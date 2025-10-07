Günlük burç yorumları: 8 Ekim 2025 Çarşamba

8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün kararlar almak ve seçim yapmak biraz zorlayıcı olabilir, özellikle de programın çok karışıksa ve durumu netleştirmek için yeterince zaman bulamıyorsan. Para ve değerli eşyalarla ilgili konularda aceleci davranmaktan kaçın. Sorunlara veya kusurlara fazla takılma eğilimiyle, özellikle para ve ilişkiler hakkında, hatta genel olarak düşüncelerde ve konuşmalarda, aşırılıklara dikkat etmen iyi olur. Kendini yeterince değerli hissetmeyebilirsin, ancak yenilgiye kapılmış bir tutumdan uzak durmaya çalış. İnsanları ya da koşulları manipüle etmeye çalışarak kendi kendine zarar verme; gücü özdenetim yoluyla kazanmaya odaklanmak en iyisidir. Yine de, duyguların ve korkuların hakkında, rahatsız edici biçimlerde ortaya çıksalar bile, çok şey öğrenebilirsin. Hayatında ölçülülük ilkesini uygulamaya çalış, sadece eylemlerinde değil, düşüncelerinde de. Neyse ki gün ilerledikçe farklılıkları yumuşatmak ve gerginliği geride bırakmak senin için daha kolay olacak.
