın bununla başa çıkabileceğini hissediyorsun. İletişimlerin de oldukça olumlu karşılanıyor. Şu anda yaptığın küçük jestler bile inanılmaz bir etki yaratabilir. Canlı, çekici tarzın takdir ediliyor ve yeni bir şey öğrenmek ya da yeni bağlantılar kurmak seni heyecanlandırabilir. Bu geçiş, rahatlamanı, keyif almanı ve olayların doğal akışında ilerlemesine izin vermeni teşvik ediyor. Güvenli bir duruşu, iyimserliği ve cömertliği destekliyor.

    5 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünkü Venüs-Jüpiter etkisi, seni rutinden keyifli bir kaçamağa ve olumlu, huzurlu bir ruh hâline yönlendiriyor. Bu etki; eğlenceli, romantik ve yaratıcı aktiviteler için oldukça elverişli. Bu geçiş, anlayış, hoşgörü ve destek dolu bir ruh hâlini harekete geçiriyor; bu da iyileşmek, affetmek veya bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşımak için güzel bir zaman anlamına geliyor. Birine şüpheden yarar sağlamak için harika bir gün. Bu neşeli enerji gün boyu yayılırken, genel ruh hâli de yükseliyor. Değerine ve yeteneklerine olan güvenin, olumlu dikkatleri üzerine çekebilir, hatta bir ödül ya da takdir görebilirsin. Hem ilişkiler hem de pratik konular bugün gayet iyi ilerliyor. Kurduğun bağlantılar sana iyi hisler veriyor.

    6 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Venüs'ün senin burcunda Jüpiter'le uyum içinde olduğu bugün, arkadaşlarınla olan ilişkilerinde harika bir uyum yakalayabilirsin. Aynı zamanda planlarından ve projelerinden de oldukça memnun ve mutlu hissedebilirsin. Fikirlerin özgün ve ilerici; seni heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Bugün insanlar seni iyi karşılıyor ve kişisel tarzına hayranlık duyuyor. Venüs'ün burcundaki varlığı çekici özelliklerini öne çıkarırken, Jüpiter'in desteği hem bundan hem de kendinle barışık olmandan doğan faydalar getiriyor. Kalbinin istediği şeye yönelmek her zamankinden daha kolay. Uyumlu ve ileriye dönük bir enerji seninle. Yeni bir yön belirlemeye odaklanabilir ve sorunları çözmekten ya da kusurların ötesine bakıp gelecekteki güzel zamanları hayal etmekten keyif alabilirsin.

    7 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün coşku kendiliğinden geliyor. Venüs, yani yönetici gezegenin, Jüpiter'le uyumlu bir açı oluştururken; olayların doğal akışına bırakılması, açık, dürüst ve cömert olman şu anda en doğru strateji olabilir. Kendin için hedefler belirlemekten ve bunlara zamanla ulaşacağına duyduğun güvenden gerçek bir keyif alabilirsin. Gizli ya da isimsiz bir iyilik yapmak ruh hâlini yükseltebilir veya geçmişteki bir konuyu yeni bir bakış açısıyla anlaman, ileriye daha güvenle yönelmene yardımcı olabilir. Şu sıralar nispeten yalnız çalışmak ya da perde arkasında kalmak da özellikle tatmin edici olabilir. Büyümeye, kendini geliştirmeye odaklanıyorsun ve anlamlı bir şeyle meşgul olmak seni oldukça iyi hissettiriyor.

    8 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter arasındaki altmışlık açı sayesinde sana sunulan ince ama yükseltici enerjilerden faydalanmaya çalış. Fikir ve inançlarını paylaşarak biriyle güzel bir bağ kurabilir veya bir arkadaşınla arandaki bağlantıyı güçlendirebilirsin. Ya da bir projeye olan ilgini artırarak şu anda heyecanını büyütmenin keyfini çıkarabilirsin. Topluluk duygun şu anda çok güçlü ve duygusal tatmin; arkadaşlarınla, iş çevrendeki kişilerle olan etkileşimlerinden ya da yeni fikir ve ilgi alanlarını keşfetmenden doğabilir. Takım çalışmaları, iş gelirleri, yayıncılık, tanıtım ve eğitimle ilgili konular senin için avantajlı durumda. Bugün insanlarla ilişkilerin özellikle samimi ve sıcak. Değer gördüğünü ve saygı duyulduğunu hissetmek seni hem teşvik hem de motive ediyor. İnsanlar senin için çaba gösteriyor ve tam da şu anda ihtiyacın olan destek bu.

    9 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugünkü Venüs-Jüpiter uyumu, daha hafif ve açık bir yaklaşımı teşvik ediyor ve sosyal, iş veya eğlenceyle ilgili faaliyetler için olumlu bir enerji getiriyor. Bu geçiş, her şeyi güzelce dengeliyor. Mesleki, pratik ve kişisel olarak bir şeylerin değerini ve önemini daha net fark ediyorsun, bu da daha mantıklı kararlar almanı sağlıyor. Bugün doğru cevapları bulmak diğer günlere göre daha kolay olabilir. Birinden değer gördüğünü hissetmen seni cesaretlendirebilir. Etrafındaki insanların bakış açılarını daha kolay anlayabilir ve takdir edebilirsin, bu da seni her zamankinden daha huzurlu hissettirebilir. Finansal konular da avantajlı durumda, şu anda şanslı bir gelişme yaşanabilir.

    10 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü Venüs-Jüpiter uyumlu geçişi, özellikle ilişkilerinde akıcı ve olumlu bir enerji getiriyor. Aynı zamanda genel olarak tatmin duyguna katkıda bulunuyor. Açık ve iyimser bir tutum sergilemek için sağlıklı bir enerji sağlıyor ve bu, başkalarının dikkatini olumlu şekilde çekmene yardımcı oluyor. Bağlantı kurmak, iş birliği yapmak ve paylaşmak için harika bir zaman. Hatta fikir ve inançlarını paylaşmak, bir ilişkiyi güçlendirebilir. Birini daha iyi anlamaya çalışırken bağ kurabilirsin. Bugün en iyi sonuçlar için cömert ve içten ol. Şu anda uzun mesafeli tatmin edici bir bağ kurulabilir ya da özel biriyle ufkunu genişletecek planlar yapılabilir. Yayıncılık, öğretme, rehberlik ve paylaşım için de uygun bir zaman.

    11 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün, Venüs ve Jüpiter'in uyumlu etkisi sayesinde hem sosyal hem de pratik anlamda iyi bir konumdasın. İnsanlar seninle iş birliğine daha açık görünüyor ve aldığın geri bildirimler olumlu ve gelişime yönelik bir tonda. Takdir edildiğini hissettiren güzel bir övgü veya destek alabilirsin. Hayatının olumlu yönlerini daha net görüyorsun ve mevcut koşullarının tadını çıkararak biraz gevşemek için güzel bir zaman. Aynı zamanda yeni maceralar için planlar yapmak adına da uygun bir dönemdesin. İş projeleri veya yatırımlarla ilgili olumlu duygular oluşabilir ve özel hayatın canlanabilir. Birine yakın hissedebilir, ama yine de kendin olma özgürlüğüne sahip olabilirsin. Affetmek, anlayış göstermek ve sorun çözmek için harika bir gün. Başkalarına şüpheden yarar sağlamak, onların en iyilerini ortaya koymalarını teşvik eder.

    12 / 13

  • 9 EKİM 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünkü Venüs-Jüpiter uyumu, sevdiklerine daha fazla güvenmenin ve hayatındaki olumlu yanları takdir etmenin faydalarını hatırlatıyor. Kendine ve başkalarına olan inancın bugün seni ileriye taşıyor. Başkalarına şüpheden yarar sağlamak özellikle senin için faydalı; çünkü Venüs şu anda ortaklık alanında ilerliyor. Özel birine takdirini ifade etmek için harika bir zaman; bu, bağları güçlendirebilir veya onlarla bağlantı kurma fırsatları açabilir. Kolaylıkla iyi niyet kazanabilir ve insanların iş birliğine hazır olduğunu görebilirsin. Mutluluğunu paylaşmak bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyabilir. Başkaları senin iyi mizahına ve cömert, açık tavırlarına çekiliyor. Baskıyı bırak ve sevgini akışına bırak. Dürüstlük ve açıklık sana çok yakışıyor!

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.